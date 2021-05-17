Новое противостояние в Дманиси – жители вооружены палками и дубинками

Ситуация с утра накалилась в Дманиси (регион Квемо Картли, Грузия). Друг другу противостоят местные жители – этнические азербайджанцы и эко-мигранты из Сванетии. Они вооружены палками и дубинками. На месте мобилизованы сотрудники правоохранительных органов, однако предотвратить новый инцидент они не смогли.

Накануне стало известно о массовой драке в Дманиси, в результате которой пострадали несколько человек. Был разгромлен торговый объект, возле которого началась перепалка.

Видеокадры сегодняшней драки:

Инцидент 16 мая

В МВД Грузии заявили, что 16 мая конфликт произошел на бытовой почве, после чего перерос в групповое насилие. Ведомство призывает граждан подчиниться законным требованиям полиции, чтобы конфликт искусственно не перерос в этническое противостояние.

По информации МВД, участники вчерашнего противостояния находятся на допросе, пока никто из них не задержан.

Депутат парламента, лидер оппозиционной партии «Прогресс и свобода» Каха Окриашвили заявил, что ответственность за эскалацию конфликта ложится на правящую партию «Грузинская мечта». Он считает, что руководители полиции Дманиси и Квемо Картли должны подать в отставку.

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