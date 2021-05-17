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Новое противостояние в Дманиси – жители вооружены палками и дубинками
Ситуация с утра накалилась в Дманиси (регион Квемо Картли, Грузия). Друг другу противостоят местные жители – этнические азербайджанцы и эко-мигранты из Сванетии. Они вооружены палками и дубинками. На месте мобилизованы сотрудники правоохранительных органов, однако предотвратить новый инцидент они не смогли.
Накануне стало известно о массовой драке в Дманиси, в результате которой пострадали несколько человек. Был разгромлен торговый объект, возле которого началась перепалка.
Видеокадры сегодняшней драки:
Инцидент 16 мая
В МВД Грузии заявили, что 16 мая конфликт произошел на бытовой почве, после чего перерос в групповое насилие. Ведомство призывает граждан подчиниться законным требованиям полиции, чтобы конфликт искусственно не перерос в этническое противостояние.
По информации МВД, участники вчерашнего противостояния находятся на допросе, пока никто из них не задержан.
Депутат парламента, лидер оппозиционной партии «Прогресс и свобода» Каха Окриашвили заявил, что ответственность за эскалацию конфликта ложится на правящую партию «Грузинская мечта». Он считает, что руководители полиции Дманиси и Квемо Картли должны подать в отставку.
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Другие новости дня
COVID-19 в Грузии: 504 новых случая, 27 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 4469 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 27 пациентов.
За сутки в стране выявили 504 новых случая коронавируса. Накануне провели 11 665 тестов: PCR-тестов – 5528, экспресс‐тестов на антиген – 6137.
Выздоровели еще 2038 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 330 879, выздоровевших – 310 859.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 4,32%, за последние 14 дней составляет 4,9%, за неделю – 3,84%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 738 человек, всего администрировано вакцин – 89 260.
В Грузии – третья волна коронавируса. В стране активно распространяется британский штамм – более половины выявляемых случаев относятся именно к нему.
Мэр Зугдиди подал в отставку «в связи со сложившейся политической ситуацией»
В связи со сложившейся политической ситуацией, считаю целесообразным оставить пост мэра Зугдидского муниципалитета, – об этом в соцсети написал мэр Зугдидского муниципалитета Георгий Шенгелия.
«Для меня было большой честью быть вашим слугой в течение этого периода, что в то же время означало большую ответственность. Для меня человеческие отношения, основанные на правильных ценностях, добросовестность в личных отношениях, государственной службе или политике, всегда были, есть и будут самыми важными», – пишет Георгий Шенгелия.
Ранее глава аппарата государственного поверенного в Самегрело-Земо Сванети Лаша Гвасалия был уволен с занимаемой должности. Также подали в отставку члены команды экс-премьера Георгия Гахария: заместитель мэра Хашури Зура Росебашвили, заместители мэра Горийского муниципалитета Эраст Элиджарашвили и Паата Иванишвили, заместители мэра Поти Паата Лагвилава и Константин Топурия, заместитель мэра Мартвили Акакий Хунцелия и заместитель мэра Сенаки Кахабер Купреишвили.
РПЦ: у Русской церкви нет епископа ни в Абхазии, ни в Южной Осетии
Русская православная церковь (РПЦ) не ставила епископов в Абхазии и Южной Осетии, канонически относящихся к Грузинскому патриархату, и все сведения об этом ошибочны, заявил РИА Новости председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
«Если патриарх (Константинопольский) Варфоломей действительно так сказал, то это заблуждение. У Русской церкви нет никакого епископа ни в Абхазии, ни в Южной Осетии. Мы давно заметили, что Константинопольская патриархия бывает плохо информирована», – сказал митрополит.
Ранее в интервью грузинскому телеканалу «Формула» патриарх Константинопольский Варфоломей раскритиковал Москву за вмешательство в церковные дела Абхазии и Южной Осетии, отметив, что эти регионы входят в юрисдикцию Грузинской православной церкви.
Вселенский патриарх также заявил, что у РПЦ нет права предоставлять автокефалию кому-либо, в том числе Абхазской церкви.
Бизнесмен из России предложил голландскому политику €250 тысяч
Петербургский бизнесмен Вадим Беликов пытался предложить 250 тысяч евро лидеру вновь созданной в Нидерландах партии Splinter Фемке Мерел ван Коотен-Ариссен. Политик рассказала об этом журналистам телепрограммы EenVandaag ("Один Сегодня"). Это популярная информационно-аналитическая программа выходит ежедневно на общественном телеканале NPO 1.
Как установили журналисты, предложение россиянина было отклонено. Ван Коотен-Ариссен сообщила о полученном предложении парламентской службе безопасности. Политик также подключила к расследованию нидерландскую контрразведывательную службу AIVD.
По утверждениям экспертов, опрошенных EenVandaag, это первый доказанный случай предпринятой россиянином попытки повлиять на голландскую политическую партию посредством финансового вливания. Остаётся непонятным, какие цели преследовал петербургский бизнесмен, предлагая деньги Splinter. Как рассказал Беликов представителям партии, его волнует проблема прав женщин.
Беликов вышел на контакт с ван Коотен-Ариссен накануне парламентских выборов, состоявшихся в марте. Карликовая партия, возглавляемая ван Коотен, выборы проиграла.
В открытой печати сведений о Вадиме Беликове немного. Но встречаются весьма показательные образцы его контактов. Вот, например - с Генеральным секретарём ООН:
Согласно расследованию EenVandaag, Беликов связан с рядом прокремлевских организаций, включая байкерский клуб ‘Ночные Волки’. Нидерландское законодательство не запрещает принимать финансовые средства от иностранных спонсоров, однако вклады, превышающие 4500 евро, необходимо декларировать.
В прошлом году звезда нидерландской правопопулистской партии Форум за демократию Тьерри Боде, организовавший в Нидерландах референдум против Ассоциации ЕС с Украиной, был обвинён в связях с неким Владимиром Корниловым, ‘россиянином, работающим на Путина’. Боде ушёл с поста лидера партии - после того как был уличен в антисемитизме и гомофобии.
Аслан Бжания прибыл в Сирию – пройдёт встреча с Башаром Асадом
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания прибыл с визитом в Сирийскую Арабскую Республику.
Как сообщила пресс-служба Бжания, в международном аэропорту Дамаска абхазского лидера встречали министр транспорта Сирии Зухейр Хазим, заместитель министра иностранных дел Айман Сусан и другие представители правительства Сирии.
В состав абхазской делегации входят спикер парламента Валерий Кварчия, руководитель администрации президента Алхас Квициниа, первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр иностранных дел Даур Кове, министр Туризма Теймураз Хишба, посол Абхазии в Сирии Баграт Хутаба, вице-спикер парламента Левон Галустян, депутаты Омар Джинджолия, Астамур Логуа, Илья Гуния и Рауль Лолуа.
Сегодня пройдёт встреча абхазского президента Аслана Бжания с президентом Сирии Башаром Асадом, другими руководителями Сирии.
По информации пресс-службы, в ходе визита состоится первое заседание абхазо-сирийской межправительственной комиссии, встреча председателей парламентов. Аслан Бжания встретится с абхазской диаспорой Сирии, посетит могилу сирийского генерала абхазского происхождения Уалида Амаршан, встретится с членами его семьи.
- Сирийская Арабская Республика признала независимость Абхазии и Южной Осетии в мае 2018 года. 6 октября прошлого года в Дамаске состоялось торжественное открытие абхазского посольства.
15 партий Грузии подписали соглашение в поддержку ЛГБТ-сообщества
15 политических партий Грузии подписали соглашение, направленное на защиту прав ЛГБТ. Об этом сообщает неправительственная организация Tbilisi Pride.
Как пояснили в организации, документ был составлен при участии Национального демократического института международных отношений (NDI). Работать над текстом начали незадолго до парламентских выборов осенью 2020 года, – пишет «Новости-Грузия».
«Учитывая гомофобные и трансфобные настроения в Грузии, мы считаем важным, чтобы политические партии имели общую позицию в отношении основных прав квир-людей», - отметили в НПО.
Tbilisi Pride обратился ко всем основным прозападным политическим партиям Грузии. К соглашению присоединились «Единое национальное движение», «Европейская Грузия», «Лело», «Стратегия Агмашенебели», Республиканская партия Грузии, «Гирчи», «Гирчи – больше свободы», «Закон и справедливость», «Прогресс и свобода», «Дроа». Подписей членов правящей «Грузинской мечты» под текстом документа нет.
Подписавшие партии соглашаются:
- использовать все имеющиеся в их распоряжении механизмы, чтобы бороться за искоренение дискриминации и насилия в отношении квир-людей;
- защищать право на мирные собрания и свободу выражения мнения всех людей, независимо от сексуальной ориентации или гендерной идентичности;
- не допускать использования языка вражды и разжигания социальной розни в политическом процессе на почве гомофобии.
В Tbilisi Pride подчеркивают, что это символическое заявление по сути является первым в Грузии случаем включения в политическую повестку проблем ЛГБТ-сообщества. «Мы рады, что, несмотря на политический кризис в стране, 15 партий согласились сделать символическое, но важное политическое заявление», - говорится в заявлении Tbilisi Pride.
В Восточной Грузии произошла массовая драка – есть пострадавшие
Несколько человек пострадали сегодня в массовой драке в Дманиси (регион Квемо Картли), сообщает телеканал «Мтавари».
Участие в потасовке принимали около трех десятков человек, многие из которых были вооружены бейсбольными битами, палками и дубинками. Как утверждается, драке предшествовала ссора между жителями Дманиси – эко-мигрантами из Сванетии и этническими азербайджанцами.
Ситуация обострилась ближе к вечеру. Торговый объект, возле которого началась перепалка, разгромили.
По данным «Мтавари» противостояние продолжается, несмотря на наступление «комендантского часа». На место прибыли машины патрульной полиции.
Детали произошедшего в Дманиси выясняются. Официальных комментариев МВД Грузии до сих пор не поступало.
Земан: Взрывы в Врбетице могли быть связаны с недостачей на складах
Президент Чехии Милош Земан высказал новые предположения относительно причин взрывов на военных складах близ селения Врбетице в 2014 году. В интервью радиостанции «Фреквенце-1» Земан сказал, что взрывы могли быть устроены для «сокрытия недостачи» хранившихся там боеприпасов. Он сослался на министра юстиции Марию Бенешову, которая, по его словам, высказала подобное же предположение. Об этом сообщил 16 мая чешский новостной портал Novinky.cz
Земан, встретившийся с Бенешовой в среду, призвал дождаться итогов расследования инцидента во Врбетице, которое ведут правоохранительные органы республики. Он выразил надежду на скорое завершение расследования и добавил, что доверяет полиции Чехии и не доверяет чешской контрразведке.
По словам Земана, версия о причастности российских спецслужб также остается у следствия. На это обращает внимание российское государственное агентство ТАСС.
Президент Земан полагает, что следствию целесообразно сосредоточить внимание на коммерческой фирме Imex Group, арендовавшей склады боеприпасов. В чешском торговом реестре фирма Imex Group s.r.o. указана как производитель взрывчатых материалов.
Глава МВД Германии: антисемитизм будет сурово наказываться
Центральный совет евреев в Германии выступил с заявлением по поводу антиизраильских демонстраций, прошедших в последние дни в некоторых немецких городах. Эти манифестации, напоминают о «самых мрачных временах немецкой истории», говорится в заявлении Йозефа Шустера, главы Совета, опубликованном 16 мая.
Шустер призвал полицию и другие правоохранительные органы противостоять подобным выступлениям. Участников антиизраильский выступлений в Германии он назвал «шпаной», распространяющей неприкрытый антисемитизм. Об этом сообщает «Немецкая волна».
Глава еврейской общины Мюнхена и Верхней Баварии Шарлотте Кноблох предупредила об опасности злоупотребления свободой собраний с преступными целями. Кноблох заявила, что потрясена тем, насколько открыто и, как она выразилась, «бесстыдно выставляется на обозрение антисемитизм на демонстрациях последних дней».
Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер пообещал, что совершение антисемитских преступлений будет жестко наказываться. По его словам, нельзя допустить, чтобы евреи в Германии вновь жили в страхе.
У села Пхеро Адигенского района Грузии тушат лесной пожар
У села Пхеро Адигенского муниципалитета (регион Самцхе-Джавахети) Грузии тушат лесной пожар.
По информации телеканала «Рустави 2», горит нижний ярус соснового леса – трава и кустарники. Огонь распространяется по склону горы недалеко крепости Окрос-Цихе – одного из крупнейших средневековых фортификационных сооружений в Грузии.
Местные жители заметили дым сегодня во второй половине дня, после чего сообщили о факте в «112». По информации телеканала «Формула», на месте работают шесть бригад пожарных-спасателей. К тушению также подключены местные жители.
По предварительным данным, площадь пожара составляет 2 гектара.
Местное агентство «Самхретис карибче» со ссылкой на Службу по управлениям чрезвычайными ситуациями сообщает, что к настоящему времени пожар удалось локализовать. Продолжаются работы до полной ликвидации.
«Пожар локализован. На данный момент на месте работают шесть групп. Никто не пострадал», - сообщили в службе.
Баку: Пограничные вопросы с Арменией нужно решать по двусторонним каналам
В Баку назвали утверждения Армении о том, что Азербайджан нарушил суверенную территорию Армении безосновательными, в свою очередь заявив, что именно Армения нарушает международно признанные границы Азербайджана.
Как передает азербайджанское информационное агентство «Тренд», глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева подчеркнула, что «первопричина пограничных проблем – это незаконная оккупация территорий Азербайджана Арменией до ноября 2020 года».
«Именно Армения нарушает международно признанные границы Азербайджана. Азербайджан восстанавливает только свои международно признанные границы. Как уже указывалось в наших официальных заявлениях, в связи с улучшением погодных условий в освобожденных районах Азербайджана, граничащих с Арменией, Азербайджан продолжает укреплять систему охраны границ, осуществляемую в рамках своей территориальной целостности. Этот процесс осуществляется на основе карт, определяющих линию границы между Арменией и Азербайджаном, которая есть у обоих сторон.
Мы всегда уважаем суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность международно признанных границ. Несомненно, взаимное уважение этих принципов, построение на этой основе добрососедских отношений и благонамеренный запуск процесса делимитации/демаркации границ - единственный способ решить любые споры, которые могут возникнуть. Армения и Азербайджан только что вышли из войны, поэтому успешная демаркация и делимитация границ играют ключевую роль в обеспечении мира и безопасности», - заявила представитель МИД Азербайджана.
Абдуллаева отметила, что демаркация и делимитация границ - это двусторонний вопрос, очень сложный и технический процесс.
«Конечно, мы понимаем озабоченность третьих стран ситуацией в регионе, направленную на снятие напряженности. Мы считаем, что все фундаментальные причины и проблемы должны быть тщательно исследованы, прежде чем делать какие-либо заявления по столь чувствительному вопросу».
Глава пресс-службы МИД Азербайджана выразила сожаление, что «этот технический вопрос был преувеличен провокационными заявлениями и клеветнической кампанией против Азербайджана».
«Такой деструктивный подход служит только увеличению напряженности. Понятно, что неадекватная реакция и провокационные заявления Армении связаны с предвыборной ситуацией в этой стране. Попытки Армении использовать этот вопрос в качестве политического инструмента неприемлемы. Мы рекомендуем политическим и военным кругам Армении признать реальность межгосударственного пограничного режима вдоль международной границы, не допускать необоснованного обострения ситуации в регионе и конструктивно решать пограничные вопросы с азербайджанской стороной по двусторонним каналам. Такие случаи могут и должны решаться путем взаимных контактов между соответствующими пограничными органами обеих сторон», - добавила Лейла Абдуллаева.
В Тбилиси прошла презентация общественного движения Левана Васадзе
«Я пришел сюда не для того, чтобы раздавать очередные пустые обещания - это то, чего я больше всего боюсь и чего я больше всего не хочу, мы приглашаем вас всех вместе поработать во спасение страны», - сказал основатель общественного движения, «Эртоба, раоба, имеди» (Единство, сущность, надежда) Леван Васадзе на встрече со своими сторонниками, собравшимися в парке 9 апреля в Тбилиси.
По словам Васадзе, он твердо уверен, что при поддержке грузинского народа сможет разорвать порочный круг, по которому Грузия движется 30 лет.
«Наша политическая позиция, наша общественная позиция такова, что мы приглашаем всех работать вместе, чтобы спасти нашу страну, потому что наша страна находится в тяжелейшем положении из-за неправильной идеологии и политической системы, в которой она находилась в последние годы», - сказал Леван Васадзе.
- Известный своими ультраконсервативными и антизападными взглядами грузинский бизнесмен Леван Васадзе – друг и единомышленник философа Александра Дугина, известного своей антигрузинской и антизападной риторикой. Среди друзей Васадзе и пророссийский политик из Молдовы, экс-президент страны Игорь Додон.
- 51-летний Леван Васадзе по образованию геофизик, окончил Тбилисский государственный университет имени И. Джавахишвили. Степень магистра получил в Бизнес-школе Роберто Гойзуета при Университете Эмори (Атланта, США). С 1995 по 2007 год жил в России, учился в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете (Москва).
- В 1995–1999 годах Васадзе занимал руководящие должности в инвестиционных компаниях Sector Capital, Creditanstalt Investment Bank и «Атон». В 1998 году стал вице-президент, а в 2000 года - первым вице-президентом, руководителем комплекса стратегии и развития АФК «Система». В 2001 году был назначен на должность председателя совета директоров страховой компании РОСНО, а в 2006 году стал ее гендиректором.
- Вернувшись в Грузию в 2009 году, Леван Васадзе основал несколько успешных компаний в сфере обслуживания и образования, но в основном занимался благотворительностью. Капитал грузинского бизнесмена оценивается в 25 миллионов долларов.
В Тбилиси проведут молитвенный объезд в День святости семьи
Завтра, 17 мая, священнослужители проведут молитвенный объезд и окропят улицы Тбилиси освященной водой, чтобы отметить утвержденный патриархией Грузии праздник – День святости семьи. Об этом сообщает служба по связям с общественностью патриархии.
Ежегодно 17 мая патриархия организует пешее шествие от площади Первой Республики до кафедрального собора Святой Троицы – Самеба. «День святости семьи» отмечают тысячи человек. Как правило, к священнослужителям и пастве, которые прибывают в Тбилиси из регионов, присоединяются байкеры, чохоносцы, ультранационалисты и все те, кто считает себя защитником традиционных ценностей.
Обычай пришлось изменить из-за пандемии коронавируса. Вот уже второй год подряд патриархии приходится отказываться от всех массовых мероприятий 17 мая.
Завтра в 11:00 священнослужители и верующие соберутся у Кафедрального собора Святой Троицы – Самеба, в районе Авлабари, освятят воду, а затем проследуют по пяти направлениям, чтобы благословить всех горожан.
Первое направление – Сабуртало, второе – Дигоми, Диди Дигоми, Глдани, Мухиани, ТЭВЗ, третье – Ортачала, Исани, Самгори, четвертое – Мтацминда, Сололаки, Ваке, Вера, Дидубе, пятое – Чугурети.
- День святости семьи был учрежден патриархией Грузии в 2014 году, после того, как 17 мая 2013 года православные активисты во главе с десятком священников жестоко разогнали акцию против гомофобии в центре Тбилиси. В тот день пострадали около 30 гражданских активистов и правозащитников и несколько полицейских. С тех пор акции защитников ЛГБТ-сообщества в Тбилиси проходят под серьезной охраной полиции.
Лидеры ЕНД вылетели в Киев для встречи с Михаилом Саакашвили
Ника Мелия и еще несколько лидеров «Единого национального движения» отправились в Киев для встречи с основателем партии, экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, сообщает телеканал Formula.
«Два с половиной года я не видел этого человека, и он не видел меня. Многое зависит от отношений между мной и ним. Уверен, что будет взаимопонимание, будет общая стратегия, видение. Мы собираемся говорить – я о моем видении, он – о своем», - заявил Мелия журналистам.
Вместе с Мелия в Украину вылетели члены ЕНД Коба Накопия, Петре Цискаришвили, Эка Херхеулидзе, Каха Окриашвили и Акакий Минашвили. В партии не скрывают, что планируют обсудить с Саакашвили текущие политические процессы в Грузии.
- Ника Мелия был избран председателем крупнейшей оппозиционной партии Грузии в конце 2020 года. Спустя пару месяцев его арестовали из-за невыплаты залога по делу о протестах в июне 2019 года. Освобождение лидера ЕНД стало одним из пунктов соглашения, подписанного 19 апреля между правящей партией «Грузинская мечта» и представителями оппозиции. Подписав документ, оппоненты властей обязались прекратить бойкот парламента.
- Мелия вышел на свободу 10 мая после того, как залог в размере 40 тысяч лари за него выплатил фонд ЕС, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- В «Национальном движении» присоединяться к соглашению не спешат. Мнения по поводу вхождения в парламент в партии разделились. Часть членов ЕНД выступают за то, чтобы прекратить бойкот без подписания соглашения. Другие выступают против как подписания соглашения, так и вхождения в парламент. По их мнению, тем самым партия должна продемонстрировать принципиальную позицию о непризнании итогов парламентских выборов 2020 года, которые, по их мнению, были сфальсифицированы.
- Сам Михаил Саакашвили 20 апреля призвал «Единое национальное движение» войти в парламент после того, как Ника Мелия выйдет на свободу.
В Тбилиси неизвестные обстреляли машину, есть пострадавшие
В Тбилиси неизвестные обстреляли автомобиль, один человек ранен, сообщает телеканал Formula.
Инцидент произошел сегодня днем в Надзаладевском районе. По словам очевидцев, к машине, остановленной на пересечении улиц Худадова и Манджгаладзе, приблизился другой автомобиль, из которого и были произведены выстрелы. После стрелявшие скрылись.
Согласно распространившейся информации, в обстрелянной машине находились три человека. Утверждается, что ранен был только водитель. Где находится автомобиль и сидевшие в нем лица, на данном этапе неизвестно.
Свидетелями стрельбы были десятки человек, которые присутствовали на воскресной службе в местной церкви. Судя по всему, о факте в полицию никто из них не сообщил. Как передает телеканал «Мтавари», сотрудники МВД Грузии появились на месте спустя пару часов. В настоящее время территория оцеплена желтыми лентами и на месте работают эксперты-криминалисты.
Formula описывает произошедшее как криминальную разборку. Журналисты предполагают, что участники пытаются «замолчать» случившееся, используя свои связи в криминальном мире.
Коронавирус на Северном Кавказе: умерли еще 25 человек, новых заболевших – 261
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 25 пациентов с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 261.
По данным властей, в Краснодарском крае умерли 12 заразившихся, в Ставропольском крае – пять, в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгее официально подтверждено по два летальных случая в каждой республике, в Дагестане и Калмыкии – по одному. С учетом этих данных, всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли уже 9 675 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Краснодарском крае, меньше всего – в Адыгее и в Чечне.
- Краснодарский край + 93 (47 021 за все время пандемии)
- Ставропольский край + 55 (53888)
- Дагестан + 38 (33 037)
- Кабардино-Балкария + 18 (24 092)
- Калмыкия + 11 (20 626)
- Карачаево-Черкесия + 11 (20 259)
- Ингушетия + 10 (15 609)
- Северная Осетия + 9 (16 880)
- Чечня + 8 (12 148)
- Адыгея + 8 (14 556)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 258 116 случаев COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 16 мая, выявлено 4 940 245 заболевших коронавирусом.
20% опрошенных россиян готовы привиться ради поездок за границу
Каждый пятый участник опроса среди граждан России, который провел портал SuperJob, утверждает, что сделает прививку от коронавирусной инфекции только в том случае, если наличие сертификата о прививке станет единственной возможностью поехать за границу. Число опрошенных, давших такой ответ - 20 процентов - больше, чем тех, кто сказал, что планирует сделать прививку в любом случае, их 18 процентов.
Тех, кто не хочет вакцинироваться ни при каких условиях, среди опрошенных, однако, больше, чем представителей первых двух категорий - 42 процента. Всего было опрошено 1600 человек в разных регионах.
Вакцинироваться ради поездки за рубеж готовы 26 процентов опрошенных моложе 34 лет.
Российские власти не публикуют официальной статистики о числе привитых, хотя различные цифры нередко упоминают в своих выступлениях чиновники и руководители государства. 10 мая президент Владимир Путин заявил, что вакцинировались от COVID-19 более 21 млн россиян. Проекты, занимающиеся отслеживанием мировой статистики вакцинации, приводят более низкие цифры - по данным Our World in Data, привились не более 10 процентов россиян (то есть около 14 млн). Темпы вакцинации в России ниже, чем во многих странах Запада, включая США и Великобританию.
В последние дни отмечается рост числа новых выявленных случаев инфекции в Москве. В целом по России, по официальным данным, прирост уже долгое время стабилен - в среднем 8-9 тысяч новых случаев в сутки. Ряд специалистов говорит о возможном начале третьей волны эпидемии. Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал в воскресенье вопросы о третьей волне «банальными и неуместными», сказав, что лучший способ ее избежать - это «прийти и провакцинироваться».
В таких странах, как Израиль, Великобритания, США, ряд государств ЕС, где число вакцинированных составляет десятки процентов, число случаев инфекции существенно сократилось по сравнению с зимними месяцами.
Вакцинация в России производится тремя отечественными препаратами, большая часть прививок делается препаратом «Спутник V». Ряд стран уже сейчас признают вакцинацию «Спутником» как одно из оснований для упрощенного въезда. Однако в ЕС препарат пока не одобрен, при этом Еврокомиссия предложила странам ЕС разрешить въезд тем иностранцам, которые привиты одобренными в союзе вакцинами.
В Европарламенте подготовили рекомендации по отношениям с РФ
Комитет Европарламента по международным делам подготовил проект рекомендаций по выстраиванию долгосрочной стратегии ЕС в отношениях с Россией. Документ опубликован на сайте комитета. Он содержит 5 основных рекомендаций, касающихся как противодействия политике российских властей, которую авторы документа считают агрессивной, так и поддержки гражданского общества в России.
Первым принципом является «сдерживание российской угрозы» - как говорится в документе, ЕС вместе с НАТО и другими партнерами должны противодействовать агрессивной политике России и оказывать на нее давление с целью «вернуть оккупированные территории» восточным соседям ЕС. В документе содержатся и другие предложения на случай продолжения агрессивных действий Москвы - речь идет о призывах отключить Россию от системы SWIFT, принимать меры для снижения зависимости от российских нефти и газа, «во всяком случае, пока президент Путин у власти».
Вторым принципом является борьба с российским влиянием и «гибридными угрозами» со стороны России в ЕС и соседних странах.
Третий принцип - «действия в защиту демократии», которые рекомендуется согласовывать с США. Речь идет о совместных санкционных списках, единой политике по борьбе с отмыванием денег, международных расследованиях, поддержке правозащитников. При этом основополагающим принципом должно стать «Главное - демократия»: перспективы отношений с Россией должны зависеть от готовности российских властей соблюдать права человека и обеспечивать свободные выборы. Предлагается наладить сотрудничество с неправительственными организациями, такими как Bellingcat, при проведении расследований. По мнению авторов документа, ЕС должен инициировать международные расследования »преступлений, совершенных режимом Путина против народа России», так же как и аналогичные расследования в отношении белорусского режима.
Четвертый принцип - это «действия в поддержку демократии». Предлагается, в частности, создать «Свободное российское телевидение» с круглосуточным вещанием для противодействия «пропаганде путинского режима». ЕС, как говорится в документе, должен также быть готовым к тому, чтобы не признавать результаты выборов в Госдуму России в 2021 году, если они не пройдут честно. Евросоюз, как говорится в документе, должен также подготовить «стратегическое видение будущих отношений с демократической Россией», которое должно содержать ряд стимулов для демократизации в России - включая либерализацию визового режима, программы модернизации и стратегическое партнерство.
Пятым принципом названа поддержка демократии в странах-соседях России - речь идет об укреплении сотрудничества со странами Восточного партнерства »с тем, чтобы они служили хорошим примером, который стимулировал бы народ России поддержать демократию».
Документы Европарламента носят рекомендательный характер. Депутаты ранее одобрили ряд резолюций с призывом к весьма жесткой политике по отношению к Москве, однако Еврокомиссия и страны-члены ЕС воспользовались далеко не всеми данными рекомендациями. При этом в Еврокомиссии заявляют о том, что Россия взяла курс на конфронтацию с ЕС, и говорят о необходимости разработать новую стратегию отношений с Москвой.
Россия недавно объявила о санкциях в отношении председателя Европарламента Давида Сассоли.
С начала 2021 года в Грузии умерли более 40 ВИЧ-инфицированных
С начала 2021 года в Грузии выявили 197 новых случаев ВИЧ-инфицирования. Данные публикует Центр инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии Грузии.
Ежегодно в третье воскресенье мая во всем мире проходит День памяти людей, умерших от СПИДа. Впервые он был организован в 1983 году в Сан-Франциско (США) группой американцев, которых лично коснулась проблема СПИДа. В этом году День памяти выпал на 16 мая.
В 2020 году в Грузии скончались 157 ВИЧ-инфицированных, в 2019-м – 116, в 2018-м – 135, в 2017-м – 127, в 2016-м – 168, в 2015-м – 94, а в 2014-м – 84. По данным за пять месяцев 2021 года, от ВИЧ скончался 41 человек.
Первый случай заболевания СПИДом был выявлен в Грузии в 1989 году. С тех пор в стране диагноз ВИЧ поставили 8 823 гражданам. Из них 6 587 мужчин и 2 236 женщин. Возраст большинства пациентов 29-39 лет. СПИД развился у 4 441 пациента, из них 1 834 скончались, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Статистика демонстрирует, что в течение последних лет наблюдается устойчивая тенденция роста новых случаев ВИЧ/СПИДа: 2014 год – 564 случая, 2015 год – 717 случаев, 2016 год – 719 случаев, 2017 год – 631 случай, 2018 год – 672 случая, 2019 год – 668 случаев, 2020 год – 530 случаев.
На данный момент в Грузии 5 517 человек официально имеют ВИЧ-положительный статус (в том числе 620 в самопровозглашенной республике Абхазия). Среди инфицированных 44 подростка. Согласно статистике, самые распространенные способы передачи инфекции – это гетеросексуальные контакты и инъекции наркотиков зараженной иглой. В центре иммунологии напоминают, что тест на ВИЧ/СПИД и консультация для граждан Грузии являются бесплатными и анонимными.
- Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) является ретровирусом, инфицирующим клетки иммунной системы, разрушающим или ослабляющим их функцию. На ранних стадиях инфекция протекает бессимптомно. Однако по мере ее развития иммунная система ослабевает и человек становится более чувствительным к инфекциям.
- СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) - последняя стадия ВИЧ-инфекции. Может пройти 10-15 лет, прежде чем у ВИЧ-инфицированного человека разовьется СПИД; еще больше замедлить этот процесс могут противоретровирусные препараты.
- ВИЧ передается при незащищенном половом акте, переливании зараженной крови, использовании зараженных игл, а также от матери ребенку во время беременности, родов или грудного вскармливания.
Полиция Казахстана задержала Мурата Мейрбекова
Мурат Мейрбеков, обвиняемый следственными органами Грузии в изнасиловании, задержан в Казахстане. Об этом сообщает медиа-центр казахстанского МВД.
Мейрбеков был задержан в городе Нур-Султан на основании заявления родителей 26-летней Айсель Айтпаевой, найденной мертвой в Тбилиси 5 мая. «В отношении Мейрбекова начато досудебное расследование по статье 128 Уголовного кодекса РК (торговля людьми)», - сообщили в МВД Казахстана.
37-летний Мейрбеков – дальний родственник семьи Айтпаевых, владелец фирмы, занимающейся продажей подержанных автомобилей. По его приглашению в начале апреля Айсель приехала в Грузию на заработки из Казахстана. Некоторое время девушка проживала в его квартире в Рустави.
Мейрбеков покинул Грузию за день до гибели Айтпаевой. Накануне Тбилисский городской суд заочно избрал для мужчины заключение в качестве меры пресечения. Гражданину Казахстана вменяют в вину два эпизода изнасилования с угрозой насилия или с использованием беспомощного состояния потерпевшей. В Грузии Мейрбекову грозит от 6 до 8 лет тюрьмы, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- 5 мая тело Айсель Айтпаевой обнаружили под окнами многоквартирного дома в Тбилиси. Следствие установило, что девушка выпала из окна 9-го этажа. Уже на следующий день полиция задержала уроженца города Зугдиди, 57-летнего Бесика Тордуа по обвинению в изнасиловании и доведении до самоубийства гражданки Казахстана.
- За несколько часов до смерти Айсель отправила аудиосообщение своей подруге в Казахстане, запись разговора женщины и мужчины, продолжительностью около часа. Предполагается, что это диалог Айтпаевой и Тордуа. Именно из этой записи выяснилось, что в деле было несколько эпизодов сексуального насилия.
- Мать Айтпаевой уверена, что Айсель не совершала самоубийства, а стала жертвой торговли людьми. Семья считает, что их дальний родственник был замешан в этой преступной схеме.
«Грузинский марганец» сумел договориться о компенсациях с жителями Шукрути
Компания «Грузинский марганец» (Georgian Manganese) заявила о том, что ей удалось прийти к соглашению с населением села Шукрути Чиатурского муниципалитета (регион Имерети) по вопросу выплаты компенсаций.
Жители Шукрути уже долгое время продолжают протестные акции, требуя возмещения ущерба, который был нанесен их домам во время работ по добыче марганцевой руды. В начале прошлого года дошло до того, что демонстранты перекрыли входы в рудники, которыми оперирует Georgian Manganese. Тогда же началась выдача компенсаций. За год выплачено было более 1,7 миллиона лари (497,3 тысячи долларов), однако оказалось, что многие пострадавшие сочли предложенную сумму слишком маленькой.
Недавно акции в Чиатурском районе снова возобновились. В начале мая несколько жителей Шукрути зашили себе рты в знак протеста. Они требовали, чтобы к оценке ущерба привлекли частных аудиторов.
Согласно новым договоренностям, подрядчик «Грузинского марганца», компания «Шукрути Плюс» с завтрашнего дня официально приступит к заключению индивидуальных договоров с населением. Выплата компенсаций завершится через год и три месяца.
Были проведены исследования, после которых жителей Шукрути поделили на группы, исходя из степени ущерба. В первую попали 36 семей, с которых и началась выплата компенсаций. Сумма компенсации для них составляет 2,3 миллиона лари (около 673 тысяч долларов).
- Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране. Она владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом. На нем трудоустроены около 3,5 тысячи человек. В ее состав входят Зестафонский ферросплавный завод, Чиатурский горно-обогатительный комбинат (ЧГОК), гидроэлектростанция «Варцихе 2005» и клиника «Феромеди».
- Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в Россию, США, страны Европы и Южной Америки. Марганцевая руда добывается в четырех рудниках по старой технологии, в девяти подземных рудниках и семи открытых карьерах.
Каха Кучава сегодня направится с визитом в Брюссель
Председатель парламента Грузии Каха Кучава 16-20 мая совершит свой первый официальный визит в Брюссель в статусе главы законодательного органа.
Как сообщает пресс-служба парламента, в ходе визита Каха Кучава проведет встречи с президентом Европарламента Давидом-Мария Сассоли, руководителями комитетов и представителями политических групп Европарламента, а также президентом Палаты представителей парламента Бельгии Элианом Тилио и депутатами бельгийского парламента.
Также запланированы встречи председателя парламента Грузии с комиссаром ЕС по политике соседства и расширению Оливером Вархейсом, заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанна, представителями аналитических центров и СМИ.
В состав делегации входят вице-спикер Леван Иоселиани и председатель комитета по европейской интеграции Мака Бочоришвили.
Арестованные в Беларуси журналисты заявили, что подвергались пыткам
Суд в Могилеве в субботу арестовал двух белорусских журналистов - сотрудника городского новостного сайта Владимира Лаптевича и внештатного корреспондента «Немецкой волны» Александра Буракова - на 20 суток, обвинив их в участии в «несанкционированном мероприятии».
Журналисты были задержаны в среду рядом со зданием областного суда в Могилеве, где проходил процесс над оппозиционным политиком Павлом Северинцем и несколькими другими представителями белорусской оппозиции, - сообщает «Голос Америки». Как сообщила волонтерская правозащитная группа MayDay в своем Telegram-канале, никакого массового мероприятия под стенами суда него не было, и суд вынес решение, основываясь исключительно на свидетельских показаниях сотрудника милиции.
Во время судебного слушания Бураков заявил о «пытках и бесчеловечном обращении» с ним после задержания и до суда, сообщает «Немецкая волна». Он, в частности, заявил, что его неоднократно будили по ночам, а охранники заставляли раздеваться догола. Ему также не отдали передачу, собранную для него родственниками. Лаптевич, по данным Белорусской ассоциации журналистов, сообщил о таком же отношении к себе. Оба журналисты в знак протеста объявили голодовку.
Немецкая медиакомпания Deutsche Welle («Немецкая волна») призвала белорусские власти отменить арест журналистов и выразила решительный протест в связи с нарушением прав СМИ. «Обращение с Александром Бураковым показывает, что режим принимает все более радикальные меры против журналистов», - заявил гендиректор медиакомпании Петр Лимбург.
По данным Белорусской ассоциации журналистов, сейчас в стране за решеткой находятся 16 сотрудников независимых СМИ. В частности, почти год в СИЗО находится журналист и блогер, консультант Белорусской службы Радио Свобода Игорь Лосик.
В Кутаиси спасатели предотвратили взрыв после утечки сжиженного газа
Несколько улиц в Кутаиси были перекрыты из-за угрозы взрыва автоцистерны, перевозившей сжиженный газ. Об этом говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Утечка сжиженного газа произошла сегодня утром, 16 мая, когда грузовая машина передвигалась по улице Гугунава. Информация о факте поступила в Центр оперативного управления чрезвычайными ситуациями «112». На месте были мобилизованы три бригады пожарных-спасателей.
Территорию оцепили, некоторое время передвижение по Гугунава и прилегающим улицам было запрещено. Спасатели провели эвакуацию нескольких домов, а также сотрудников объектов, расположенных у дороги – магазинов, автомастерских и так далее.
Утечку удалось устранить, автоцистерна была отбуксирована из жилой зоны. К настоящему времени угрозы возгорания или взрыва не существует. На месте остаются сотрудники полиции.
«Проблема полностью устранена. Во время происшествия никто не пострадал», - сообщили в службе. По информации телеканала «Мтавари», МВД Грузии начало расследование по факту.
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