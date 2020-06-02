Стрельба у дома первого президента

В минувшие выходные в Абхазии был произведен арест Эрика Чкадуа, подозреваемого в соучастии в убийстве двух криминальных авторитетов 22 ноября 2019 года на сухумской набережной около отеля «Сан-Ремо». После этого ареста был обстрелян дом первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.

Эрика Чкадуа объявили в розыск после резонансного убийства двух криминальных авторитетов на сухумской набережной у ресторана «Сан-Ремо» в декабре 2019 года. Вечером 29 мая сотрудники МВД и СГБ РА задержали его в Сухуме в многоэтажном доме на улице Воронова.

Чкадуа – последний из четверых подозреваемых в убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба и Алхаса Авидзба. Жертвой оказалась и 22-летняя официантка ресторана «Сан-Ремо» Доменика Акиртава, которая была смертельно ранена и позже скончалась в больнице. В декабре 2019 года по подозрению в убийстве были задержаны братья Дато и Демур Ахалая, а в январе 2020 года – Беслан Бганба.

В день ареста Чкадуа в селе Нижняя Эшера произошел громкий инцидент – был обстрелян дом Владислава Ардзинба. Данное событие крайне скупо было отражено в информационных сводках, хотя и удостоилось отдельного видеообращения нового министра внутренних дел Дмитрия Дбар ко всем гражданам Абхазии с призывом не дестабилизировать ситуацию и не препятствовать работе правоохранительных органов.

Без указания имен и мотивов Дбар проинформировал о том, что стрелявший по дому первого президента взят под стражу: «По факту имевшего место вечером 29 мая инцидента в селе Нижняя Эшера подозреваемый в производстве выстрелов в сторону дома первого президента задержан. Однако очевидцы не сотрудничают с правоохранительной системой и тем самым не содействуют процессу дознания. На сегодняшний день личный состав всех подразделений силовых структур Республики Абхазия поднят по тревоге и готов в любое время пресечь неправомерные действия и обеспечить общественный правопорядок. Ситуация в стране находится под контролем, всех виновных в совершенных преступлениях лиц ждет неотвратимость наказания, и у нас хватит сил и средств, чтобы обеспечить строгое соблюдение закона».

Нежелание сотрудничать со следствием легко объяснимо – в эти события вовлечены представители известных в Абхазии фамилий, у которых существует практика не сдавать своих, что бы они не совершили. Впрочем, недостаток официальной информации, как это часто бывает, компенсировало бурное обсуждение в социальных сетях подробностей ареста и обстрела.

Согласно неофициальной информации, Эрик Чкадуа скрывался в квартире матери Кемала Ардзинба, племянника первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. В социальных сетях родилась версия, что в дом первого президента стреляли родственники убитых авторитетов, которые якобы искали Кемала Ардзинба.

Убийство криминальных авторитетов Шамба и Авидзба явилось триггером известных политических событий января 2020 года, результатом которых стала отставка президента Абхазии Рауля Хаджимба. Двоюродным братом одного из убитых был Ахра Авидзба, участник военных действий в ДНР. После гибели брата он приехал в Абхазию и сам пытался найти убийц. Авидзба обвинил министра внутренних дел Гарри Аршба в том, что тот препятствует их розыску и потребовал отставки министра. Аршба лишился своего поста.

Ахра Авидзба связывал убийство Астамура Шамба и Алхаса Авидзба с личностью экс-президента Абхазии Рауля Хаджимба и публично обвинял власть в том, что убийц отпустили, «потому что они – их пехота». А во время январских событий и штурма президентского здания сыграл ведущую роль, возглавив уличные протестные акции, в результате которых был смещен Рауль Хаджимба.

Что касается Эрика Чкадуа, то он также подозревался в похищении Омара Мерцхулава, которое было совершено 17 апреля 2019 года. 30 апреля его задержали, потому что в принадлежащем ему гараже правоохранители обнаружили находящийся в розыске автомобиль, в салоне которого было автоматическое оружие, боеприпасы, камуфляжная форма, перчатки и российские госномерные знаки. Ему предъявили обвинения в совершении разбойного нападения, похищении человека, незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия.

В августе 2019 года судья Сухумского городского суда Астамур Тванба отказал в удовлетворении ходатайства о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чкадуа, а Генеральная прокуратура прекратила уголовное преследование в причастности к похищению, вменив ему в вину незаконный оборот огнестрельного оружия и кражу автотранспортных средств.

Республиканская общественная организация ветеранов «АРУАА» поддержала действия правоохранительных органов, направленных на арест и привлечение к ответственности подозреваемых в совершении преступлений любого характера. И заявила, что никогда не будет защищать тех, кто нарушает закон, по принципу партийной принадлежности. Ветераны осудили события в Нижней Эшере, во время которых группа вооруженных людей ездила по селу, стреляя по сторонам, и лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Они требуют расследовать факт криминальных разборок возле дома первого президента и наказать виновных.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия