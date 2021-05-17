Противостояние в Дманиси

В городе Дманиси (грузинский регион Квемо Картли) произошел конфликт между местными жителями – этническими азербайджанцами и грузинами – эко-мигрантами, которых заселили в этот район из Сванетии. В ход шли дубинки и камни. На место прибыли главы МВД и СГБ, полиция закрыла въезды и выезды из Дманиси.