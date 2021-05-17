Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Предыдущий Следующий
Live
Видео

Противостояние в Дманиси

Противостояние в Дманиси
Embed
Противостояние в Дманиси

No media source currently available

0:00 0:02:23 0:00

В городе Дманиси (грузинский регион Квемо Картли) произошел конфликт между местными жителями – этническими азербайджанцами и грузинами – эко-мигрантами, которых заселили в этот район из Сванетии. В ход шли дубинки и камни. На место прибыли главы МВД и СГБ, полиция закрыла въезды и выезды из Дманиси.

Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Слушать радио
Back to top
XS
SM
MD
LG