Киев и Тбилиси: снова вместе постучаться в НАТО

Угроза новой российской военной агрессии против Украины обострила в Грузии дискуссии о грузино-украинских отношениях. Невзирая на то, что накануне после затяжной паузы состоялся телефонный разговор между президентами двух государств – Саломе Зурабишвили и Владимиром Зеленским, критика в адрес властей из-за неадекватной реакции на ситуацию у границ Украины не прекращается.

Чтобы растопить лед в охладевших из-за Михаила Саакашвили грузино-украинских отношениях первые, можно сказать, смелые шаги, из представителей власти предприняла президент Саломе Зурабишвили. Начала с того, что 9 апреля с трибуны парламента Грузии выразила солидарность Украине, оказавшейся перед очередной российской военной угрозой, и подняла вопрос о необходимости возвращения в Киев посла Грузии Теймураза Шарашенидзе. Он был отозван в мае прошлого года из-за назначения экс-президента Михаила Саакашвили председателем исполнительного комитета реформ.

Отзыву посла предшествовали официальные протестные ноты Тбилиси Киеву, вызов посла Украины в Грузии Игоря Долгова в МИД для объяснений по поводу чиновничьей карьеры в Украине третьего президента Грузии, который на родине после прихода к власти «Грузинской мечты» был осужден за превышения полномочий.

Примечательно, что тогда президент Грузии Саломе Зурабишвили тоже выступала против назначения Михаила Саакашвили на пост вице-премьера по вопросам реформ Украины, считала, что это не пойдет на пользу отношениям между двумя государствами, которых связывает давняя дружба и стратегическое партнерство.

Но, видимо, перед очередной эскалацией ситуации в Украине, новой российской угрозой, которая незамедлительно вызвала беспокойство лидеров НАТО и ЕС, президент Грузии сочла необходимым на время забыть фактор Саакашвили и для поддержки позвонить украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, и даже запланировать визит в Киев.

«Грузия и Украина – исторические друзья и партнеры, и мы вместе перед лицом нынешней борьбы. Очень обеспокоена ситуацией в Украине и вокруг нее. Совершенно необходимо работать вместе для евроатлантической интеграции и сформулировать совместное послание для региональной безопасности», – написала Зурабишвили о телефонном разговоре в соцсети Twitter.

Там же – ответный «твит» Зеленского: «Я полностью согласен с Саломе Зурабишвили в том, что настало время для конкретных предложений для Украины и Грузии, чтобы получить план действий по членству в НАТО и план присоединения к Евросоюзу. Сегодня решающее значение имеют консолидация усилий и солидарность. Украина и Грузия пользуются историческим взаимопониманием и поддержкой в вопросах мира».

На этом, пожалуй, активность представителей грузинской власти в вопросе Украины пока заканчивается. Несмотря на обещания министра иностранных дел Давида Залкалиани в ближайшее время возвратить посла в Киев, дата его отбытия к месту работы остается неизвестной.

Политика «Грузинской мечты» по отношению к Украине вызывает недовольство многих в Грузии. Последние заявления власти в связи с ситуацией в Украине расцениваются как вынужденные шаги, на которые пошло правительство из-за критики: многие недовольны тем, что Тбилиси в упор не видит эскалацию в Украине.

В этом ключе рассматривается и недавнее заявление по Украине парламентского комитета по внешним связям и телефонная беседа министра иностранных дел Давида Залкалиани с украинским коллегой. Оппонентам не понравилось, что министр Залкалиани не спешит присоединяться к министрам иностранных дел Балтийских республик, которые собираются для поддержки посетить Киев. Для проявления более наглядной поддержки Украине оппозиция и активисты 12 апреля в Тбилиси перед посольством Украины организовали акцию солидарности «Руки прочь от Украины и Грузии!»

Потому и не считает Георгий Бадридзе, бывший посол Грузии в Великобритании, старший научный сотрудник Фонда Рондели (Грузинский фонд стратегических и международных исследований - GFSIS), что можно говорить о признаках перемен в политике Тбилиси по отношению к Киеву. А фактор Михаила Саакашвили в охлаждении грузино-украинских отношений – всего лишь повод. Причина кроется в другом, считает политолог Бадридзе:

«Дистанцирование (грузинских властей) от Украины было сознательным и началось гораздо раньше появления Михаила Саакашвили в Украине. Это отмежевание основывалось на заявлении и концепции господина Иванишвили (основатель «Грузинской мечты») о том, что «Грузия не должна стать предметом противостояния между Западом и Россией». Это было иллюзией предполагать, что если, фигурально выражаясь, мы спрятались бы в кустах, нас никто бы не тронул. Но это ни на йоту не изменило отношение России к Грузии, в таких вопросах как оккупация, открытая поддержка сепаратистов и их де-факто интеграции. Ничего не изменилось и в вопросе похищения людей (на разделительных линиях). Потому я, хотя и позитивно, оцениваю попытку президента Зурабишвили, но это не отражает государственную политику. С учетом конституционных полномочий и других причин президент не может влиять на формирование политики и отражать позицию государства».

Многие грузинские наблюдатели давно недовольны тем, что из-за так называемого треугольника «Тбилиси-Миша-Киев» и политики «не раздражать» Россию власти не координируют с Украиной действия на пути евроатлантических устремлений, упускают шанс быть в повестке дня НАТО и ЕС вместе с Украиной, не добиваются того, чтобы в санкциях, наложенных на Россию со стороны западных партнеров, вместе с аннексией Крыма фигурировала и российская агрессия против Грузии.

Не выдерживающим критики называет бывший министр обороны, один из руководителей НПО «Атлантический совет-Грузия» Давид Сихарулидзе то обстоятельство, что вот уже почти год, как отозван посол Украины. Причиной он считает то, что «Грузинская мечта» выше государственных ставит узкопартийные интересы. Он надеется, что хотя бы на этот раз грузинские власти активно присоединятся к стремлениям Украины, попыткам президента Владимира Зеленского на фоне новых российских угроз сподвигнуть НАТО на то, чтобы предоставить Киеву MAP – необходимую программу для членства НАТО. И не важно, что сейчас не самые благоприятные условия для этого.

«Думаю, этот шаг президента Зеленского – правильный. Этому всегда нужно следовать, нужно всегда предпринимать попытки перейти на новый этап на пути к НАТО. А Грузия не действует активно в этом направлении. Именно в результате целенаправленных шагов и объединенных стратегией страны Балтии стали членами НАТО. Они доказали, что соответствуют стандартам НАТО, несмотря на скептицизм. И в случае Украины и Грузии необходимы совместные усилия в противостоянии российской агрессии и стремлении в НАТО. Никто не отменял еще принцип: постучись и тебе откроют дверь, просите, и вам воздастся», – говорит Сихарулидзе.

Давид Сихарулидзе уверен, что членство в НАТО Украины и Грузии – лишь вопрос времени, которое, по его мнению, в случае грузинских властей оттягивается из-за нежелания «Грузинской мечты» следовать и рекомендациям НАТО для осуществления необходимых реформ и разрешения внутриполитического кризиса.