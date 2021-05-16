«Грузинский марганец» сумел договориться о компенсациях с жителями Шукрути

Компания «Грузинский марганец» (Georgian Manganese) заявила о том, что ей удалось прийти к соглашению с населением села Шукрути Чиатурского муниципалитета (регион Имерети) по вопросу выплаты компенсаций.

Жители Шукрути уже долгое время продолжают протестные акции, требуя возмещения ущерба, который был нанесен их домам во время работ по добыче марганцевой руды. В начале прошлого года дошло до того, что демонстранты перекрыли входы в рудники, которыми оперирует Georgian Manganese. Тогда же началась выдача компенсаций. За год выплачено было более 1,7 миллиона лари (497,3 тысячи долларов), однако оказалось, что многие пострадавшие сочли предложенную сумму слишком маленькой.

Недавно акции в Чиатурском районе снова возобновились. В начале мая несколько жителей Шукрути зашили себе рты в знак протеста. Они требовали, чтобы к оценке ущерба привлекли частных аудиторов.

Согласно новым договоренностям, подрядчик «Грузинского марганца», компания «Шукрути Плюс» с завтрашнего дня официально приступит к заключению индивидуальных договоров с населением. Выплата компенсаций завершится через год и три месяца.

Были проведены исследования, после которых жителей Шукрути поделили на группы, исходя из степени ущерба. В первую попали 36 семей, с которых и началась выплата компенсаций. Сумма компенсации для них составляет 2,3 миллиона лари (около 673 тысяч долларов).