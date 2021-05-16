Черное озеро ждет светлого решения

В Сюникской области на юге Армении продолжаются переговоры между пограничниками Армении и Азербайджана с целью нормализации ситуации на этом участке границы между двумя странами. 13 мая исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, выступая на экстренном заседании Совета безопасности Армении, обвинил азербайджанских военных в переходе госграницы в районе Сев Лич – Черного озера в Сюникской области, назвав их действия посягательством на суверенную территорию. Он отметил, что ни с армянской, ни с азербайджанской стороны оружие не применялось. Пашинян также сказал, что в около 250 азербайджанских военных остаются на территории Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях. В МИД Азербайджана заявили, что «меры по укреплению системы охраны границ, реализуемые в рамках территориальной целостности Азербайджана, осуществляются на основе имеющих у сторон карт, определяющих линию границы между Арменией и Азербайджаном». Вот, что сказал об обстановке вокруг Черного озера армянский эксперт Рубен Меграбян.

– Что происходило в Сюникском районе и что происходит сейчас?

– Произошло следующее: 12 мая на участке границы возле озера Сев Лич большая группа азербайджанских военнослужащих, численностью примерно 250 человек, проникла через армяно-азербайджанскую границу на глубину 3,5 километра. Фактически они взяли весь периметр озера под собственный контроль, держа в кармане карту, согласно которой якобы это их территория, согласно карте какого-то года. На самом деле, эта карта недействительна, такой карты просто не существует – это, скажем, типа фотошопа, потому что на всех картах тех лет примерно 80 процентов зеркала этого озера принадлежало советской Армении, т.е. никогда это не было под управлением Азербайджана.

– Рубен, скажите, пожалуйста, этот участок границы – это ближе Нагорного Карабаха, это там или далеко?

Армянская сторона проявила сдержанность и не пошла на то, чтобы вышибать проникших нарушителей границы методами принуждения или военного воздействия

– Нет, это чуть севернее дороги из Гориса, ведущей в Нагорный Карабах. Это не имеет отношения ни к дороге в Нагорный Карабах, ни к самому Нагорному Карабаху. Это сугубо суверенная территория Республики Армения. Дело обстоит так, что армянская сторона проявила, скажем так, сдержанность, и не пошла на то, чтобы вышибать проникших нарушителей границы методами принуждения или военного воздействия, и затеяла переговоры, в которых участвует еще и российская сторона. Эти переговоры, в общем-то, пока еще продолжаются, и пока еще ни к чему не приводят. Более того, в области Гегаркуник – это еще севернее – губернатор сделал заявление, что они вторглись по тому же сценарию, еще на два участка, со ссылкой на какие-то высосанные из пальца карты. Вот, собственно, что и происходит.

– Рубен, я слышал, что правительство Армении обратилось и к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входят Казахстан, Россия, Армения – не входит Азербайджан. А это зачем – настолько сложная ситуация? На самом деле такая серьезная ситуация?

– Армения является страной-основателем этой военной организации. Это, в принципе, военный блок, и формально, страны, входящие в этот военный блок, являются союзниками. В случае конфликтов или конфликтных ситуаций в Нагорном Карабахе, ОДКБ нам заявляла, что это не является суверенной территорией Арменией, поэтому ОДКБ не будет вмешиваться, и это еще можно было понимать, то в данном случае идет прямое посягательство, причем, самым циничным образом, на суверенную территорию Армении. Если не сейчас обращаться в ОДКБ, то зачем эта ОДКБ нужна? Поэтому Армения запустила процедуру, согласно Уставу ОДКБ, 2-й статьи ОДКБ, и есть трехдневный срок, в который организация должна как-то отреагировать.

Если не сейчас обращаться в ОДКБ, то зачем эта ОДКБ нужна? Но в то же время мы понимаем, что от этой организации ничего ждать не приходится

В этой связи исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обратился с официальным письмом к действующему председателю ОДКБ, президенту Таджикистана, потому что так предписывается Уставом. Но в то же время мы понимаем (это уже моя оценка), что от этой организации ничего ждать не приходится. То, что мы услышали от этой организации за эти два дня, это было похоже на мяуканье кота Леопольда из советского мультика, и не более того. Поэтому постоянный представитель Армении в ОБСЕ, посол (Армен) Папикян поднял вопрос уже в формате ОБСЕ.

Состоялся также разговор нашего министра иностранных дел с представителем Госдепартамента, исполняющим обязанности заместителя госсекретаря Филиппом Рикером. Состоялся также, по инициативе французской стороны, разговор Эммануэля Макрона с Николом Пашиняном, в ходе которого, как в пресс-релизе с армянской стороны, так и с Елисейского дворца, просто открытым текстом идет, что позиция Франции состоит в том, что азербайджанские войска должны быть отозваны на свои исходные позиции.

В том числе, мы также слышали однозначные оценки со стороны сенатского комитета по внешней политике, сенатора Роберта Менендеса, и председателя комитета по разведке Палаты представителей Соединенных Штатов Адама Шиффа о том, что нужно донести до Азербайджана, что такое поведение просто чревато для Азербайджана очень тяжелыми последствиями. Они призвали администрацию (Джо) Байдена к адекватной реакции. Но со стороны Госдепартамента был только твит со стороны Неда Прайса о том, что сторонам следует придерживаться позиций сдержанности, решать вопросы политико-дипломатическим путем. Сейчас переговорный процесс продолжается, причем, переговорный процесс идет в трехстороннем формате – Армения-Азербайджан-Россия, – ну и, все, с чем мы имеем дело.

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А вот как оценивает ситуацию азербайджанский эксперт Мехман Алиев:

– Информации практически мало, она, может, больше исходит с армянской стороны, так как они говорят о том, что азербайджанцы нарушили, вошли на территорию Армении. Наши очень мало об этом говорят, есть только информация о том, что туда направлены представители погранслужбы, чтобы как бы на месте урегулировать вопрос. Были какие-то видео, непонятно, когда снятые – честно говоря, не знаю, насколько это соответствует именно этому событию, что там есть какое-то передвижение наших военнослужащих. Дело в том, что на этих участках представителей Минобороны нет, там у нас на границе только погранвойска находятся, поэтому, если там было какое-то передвижение, то только пограничников. Но по советской информации, там часть территории в советское время была у Азербайджана.

На этих участках представителей Минобороны нет, поэтому, если там было какое-то передвижение, то только пограничников. Но по советской информации, там часть территории в советское время была у Азербайджана

В январе армянская сторона заявляла, что идет не демаркации границ, а временное размещение погрансил с обеих сторон, на основе карт Генштаба Советского Союза 1975-75 годов. Это говорит армянская сторона. Мы им запрос отправили, но они молчат, ничего не говорят. То есть скудная информация.

Насколько я знаю, сейчас никакого движения нет, идут там какие-то переговоры, все приостановлено. На международном уровне были звонки из Вашингтона – помощник госсекретаря говорил с министром иностранных дел, – говорил представитель Евросоюза из Брюсселя, уточняли ситуацию, и призывы избегать эскалации и т.д. Президент Франции заявил, что поддерживает армянскую сторону, с российской стороны был (Сергей) Лавров, и только информация, что туда посланы представители погранслужбы, которые на месте решают вопрос.

– А администрация президента Азербайджана пока никакого заявления не делала?

– Нет, МИД делал заявление, что армянская сторона провоцирует, преувеличивает, т.е. такого рода, но конкретики, если есть там какое-то передвижение, то на основании чего это передвижение, что происходит, наша сторона ничего не говорит.

– А раньше, Мехман, в этом ареале, именно в этом регионе, возле этого озера были какие-нибудь приграничные не конфликты, а, допустим, противостояния?

– В какой период времени?

– Раньше, допустим, до 12 мая?

– Нет. Возникали на каких-то участках, потом на этих участках как бы где-то армянская сторона отходила, оставляла, передавала, там договаривались и т.д. Здесь это было новое что-то, т.е. раньше в этой зоне, конкретно на этом участке, ничего не происходило. Не было информации о том, что там есть какое-то противостояние. Т.е. ситуация на этом участке новая, скажем так.