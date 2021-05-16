Коронавирус в Грузии: 968 случаев заражения за сутки, 16 человек скончались

В Грузии за минувшие сутки выявлено 968 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 23,7 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 4,08%, за последние две недели – 4,96%, а за последнюю неделю – 3,9%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресения увеличилось до 330 375.

Более 54% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 527. В Имерети выявили 95 случаев заражения, в Самегрело и Земо Сванети – 75, в Аджарии – 71, в Квемо Картли – 58, в Кахетии – 49, в Шида Картли – 28, в Гурии – 27, в Мцхета-Мтианети – 21, в Самцхе-Джавахети – 11, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 6.

От ковида умерли еще 16 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 4 442.

Выздоровели 903 человека, их общее число выросло до 308 821.

На данный момент в Грузии 17 086 активных случаев коронавируса. Из них 4 331 пациент (более 25%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках остаются 2 378 инфицированных, в Аджарии – 518, в Имерети – 537. Состояние 912 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 214 человек.

12 087 граждан (более 70% активных случаев) лечатся на дому, а 668 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 67 граждан, в самоизоляции остаются более 25,5 тысячи человек.