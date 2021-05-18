В Сухуми убит Кемал Ардзинба - племянник Владислава Ардзинба

Владелец чешской оружейной компании IMEX Group Пётр Бернатик находился в Остраве в районе отеля Corrado в то же самое время, когда там останавливались предполагаемые агенты российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов. Об этом пишут Чешское радио и еженедельник Respekt со ссылкой на данные биллинга мобильного телефона бизнесмена.

Бернатик оказался вблизи отеля 15 октября 2014 года, за день до первого взрыва на складе боеприпасов в селении Врбетице. В этот же день, по данным СМИ, сотрудники компании IMEX получили неожиданное указание взять отгул. Бернатик был единственным человеком, который посетил склад накануне взрыва. К нему, как полагают чешские следователи, причастны Петров и Боширов.

Что именно делал в Остраве Бернатик и почему он находился вблизи отеля, выяснить не удалось. Адвокат сказал журналистам, что бизнесмен мог ехать на автомобиле и остановиться на перекрёстке. По словам защитника, в Corrado его клиент никогда не был и с россиянами никогда не встречался. При этом журналисты отмечают, что телефон Бернатика находился в зоне гостиницы около 40 минут.

Источники в чешских спецслужбах на условиях анонимности подтвердили журналистам, что полиция реконструировала поездку Бернатика 15 октября 2014 года, проанализировав данные мобильного оператора.

После остановки в Остраве Бернатик отправился во Врбетице. По словам очевидцев, на склад он приехал один. По словам работников, это было необычным, так как обычно бизнесмена сопровождал Людек Петржик. Он был одним из двух работников IMEX, погибших при взрыве.

На складе Бернатик пробыл около трёх часов. В это время там не было никого из сотрудников, так как все они были в отгуле.

Поведение арендатора привлекло внимание следствия. Как стало известно Чешскому радио, в феврале нынешнего года Бернатик был на 48 часов задержан, у него прошли обыски. Следователи-криминалисты допрашивали его ввиду подозрений в сокрытии информации в связи со взрывами.

Чешские власти объявили о подозрении в адрес агентов российской военной разведки в середине апреля. Руководители Чехии – за исключением президента Милоша Земана – утверждают, что есть только одна версия взрывов, а именно причастность России. Предположительно, целью взрывов были боеприпасы, предназначавшиеся для поставки за рубеж, возможно, на Украину.

Чехия выслала 18 сотрудников российского посольства. После серии ответных шагов каждой из сторон Москва и Прага согласились на уравнивание числа сотрудников диппредставительств каждой из стран. Россия обвинения в причастности к взрывам категорически отрицает.