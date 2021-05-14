«Грузинская Мечта» разрешила кризис без «Нацдвижения»?

Сегодня грузинский парламент продемонстрировал усердие, приступив к осуществлению избирательной реформы. На рабочей встрече между парламентской оппозицией и партией власти было достигнуто соглашение по большинству ключевых поправок в избирательный кодекс. К этой работе пока не торопится присоединяться оппозиционное «Нацдвижение», оставляя открытым вопрос прекращения бойкота законодательного органа.

Для председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе, жизнь в парламенте, похоже, налаживается. Прервавшая бойкот и подписавшая 19 апреля соглашение Шарля Мишеля часть оппозиции уже полностью поглощена парламентской работой. А вчера даже была зарегистрирована первая оппозиционная фракция «Лело – партнерство для Грузии».

«Будут еще и другие фракции», – предсказывал Ираклий Кобахидзе в беседе с журналистами перед тем, как сделать прививку против коронавируса. Правящая сила намерена упростить механизмы для создания фракций – сократить число необходимых депутатов от семи до четырех. Идет интенсивная работа над поправками в избирательный кодекс, и в этом процессе парламентская оппозиция и власть проявляют непривычный для самих и неожиданный для многих других конструктивный подход к волнующим их вопросам. Поэтому Ираклию Кобахидзе, и как он считает, никому другому уже не интересен вопрос – войдет или нет в парламент крупнейшая оппозиционная партия «Нацдвижение».

«Весь этот искусственный кризис уже в прошлом. Поэтому войдет или нет «Нацдвижение» в парламент, ни субъективно, ни объективно больше не имеет никакого значения. Возможно, это даже лучше, и наверное, будет лучше для грузинской демократии, если «Нацдвжение» не будет представлено в парламенте. Но повторю – это им решать», – оставил право выбора за «Нацдвижением» Ираклий Кобахидзе.

«Я вечером могу назначить брифинг и заявить, что мы идем в парламент», – ответил ему лидер «Нацдвижения» Ника Мелия, посоветовав особо не расслабляться:

«Пусть подождет нас батони Ираклий. В любом варианте – будем в парламенте или нет – кому не стоит радоваться, так это господину Кобахидзе. Потому что у нас уже завоевано и моральное, и политическое, и много других преимуществ над той силой, которая захватила бразды правления».

Возмутило Нику Мелия и то, что «Грузинская мечта» уделяет больше внимание ему, а не существующим в стране проблемам, и на этом фоне заявляет о завершении кризиса.

«Вы обратили внимание, что все время они говорят обо мне, какой я плохой и криминал, или какие мы все отвратительные в оппозиции и какие они хорошие. И не одного слово об обществе, о реальном завершении кризиса. Напротив, они говорят что искусственный кризис завершен, вы представляете?» – возмущался Ника Мелия.

Он все еще не спешит заявить об окончательном решении до тех пор, пока не проконсультируется со всеми группами, как он выразился «своей огромной партии». При этом он напомнил, что решение «Нацдвижение» давно бы приняло, если бы не его арест в феврале. А на свободе он всего четвертый день.

Этих дней считает достаточными для принятия положительного решения одна из лидеров «Нацдвижения» Хатия Деканоидзе. Сегодня она рассказала, как заблуждается Ираклий Кобахидзе, когда заявляет о завершении кризиса, и как заблуждаются ее соратники, заняв такую позицию:

«Грузинская мечта» больше всех желает, чтобы «Национального движения» не было в парламенте, и чтобы на фоне малой части оппозиции продолжать делать свои дела. Потому я считаю очень важным то, чтобы мы понимали: последние шесть месяцев мы говорим только о политическом истеблишменте, в то время как люди пребывают в тяжелейшем положении. Мы должны говорить о них, поэтому мы должны использовать в том числе и парламентскую деятельность».

Кроме Хатии Деканоидзе за вхождение в парламент выступают и другие представители ее партии, поясняя, что в противном случае «Нацдвижению» трудно будет заручиться в будущем поддержкой западных партнеров. К тому же в парламенте в ускоренном режиме идет работа над поправками в избирательный кодекс, без которых оппозиция не верит в прозрачность и справедливость предстоящих в октябре муниципальных выборов. Тем более, что «Грузинская мечта» пытается протолкнуть поправки, которые однозначно указывают, что они разработаны и направлены против «Нацдвижения» и его основателя Михаила Саакашвили. На это указали и эксперты Совета Европы из Венецианской комиссии.

Прервавшие бойкот оппозиционеры говорили сегодня своим коллегам из «Нацдвижения» о том, что власть проявляет несвойственную ей ранее сговорчивость в вопросах реформы избирательной системы. У парламентской оппозиции и партии власти в этом процессе сложились небывалые конструктивные отношения. Несколько дней назад вместе поехали в Качрети и там обсуждали вопросы.

А сегодня уже в парламенте в рамках рабочей группы окончательно договорились по большинству правил укомплектования избиркомов. Согласно им, значительно увеличивается представительство оппозиции в центральной, окружных и участковых избиркомах, у каждого из восьми оппозиционных партий будет свой представитель в каждой комиссии. Кроме этого, после выборов, по принципу случайного подбора, будут пересчитаны бюллетени на 10% от всех участков.

Правящая сила согласилась увеличить от 25 до 100 метров ограничительный радиус нахождения у участка представителей партий и их активистов в день выборов. Меняется сама избирательная система проведения местных выборов, она будет более приближена к пропорциональной.

Как выяснилось сегодня, правящая сила против того, чтобы заместителем главы ЦИК был представитель оппозиции, также не считает нужным, чтобы действующая глава Тамар Жвания, которую оппозиция и ее сторонники обвиняют в подтасовке итогов парламентских выборов, была отстранена.

Шалва Папуашвили, сопредседатель парламентской рабочей группы по реформе избирательной системы от «Грузинской Мечты» не стал скрывать, что в этом случае мнение партии власти не совпадает с содержанием документа Мишеля:

«В соглашении от 19 апреля есть запись о том, что заместителем главы ЦИК должен быть представитель оппозиции. Нужно понимать, что в случае отставки или болезни главы ЦИК его обязательства исполняет заместитель. В таком случае получается, что глава ЦИК будет предвзятым лицом, что не укладывается в правовую систему. Поэтому предлагаем нейтральное лицо из профессионального круга. С другой стороны мы понимаем, что это часть соглашения, и мы будем этот вопрос обсуждать с оппозицией».

В ответ довольная содержанием большей части поправок парламентская оппозиция дала знать, что не станет на этом зацикливаться. Говорит депутат от «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе:

«Наша цель, в частности, «Стратегии Агмашенебели», – создать такую систему, при котором не только Жвания, но кто бы ни был главой избирательной администрации, не смог прибегнуть к манипуляциям. Для нас важна система, а не личности».

К тому же, сегодня депутаты договорились, что в понедельник отправят текст поправок в Венецианскую комиссию и дождутся ее оценок. Лишь после этого до конца июня в парламенте рассчитывают утвердить новые поправки в избирательный кодекс.

Возможно, к тому времени и «Нацдвижение» будет вовлечено в парламентскую работу. Но как бы то ни было, политолог, профессор ТГУ Звиад Абашидзе считает, что политический кризис в Грузии так просто не разрешить:

«Кризис, который мы сейчас наблюдаем - не новый. Он продолжается десятилетиями, с периодическими обострениями, как на этот раз. Политические кризисы не решаются мановением чьей-то руки: кто-то составил для нас план и по нему кризис разрешился. Этого не произойдет, если процессам не будет дана возможность свободного развития. Тогда естественным, возможно и спонтанным путем, разрешится все. Главное, что бы все это не вышло за рамки принципа стабильности».

Но, к сожалению, отмечает политолог, пока у грузинского политического истеблишмента нет таких навыков.