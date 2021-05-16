Земан: Взрывы в Врбетице могли быть связаны с недостачей на складах

Президент Чехии Милош Земан высказал новые предположения относительно причин взрывов на военных складах близ селения Врбетице в 2014 году. В интервью радиостанции «Фреквенце-1» Земан сказал, что взрывы могли быть устроены для «сокрытия недостачи» хранившихся там боеприпасов. Он сослался на министра юстиции Марию Бенешову, которая, по его словам, высказала подобное же предположение. Об этом сообщил 16 мая чешский новостной портал Novinky.cz

Земан, встретившийся с Бенешовой в среду, призвал дождаться итогов расследования инцидента во Врбетице, которое ведут правоохранительные органы республики. Он выразил надежду на скорое завершение расследования и добавил, что доверяет полиции Чехии и не доверяет чешской контрразведке.

По словам Земана, версия о причастности российских спецслужб также остается у следствия. На это обращает внимание российское государственное агентство ТАСС.

Президент Земан полагает, что следствию целесообразно сосредоточить внимание на коммерческой фирме Imex Group, арендовавшей склады боеприпасов. В чешском торговом реестре фирма Imex Group s.r.o. указана как производитель взрывчатых материалов.