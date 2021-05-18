Надеть маску и приготовиться к посадке: пандемия идет на снижение

Со следующий недели в Грузии начнется вакцинация китайским препаратом Sinovac, который пока находится на стадии рассмотрения Всемирной организации здравоохранения.

Всего в стране с середины марта привилось более 93 тысяч человек. Из них более 15 тысяч получили уже обе дозы вакцины. В настоящее время вакцинация проводится тремя препаратами: это китайский Sinopharm – единственный препарат, которым могут привиться все совершеннолетние граждане, AstraZeneca, доступная для медперсонала и лиц старше 45, и Pfizer. Запасы всех трех препаратов по большей части уже распределены среди тех, кто успел зарегистрироваться. При этом определенное количество доз было выделено для вакцинации специальных групп населения, таких, например, как сотрудники полиции, СМИ, туристического сектора.

Сегодня вакцинация началась в тюрьмах. Процесс, как заявляет Специальная пенитенциарная служба, добровольный. Пока вакцинация началась в трех учреждениях:

«На сегодняшний день в Гегути 90 осужденных (изъявивших желание вакцинироваться), в Глдани – 120, а в Рустави – 30. Вакцинация проходит под присмотром медперсонала и при соблюдении всех рекомендаций», – заявили в пенитенциарной службе.

Со следующей недели Минздрав намерен открыть регистрацию на вакцинацию препаратом Sinovac. По словам замглавы ведомства Тамар Габуния, страна располагает 100 тысячами доз этой вакцины:

«Sinovac ожидает авторизации от Всемирной организации здравоохранения. Промежуточное заключение экспертов, которые положительно оценивают препарат, уже опубликовано. Думаем, что скоро будет и авторизация. Однако, чтобы у населения был доступ к вакцине, со следующей недели вакцинация препаратом Sinovac уже начнется», – сказала замминистра.

По ее словам, первичные данные, полученные в Бразилии относительно этой вакцины, показали 56-процентную эффективность в защите от инфекции. В то же время в плане предотвращения летального исхода, говорит замминистра, их эффективность достаточно высока – более 90%.

Все еще неизвестно, когда в стране начнется массовая иммунизация. Грузия, как говорят в Минздраве, ведет переговоры с несколькими производителями вакцин, но разглашать детали они, ввиду контрактных обязательств, не могут, сказала Тамар Габуния:

«Мы ведем переговоры о получении вакцин Novavax и Johnson & Johnson. Есть серьезные подвижки в вопросе получения Pfizer. В настоящее время мы ждем более точной информации. Ведется работа и для получения дополнительных доз Sinopharm. Все это сегодня было согласовано с советом по вакцинации».

За последние сутки в Грузии ковидом заболели 1562 человека. Проведено было около 30 тысяч тестов. Показатель выявляемости за последние две недели составляет 4.85%, а за последние 7 дней – 3.72%. Тенденция снижения показателей, как заявляют в Центре по контролю над заболеваниями, и легла в основу решения ввести некоторые послабления. А именно – передвинуть начало т.н. комендантского часа с 9 часов вечера на 11, а также позволить объектам питания принимать посетителей и в выходные. По словам Амирана Гамкрелидзе, в настоящее время пик пройден.

«Полное снятие ограничений недопустимо до тех пор, пока ситуация по-настоящему не успокоится. Это с одной стороны, а с другой, нужно было учесть и настроения в обществе. Поэтому мы нашли эту золотую середину – уменьшили продолжительность ночного карантина», – заявил Амиран Гамкрелидзе накануне, объявляя о решении.

При этом показатель летальности остается довольно высоким. За последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончалось 30 человек. Число жертв COVID-19 в Грузии в общей сложности составляет 4499 человек.