В Кутаиси спасатели предотвратили взрыв после утечки сжиженного газа

Несколько улиц в Кутаиси были перекрыты из-за угрозы взрыва автоцистерны, перевозившей сжиженный газ. Об этом говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Утечка сжиженного газа произошла сегодня утром, 16 мая, когда грузовая машина передвигалась по улице Гугунава. Информация о факте поступила в Центр оперативного управления чрезвычайными ситуациями «112». На месте были мобилизованы три бригады пожарных-спасателей.

Территорию оцепили, некоторое время передвижение по Гугунава и прилегающим улицам было запрещено. Спасатели провели эвакуацию нескольких домов, а также сотрудников объектов, расположенных у дороги – магазинов, автомастерских и так далее.

Утечку удалось устранить, автоцистерна была отбуксирована из жилой зоны. К настоящему времени угрозы возгорания или взрыва не существует. На месте остаются сотрудники полиции.

«Проблема полностью устранена. Во время происшествия никто не пострадал», - сообщили в службе. По информации телеканала «Мтавари», МВД Грузии начало расследование по факту.