17 мая: один день и два его праздника

Сегодня, 17 мая, мир отмечает Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией. В Грузии вместе с ним празднуют и День святости семьи, учрежденный семь лет назад патриархией в противовес Дню борьбы с гомофобией.

Пока священнослужители окропляли святой водой улицы в Тбилиси, представители 15 оппозиционных партий сегодня собрались, чтобы подписать соглашение, направленное на защиту прав ЛГБТ-людей. Создание такого рода документа – идея ЛГБТ-организации Tbilisi Pride. Гражданская активистка Анна Субелиани говорит, что работа над этой инициативой началась еще год назад. Это соглашение, как планировалось, должно было быть оформлено еще до парламентских выборов, впрочем, ввиду определенных обстоятельств, это пришлось отложить. Анна Субелиани объясняет почему:

«Мы хотели предотвратить то, с чем мы не раз сталкивались в недавнем прошлом: это то, как в период выборов политические группы пытаются манипулировать вопросами, касающимися ЛГБТ-сообщества. Тем самым они ставят в еще более сложное положение и без того наиболее угнетенную и маргинализированную группу. Происходит инструментализация этого сообщества, учитывая, что гомофобные настроения и так, к сожалению, присутствуют в обществе. Именно поэтому мы хотели как-то предотвратить все это в ходе избирательного процесса. Однако до выборов это сделать не удалось. У этого есть свое логическое объяснение. К сожалению, выйти на контакт с «Грузинский мечтой» нам не удалось. А для оппозиции тогда подобная заявка могла оказаться опасной. Правящая партия могла использовать это».

«Грузинская мечта», как говорит Анна Субелиани, все еще продолжает игнорировать предложение поставить свою подпись под соглашением. Само же соглашение, которое сегодня подписали представители 15 оппозиционных партий, подразумевает следующее:

использовать все имеющиеся в нашем распоряжении механизмы, в том числе – соответствующую законотворческую деятельность и парламентский контроль, для борьбы за искоренение дискриминации и насилия в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и квир-людей;

в соответствии с Конституцией Грузии и международными стандартами в сфере прав человека, защищать право на мирные собрания и свободу выражения мнения всех людей, независимо от сексуальной ориентации или гендерной идентичности;

не допускать использования нашими представителями в политическом процессе языка вражды и разжигания социальной розни на почве гомофобии.

Элене Хоштария, основатель политического движения «Дроа», одна из тех, кто взял сегодня на себя эти обязательства. Она полагает, что основная проблема на сегодня заключается не в отсутствии законодательных норм, призванных защитить ЛГБТ-сообщество от дискриминации, а в том, что они далеко не всегда исполняются. При этом Хоштария, по ее словам, не боится, что тема защиты прав ЛГБТ-сообщества может отпугнуть потенциальных избирателей. Это, говорит она, вопрос о том, как будет подана информация:

«Ни один гражданин не будет оправдывать человека, ударившего по голове кирпичом другого, если мы об этом будем говорить правильно. Но вся пропаганда работает таким образом, что якобы существование этих людей (ЛГБТ) ущемляет чьи-то ценности (…) Тот политик, который из страха лишиться электората никак не реагирует на эту проблему, в равной степени, да, возможно не совсем в равной, но все же ответственен за насилие (в отношении ЛГБТ), которое происходит и на которое не реагирует государство. Эта ответственность лежит на любом политике, в том числе оппозиционном, даже тогда, когда он просто воздерживается от разговоров на эту тему».

Что касается праздника, учрежденного патриархией, – Дня святости семьи, – ввиду пандемии в этом году было решено не устраивать масштабное шествие. От собора Святой Троицы выдвинулась колонна автомобилей, священнослужители окропили улицы города святой водой.

«Из-за пандемии уже второй год мы не можем проводить шествие. Окропляем город. Мы все должны пойти против греха, договориться, что святость семьи должна быть крепче в нашей стране», – сказал протоиерей Шалва Кекелия.

В праздновании Дня святости семьи принял участие и лидер ультраправого движения «Грузинская идея» Гурам Палавандишвили. Утром у собора Троицы он заявил: если им станет известно о том, что где-либо проводится «пропаганда безобразия», они переместятся туда. При этом он также призвал сторонников воспрепятствовать ей. Накануне Палавандишвили сломал инсталляцию, установленную в парке Деда Эна в рамках празднования Дня борьбы с гомофобией, а также нанес словесные оскорбления участникам мероприятия. МВД возбудило уголовное дело по статье 156-й УК Грузии.