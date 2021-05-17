Аслан Бжания прибыл в Сирию – пройдёт встреча с Башаром Асадом

Комитет Европарламента по международным делам подготовил проект рекомендаций по выстраиванию долгосрочной стратегии ЕС в отношениях с Россией. Документ опубликован на сайте комитета. Он содержит 5 основных рекомендаций, касающихся как противодействия политике российских властей, которую авторы документа считают агрессивной, так и поддержки гражданского общества в России.

Первым принципом является «сдерживание российской угрозы» - как говорится в документе, ЕС вместе с НАТО и другими партнерами должны противодействовать агрессивной политике России и оказывать на нее давление с целью «вернуть оккупированные территории» восточным соседям ЕС. В документе содержатся и другие предложения на случай продолжения агрессивных действий Москвы - речь идет о призывах отключить Россию от системы SWIFT, принимать меры для снижения зависимости от российских нефти и газа, «во всяком случае, пока президент Путин у власти».

Вторым принципом является борьба с российским влиянием и «гибридными угрозами» со стороны России в ЕС и соседних странах.

Третий принцип - «действия в защиту демократии», которые рекомендуется согласовывать с США. Речь идет о совместных санкционных списках, единой политике по борьбе с отмыванием денег, международных расследованиях, поддержке правозащитников. При этом основополагающим принципом должно стать «Главное - демократия»: перспективы отношений с Россией должны зависеть от готовности российских властей соблюдать права человека и обеспечивать свободные выборы. Предлагается наладить сотрудничество с неправительственными организациями, такими как Bellingcat, при проведении расследований. По мнению авторов документа, ЕС должен инициировать международные расследования »преступлений, совершенных режимом Путина против народа России», так же как и аналогичные расследования в отношении белорусского режима.

Четвертый принцип - это «действия в поддержку демократии». Предлагается, в частности, создать «Свободное российское телевидение» с круглосуточным вещанием для противодействия «пропаганде путинского режима». ЕС, как говорится в документе, должен также быть готовым к тому, чтобы не признавать результаты выборов в Госдуму России в 2021 году, если они не пройдут честно. Евросоюз, как говорится в документе, должен также подготовить «стратегическое видение будущих отношений с демократической Россией», которое должно содержать ряд стимулов для демократизации в России - включая либерализацию визового режима, программы модернизации и стратегическое партнерство.

Пятым принципом названа поддержка демократии в странах-соседях России - речь идет об укреплении сотрудничества со странами Восточного партнерства »с тем, чтобы они служили хорошим примером, который стимулировал бы народ России поддержать демократию».

Документы Европарламента носят рекомендательный характер. Депутаты ранее одобрили ряд резолюций с призывом к весьма жесткой политике по отношению к Москве, однако Еврокомиссия и страны-члены ЕС воспользовались далеко не всеми данными рекомендациями. При этом в Еврокомиссии заявляют о том, что Россия взяла курс на конфронтацию с ЕС, и говорят о необходимости разработать новую стратегию отношений с Москвой.

Россия недавно объявила о санкциях в отношении председателя Европарламента Давида Сассоли.