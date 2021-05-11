На гребне третьей волны

На пике третьей волны в Грузии растет нагрузка на госпитальный сектор. Увеличился и показатель смертности – за последние 24 часа скончался 31 человек.

Вирус на этот раз распространяется быстрее, чем в ходе предыдущей волны, – делится наблюдениями клинический директор Мцхетского медицинского центра Лика Мумладзе. Если раньше, по ее словам, бывали случаи, когда в семье заболевал лишь один человек, а остальным удавалось избежать инфицирования, то сейчас люди поступают в больницу целыми семьями. Такие же последствия несут мероприятия, которых многие люди не сторонятся:

«После каждого собрания, если там была инфекция, практически все находившиеся там инфицируются. Это указывает на то, что заболевание стало быстрее и легче распространяться».

При этом, по словам директора ковид-клиники, в ходе этой волны возросло число тяжелых пациентов среднего возраста.

«То, что меня тревожит – возросло число тяжелых пациентов более молодого возраста. Увеличилась доля тяжелых пациентов среди людей в возрасте от 40 до 55-58 лет», – сказала Лика Мумладзе.

В Минздраве подтверждают, что нагрузка на госпитальный сектор возрастает. При этом, по информации замминистра Тамар Габуния, сейчас показатель госпитализации почти в два раза выше, чем в пиковый период второй волны. Тогда он составлял около 25%, сейчас же достигает 45%, говорит Габуния.

«Это означает, что в определенных случаях госпитализация не обязательна, но медперсонал проявляет большую осторожность, а с другой стороны, определение в госпиталь – это может быть требование пациента».

По словам замглавы Минздрава, в стране на сегодняшний день мобилизовано 6 тысяч коек. В клиниках проходят лечение 4 296 человек. Наибольшая нагрузка приходится на Тбилиси.

Увеличение показателя смертности – а за последние сутки был зафиксирован самый высокий показатель с января – в ведомстве связывают с ухудшением эпидемиологической ситуации. По словам Тамар Габуния, как правило, через две недели после того, как возрастает статистика выявляемости, возрастает и летальность.

Эпидемиологи ожидают, что к концу мая вирус должен начать отступать. Глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе говорит, что сейчас в стране превалирует т.н. британский штамм – практически все выявляемые случаи относятся к этому варианту инфекции. В то же время случаи заражения индийским штаммом пока в стране зафиксированы не были.

Тем временем темпы вакцинации немного возросли. За последние сутки в Грузии привилось больше всего – 4 689 человек. Впрочем, записаться на вакцинацию сейчас уже практически невозможно. Вакантные места остаются только в нескольких регионах, в Тбилиси запись закрыта. «Спрос превышает предложение», – говорит Амиран Гамкрелидзе. По его словам, в настоящее время вакцинацию проводят около 160 медицинских бригад в 100 больницах.

«К концу июня количество этих бригад достигнет примерно 300. Они смогут делать до 15 тысяч прививок в день. Но вместе с тем должен быть и соответствующий запас вакцин (…) Препаратом Sinopharm привилось уже около 10 тысяч человек, а еще 30 тысяч забронировали места на вакцинацию (еще 10 тысяч, по информации Минздрава – представители нескольких приоритетных групп, таких как полиция, СМИ и др.). Как вы знаете, у нас 100 тысяч доз, ими мы сможем привить только 50 тысяч человек, которые должны будут получить вторую дозу через 21-28 дней. Эти люди должны иметь гарантию, что они получат предназначенные им дозы. Вторая партия Sinopharm прибудет, но точную дату мы пока назвать не можем. Мы не знаем, в каких числах июня это будет», – сказал Амиран Гамкрелидзе.

Совет по иммунизации сегодня поддержал предложение начать использование еще одного китайского препарата – Sinovac, не дожидаясь одобрения Всемирной организации здравоохранения. Аналогичное решение было принято и с вакциной Sinopharm, которую ВОЗ одобрила для экстренного применения 7 мая, т.е. уже после того, как препарат начали применять в Грузии. Что касается Sinovac – 100 тысяч доз этой вакцины Грузия получила в подарок от Китая 29 апреля. Также было принято решение опустить возрастную планку для желающих вакцинироваться препаратом AstraZeneca до 45-ти лет. Ранее было введено ограничение, согласно которому этой вакциной могли привиться только граждане старше 55-ти лет.