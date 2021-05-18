Спикер не увидел контрабанды

Спустя почти три недели после резонансного доклада депутатов о контрабанде сигарет с участием высокопоставленных югоосетинских чиновников спикер парламента впервые прокомментировал этот вопрос. Алан Тадтаев обратил внимание на поступления в бюджет и отметил, что грузы попадали в Южную Осетию через российскую таможню, то есть законным путем. О создании парламентской комиссии по расследованию данного вопроса он не упомянул.

Доклад был представлен парламенту 28 апреля вслед за поездкой в Москву югоосетинских депутатов Джамбулата Медоева и Гарри Мулдарова и по итогам встреч с представителями ФТС России и сотрудниками, как они выразились, «других компетентных органов» соседнего государства. По словам парламентариев, «компетентные органы» интересовал «гигантский поток табачной продукции в нашу республику»: «Мы знали, что сигареты к нам поступают фурами и даже посредством морских перевозок из Эмиратов – в одном только 2019 году в нашу республику было завезено 98 морских контейнеров с сигаретами. Но в Южную Осетию сигареты направлялись и транспортными самолетами из Армении».

Лишь спустя почти двадцать дней после резонансного выступления в парламенте Алан Тадтаев как председатель парламента и представитель правящей партии «Единая Осетия» решил на него отреагировать. По его словам, «с 2017-го с каждой пачки сигарет платятся акцизы, налоги и таможенные сборы. Вследствие этого бюджет республики ежегодно пополняется на 100-130 миллионов рублей. Кроме того, если бы завозимый в республику табак был контрафактным, я думаю, что таможенная служба Российской Федерации ни в коем случае не пропустила бы эти грузы через свою границу на территорию Южной Осетии».

Юрист Тимур Кокойты, который присутствовал на всех встречах в Москве вместе с депутатами и таможенным представителем от Южной Осетии Сосланом Медоевым, в беседе с «Эхом Кавказа» отметил, что «власти пытаются замылить проблему и сделать вид, что ничего не происходит, что все нормально – акцизы платятся, пошлины платятся, НДС. Но все это делается здесь, а поток убывает из Южной Осетии обратно»:

«Я не понимаю, почему они делают вид, что не понимают постановки вопроса и той претензии, которая была озвучена Мулдаровым. Они говорят, что никакой контрабанды нет и с этих табачных изделий платятся таможенные платежи. Но одно дело – платить таможенные платежи при ввозе, и другое дело – вывозить обратно непонятными путями на территорию России эти табачные изделия. Всем же понятно, что те объемы табачных изделий, которые завозятся в Южную Осетию, в десятки раз превышают потенциальную потребность населения Южной Осетии в этих сигаретах.

– Что в этой схеме не так?

– Хорошо, ввезли, заплатили, следующий вопрос – куда они деваются потом, реализуются на рынке в Южной Осетии? Зачем населению объемы сигарет, в десятки раз превышающие потенциальную потребность? Если пересчитывать на душу населения с детьми, со стариками, женщинами, то мы должны, каждый, выкуривать по блоку сигарет в день. Очевидно, это вывозится обратно в Россию, и делать вид, что ничего незаконного не происходит, это по меньшей мере глупо. Это вывозится контрабандным путем в Россию, и в отношении этих сигарет, которые оказываются на рынке в России, не платятся ни акцизы российские, ни НДС, ни таможенные пошлины. И это прямой удар по экономическим интересам России. Акциз на сигареты в России куда больше, чем в Южной Осетии: если у нас это три рубля шестьдесят копеек на одну пачку сигарет, то у них от 80 рублей и выше.

– То есть на этой разнице можно заработать очень большие деньги…

– Вот на этой разнице и зарабатывают недобросовестные бизнесмены. И их деятельность отражается прямым образом на населении и в общем на наших двусторонних отношениях с Россией. Нам это четко дали понять в Москве».

Уход от темы контрабанды в неминуемое для республики благо в виде немалых дивидендов отражен в интервью Тадтаева и там, где он говорит о решении направить запросы в таможенные органы России и РЮО, «чтобы выяснить объемы табака, завезенного в республику, и какие доходы поступили от этого в государственный бюджет, начиная с 2001 года. Мы должны увидеть реальную картину и представить общественности объективную информацию о ситуации в этом вопросе с 2001 года по настоящее время».

На самом деле, говорит депутат Давид Санакоев, еще 28 апреля, после доклада Гарри Мулдарова, было принято решение создать специальную комиссию и начать парламентское расследование, а не узнать, насколько пополнился бюджет в результате торговли сигаретами:

«Не знаю, откуда он берет информацию (Тадтаев), но, по крайней мере, мы сейчас создаем комиссию. Комитет Алана Алборова (промышленности и экологии) занимается сейчас как раз тем, что организовывает такую комиссию, которая будет проводить депутатское расследование этих фактов. Пока что я не знаю, повторюсь, откуда информация у спикера парламента, но у нас пока другой информации нет. Поэтому пока депутатское расследование не завершится и не будет сделано соответствующее заключение, говорить не о чем. С другой стороны, те объемы, которые были указаны в докладе, слишком большие. Возможно, например, что на территорию Южной Осетии товар попадает, он там растаможивается, получает акцизные марки, и то надо все это еще проверить. Но потом куда-то девается, столько скурить невозможно, потому что объемы слишком большие. Поэтому, если не официально, то контрабандой он выходит за пределы Южной Осетии. Если выходит официально, тогда эта документация тоже должна быть. Как только мы получим ответы на все эти вопросы, мы сможем говорить более предметно о том, есть контрабанда или нет контрабанды. Но то, что вопросов становится не меньше, если не больше с каждым разом, – это факт».

Сигаретный бизнес околопрезидентского окружения и дело Инала Джабиева – две наиболее чувствительные темы для власти в преддверии президентских выборов. 24 мая президент Анатолий Бибилов обратится с посланием к народу республики. Кроме достижений в сфере экономики, сельского хозяйства и планового выполнения инвестпрограммы, граждане надеются услышать и позицию главы государства по этим резонансным вопросам.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия