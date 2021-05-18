Обзор грузинской прессы

Газета «Резонанси» публикует статью под заголовком «Что привезет Мелия из Киева». Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия вместе с другими членами партии сейчас проводит консультации с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, как предполагают респонденты издания, по вопросу вхождения оппозиционной партии в парламент. Сам Саакашвили эту идею поддерживает, уверен политолог, профессор Черноморского университета Ника Читадзе:

«Это факт, поэтому, возможно, Мелия потребовались определенные консультации. Конечно, представители властей могут заявить, якобы это указывает на то, что «Нацдвижение» все еще зависит от Михаила Саакашвили. Однако председатель партии сейчас – Мелия, и, скорее всего, его визит – это проявление уважения к экс-президенту, ведь консультации можно было провести и в режиме онлайн. Кроме того, не исключаю, что один из приоритетов визита – встреча с правыми политическими силами в Украине, с правящей партией. Что касается вопроса вхождения в парламент, я считаю, что стоит так поступить. Если они войдут в парламент, а «Грузинскую мечту» покинут депутаты, они смогут свергнуть правительство».

Иного мнения придерживается бывший госминистр Грузии по примирению и гражданскому равноправию политолог Паата Закареишвили. Причина, по которой в «Нацдвижении» до сих пор не определились с вопросом вхождения в парламент, – серьезные разногласия между представителями партии, считает респондент газеты:

«Вообще, у отказа от вхождения в парламент много плюсов, как, в принципе, и минусов, потому у них и расходятся мнения. Но логичнее было бы отказаться, поскольку сейчас практически все партии вошли в парламент, и «Грузинская мечта» показывает, насколько не ценит это, не идет ни на какое сотрудничество и даже посмеивается над ними: «мы же говорили, что вы войдете». В такой ситуации «Нацдвижение», как бы это ни было сложно представить, может остаться единственной «чистой» оппозиционной партией, которая не играет в игры «Грузинской мечты», не мирится с ситуацией. Таким образом они могут получить расположение избирателей, недовольных «Мечтой»».

Что касается самого визита Мелия в Украину, его называет незаконным независимый член тбилисского городского совета Вато Шакарашвили. Он требует ответа от прокуратуры, почему оппозиционному лидеру разрешили покинуть страну в то время, когда он покинул тюрьму под залог? «Это результат слабости власти и ее антигосударственной политики», – заявил Шакарашвили.

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Грузинские политики говорят о правах ЛГБТК-лиц в стране. Информационное интернет-агентство civil.ge опубликовало высказывания оппозиционных лидеров, прозвучавшие в Международный день борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией.

Вчера было подписано соглашение между 15 партиями, которые договорились использовать все доступные средства для борьбы с дискриминацией и насилием в отношении ЛГБТ-сообщества. Одна из подписавших этот документ, член «Национального движения» Хатия Деканоидзе, сказала:

«Реакция правоохранительных органов в отношении людей, проявляющих насилие, неадекватна. Это формируется в качестве очень опасной тенденции в нашей стране».

Представитель партии «Закон и справедливость» Тако Чарквиани заявила:

«Люди, которые применяют насилие в отношении ЛГБТ-групп, когда-нибудь все-таки переоценят события и поймут, что сами являются жертвами неправильной информации».

Заявления делали и представители Республиканской партии, одна из ее членов, Тамар Кордзая, сказала:

«В Избирательном кодексе должна быть статья, которая предусматривает снятие с регистрации кандидата, чья избирательная кампания основана на ненависти».

Представитель «Стратегии Агмашенебели» Серго Чихладзе сделал акцент на том, что соглашение не подписали представители правящей партии:

«Подписав соглашение, мы взяли на себя ответственность за выполнение Конституции. «Грузинская мечта» не поставила подпись… Интересно, с каким пунктом Конституции она не согласна?»

Между тем представители «Грузинской мечты» тоже говорили о положении ЛГБТ-сообщества в Грузии. Например, депутат от большинства Леван Карумидзе в соцсети Twitter написал: «Сегодня мы празднуем день общин вокруг нас, которые нуждаются в нашей поддержке, и осуждаем дискриминацию в отношении ЛГБТК- людей», – цитирует депутата civil.ge.

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Пляжный сезон в Батуми еще не начался, а в городе уже наблюдается большое скопление туристов, пишет информационное интернет-агентство batumelebi. Издание решило поинтересоваться у них, пришлось ли визитерам столкнуться с какими-либо сложностями во время посещения Грузии.

«Мне кажется, Грузия сравнительно безопасная страна даже во время пандемии. В этой стране достаточно быстро отреагировали на угрозы, и это хорошо. Напрягает комендантский час, хорошо, что его «сдвинули» с 9 часов, очень скучно постоянно находиться дома», – сказал Александр Ваврушевич – турист из Польши.

Чтобы попасть в Грузию, он за три дня до прибытия прошел PCR-тест. А вот туристка из Казахстана Далал Баянова прошла его уже по прибытии в страну.

«Попасть сюда было невероятно легко, нам просто нужен был тест PCR, за который мы заплатили 100 лари. В Казахстане он стоит намного дешевле. В Грузии я впервые, тут красивые горы, реки, море, все это я очень люблю».

Что касается туристов из России, они в основном жалуются на отсутствие прямых авиарейсов, пишет издание. Одна из прибывших в Батуми, Аида Шарахиева, сказала:

«Я сначала полетела в Турцию, там находилась две недели, а затем направилась в Грузию. Из Турции попасть сюда легко, но многие мои знакомые жалуются, что нет прямых рейсов из России. Многие сейчас хотят попасть сюда, но это довольно сложно, рейсы осуществляются только через Беларусь или Казахстан», – цитирует туристку информационное интернет-агентство batumelebi.