Грузинская оппозиция против следственного эксперимента

Грузинская оппозиция не хочет участвовать в работе временной парламентской комиссии, созданной для расследования возможных фальсификаций на парламентских выборах 2020 года.

Временная парламентская комиссия, созданная по инициативе «Грузинской мечты» для расследования нарушений на прошлогодних парламентских выборах, не может начать полноценную работу. Оппозиция, вошедшая в парламент, игнорирует все призывы правящей партии присоединиться к такому формату.

Он, в частности, предполагает следующий механизм пересчета голосов на выбранных участках: привлеченные специалисты под контролем представителей политических партий должны перепроверить данные, зафиксированные в избирательных протоколах. В правящей партии особо настаивают, чтобы процесс пересчета голосов проходил в режиме прямой трансляции, чтобы каждый желающий мог сам убедиться в отсутствии давления со стороны власти.

При этом лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе считает крайне важным участие оппозиции в работе временной комиссии, поскольку «это еще один рычаг для проверки результатов голосования». В то же время, по словам Кобахидзе, отказ от такой проверки свидетельствует о том, что представители оппозиции заранее знают о лживости собственных обвинений:

«Они постоянно утверждали, что выборы были сфальсифицированы. Постепенно они сами убедились, что выборы не были сфальсифицированы. Поэтому сейчас они делают все, чтобы избежать любых проверок. Однако для нас очень важно расследовать все вопросы, связанные с обвинениями. Для этого и работает следственная комиссия».

Но вошедшие в парламент оппозиционеры оптимизм господина Кобахидзе не разделяют. В частности, лидер «Гирчи» Зураб Джапаридзе подчеркнул, что не собирается участвовать в процессах, не отображенных в соглашении Шарля Мишеля. Тем более, признается Джапаридзе, он далек от иллюзий насчет эффективности структуры, созданной по инициативе и под управлением «Грузинской мечты»:

«Я не верю во временную следственную комиссию. Я не верю, что сейчас можно что-то расследовать. Я заявил, что буду участвовать только в том, что написано в соглашении Шарля Мишеля. Эта комиссия там не прописана. Я вошел в парламент, чтобы заняться избирательной реформой, потому что там это написано».

Схожая позиция и у лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе. По его мнению, решение о создании подобной комиссии может быть принято лишь после проведения избирательной реформы:

«Как только мы внесем изменения в избирательное законодательство, вся оппозиция должна принять решение по вопросу создания временной следственной комиссии. Созданного сегодня формата недостаточно, чтобы добиться реальных результатов и провести настоящее расследование. Раз и навсегда все должны понять, что не стоит пытаться нас обмануть. Поэтому участвовать в работе площадки, созданной «Грузинской мечтой» ради своей пользы, неправильно».

Создавать же альтернативную комиссию на данном этапе Вашадзе считает пустой тратой времени, так как «нет смысла ввязываться в борьбу, которую оппозиция процедурно проиграет».

Представительница «Лело для Грузии» Анна Нацвлишвили также уверяет: смысла в работе временной следственной комиссии не было с самого начала. Так как в мире нет прецедента, когда силы, подозреваемые в фальсификации результатов выборов, сами же и проводят расследование:

«Они остались одни, чтобы расследовать свою же вину. Комиссия не вызывает доверия. Она создана из фарса и фальшивых мотивов. Вхождение в нее оппозиции лишь узаконит этот фарс, поэтому у нас нет никакого желания это делать».

По словам политика, в заявлениях правящей партии, критикующей оппозицию за нежелание присоединяться к комиссии, напрочь отсутствует логика. Соглашение Шарля Мишеля, подписанное «Грузинской мечтой», предусматривает амбициозную избирательную реформу. Но зачем нужна подобная реформа, если прошедшие выборы были образцовыми, как это утверждает «Мечта», задается вопросом Нацвлишвили.

В оппозиции сходятся во мнении, что на сегодняшний день работа временной парламентской комиссии по расследованию фальсификации результатов выборов 2020 не является приоритетным вопросом. И любые попытки правящей партии узаконить формат такой комиссии в сегодняшних условиях заранее обречены на провал.