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Axios: санкции по «Северному потоку-2» стали головоломкой для Госдепартамента
Администрация Байдена, похоже, не намерена вводить санкции в отношении юридических лиц и топ-менеджеров компаний, занятых на достройке газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщил американский новостной портал Axios со ссылкой на свои источника.
Администрация президента Байдена вряд ли будет испытывать на прочность отношения США и Германией из-за этого трубопровода. Байдену и без того непросто совмещать слова и дела в ужесточении подхода к России, говорится в публикации.
Государственный департамент подготовил доклад Конгрессу в котором перечисляет компании, заслуживающие, как считают его авторы, санкций. Источники, знакомые с проектом доклада, сообщили журналистам издания Axios, что речь идёт о нескольких российских специальных судах, занятых на укладке трубопровода.
В Госдепартаменте, как следует из проекта доклада, готовы признать компанию Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора Маттиаса Варнига (приятеля Владимира Путина и бывшего офицера разведки Восточной Германии) "достойными" войти в санкционный список. Вашингтон, однако, не хочет применять санкции, которые нанесли бы ущерб национальным интересам США, говорится в статье издания Axios.
Авторы публикации считают, что такая позиция Госдепартамента не вполне совпадает с позицией Энтони Блинкена. При заслушивании его кандидатуры на пост госсекретаря 19 января 2021 года, он сказал, что "решительно настроен" сделать всё возможное для предотвращения достройки "Северного потока-2".
Таким образом, запланированный шаг Государственного департамента создаёт странную ситуацию, обращают внимание авторы статьи. С одной стороны администрация Байдена намерена санкционировать суда, занятые на прокладке трубопровода "Северный поток - 2". С другой - отказывается от санкций в отношении кампании, несущей ответственность за проект в целом.
Другие новости дня
COVID-19 в Грузии: 1160 новых случаев, 20 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 4519 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 20 пациентов.
За сутки в стране выявили 1160 новых случаев коронавируса (днём ранее – 1562). Накануне провели 29 209 тестов: PCR-тестов – 18 023, экспресс‐тестов на антиген – 10 186.
Выздоровели еще 1302 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 333 601, выздоровевших – 313 651.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 4,11%, за последние 14 дней составляет 4,58%, за неделю – 3,81%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 3819 человек, всего администрировано вакцин – 97 153. В стране на данный момент используются препараты AstraZeneca и Sinopharm.
Магомед Багаев официально возглавил югоосетинскую Генпрокуратуру
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня большинством голосов одобрили кандидатуру Магомеда Багаева на должность генпрокурора. 26 депутатов проголосовали «за», один депутат, Давид Санакоев – воздержался.
Как пишет агентство «Рес», новый генпрокурор заявил депутатам, что в своей работе будет жёстким, справедливым «нацеленным на укрепление правопорядка».
Ранее парламент отклонил кандидатуру гражданина России, сочинца Виталия Савченко, а исполняющим обязанности генерального прокурора был назначен именно Магомед Багаев – он был заместителем экс-прокурора Урузмага Джагаева. 11 мая югоосетинский президент Анатолий Бибилов внес в парламент новое представление о назначении Багаева на должность генерального прокурора.
Магомед Багаев родился в 1978 году в Джавском районе. В 2001 году окончил Юго-Осетинский институт экономики и права по специальности «Юриспруденция». С 2003 года работал в системе прокуратуры Южной Осетии, с 2018 года – заместитель генпрокурора.
Аслана Бжания в Дамаске принял Патриарх Антиохийский
Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X принял в своей резиденции президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания, который посещает Дамаск с визитом.
Информация о встрече и видеокадры опубликованы в соцсети – на официальном аккаунте Антиохийского патриархата.
Накануне абхазский президент также встретился с премьер-министром Сирии Хусейном Арнус. Ранее Аслана Бжания принял президент страны Башар Асад.
Кроме того, в Дамаске состоялось торжественное открытие официального представительства абхазской Торгово-промышленной палаты.
Грузинская православная церковь (ГПЦ) считает Абхазию частью своей канонической территории, таковой ее признают все православные церкви, включая Московский патриархат. Священнослужители ГПЦ после грузино-абхазского вооруженного конфликта 1992-1993 годов не имеют доступа на территорию Абхазии. Единственным священником, рукоположенным в иереи Грузинской церковью и не запрещенным в служении, является иерей Виссарион (Аплиа), который после войны возглавил Сухумо-Пицундскую епархию, позже зарегистрированную властями самопровозглашенной республики в качестве Абхазской православной церкви. Архиереем Абхазской церкви сам иерей Виссарион называет Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
В Абхазии также зарегистрирована другая православная организация – Священная митрополия Абхазия с центром в Новом Афоне. Создание СМА стало реакцией на попытку Русской православной церкви назначить своего настоятеля Новоафонского монастыря из России. Монахи монастыря во главе с архимандритом Дорофеем (Дбар) считают церковный вопрос Абхазии неурегулированным и от имени верующих обращаются к Константинопольскому патриарху с просьбой разрешить его на межправославной комиссии.
В Грузии в качестве временной меры рассматривался вопрос о временной передаче Абхазии в окормление Константинопольскому патриарху. С такой идеей выступал экс-министр по примирению и гражданскому равноправию Паата Закареишвили. Однако ГПЦ отвергла этот вариант, так как в своей церковной внешней политике чаще становится на сторону Московского патриархата.
Между двумя православными общинами Абхазии периодически возникает напряжение из-за требования Абхазской православной церкви освободить Новоафонский монастырь и передать его АПЦ.
Энтони Блинкен выразил надежду на сотрудничество с Россией
Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник посетил Рейкьявик, столицу Исландии, где участвовал в переговорах по изменениям климата и заседании Арктического совета на уровне министров.
Накануне сообщалось, что в среду в Рейкьявике состоится первая личная встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Как отмечает «Голос Америки», встреча пройдет в период повышенной напряженности в отношениях между США и Россией. Оба министра должны заложить основу для российско-американской встречи на высшем уровне между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным.
Госдепартамент считает, что встреча Блинкена и Лаврова даст возможность обсудить построение «более предсказуемых отношений с Россией». Высокопоставленный сотрудник Госдепартамента заявил журналистам, сопровождающим Блинкена, что администрация Байдена достигла прогресса в отношениях с Россией в том, что касается продления договора СНВ-3, но она также столкнулась и с трудностями.
В последнее время у США возникли разногласия с Россией по поводу заключения в тюрьму критика Кремля Алексея Навального, наращивания российского военного присутствия у границ Украины и кибератаки предположительно российских хакеров на крупнейший американский топливопровод. Россия заявила о своей непричастности к атаке. Москва обвинила США в попытках вмешательства в ее внутренние дела, включая приговор Навальному.
Выступая в Рейкьявике глава Госдепартамента дал свою оценку нынешнему периоду в отношениях между США и Россией:
«Мы ясно заявили, что, если Россия пойдет на безответственные и агрессивные акции, которые направлены против наших интересов, против интересов наших союзников и партнеров, мы не оставим это без ответа – не в целях развязывания конфликта или эскалации, а просто потому, что такие действия не должны оставаться безнаказанными».
«В течение многих лет мы сотрудничали во многих важных областях: в образовании, в ликвидации нефтяных разливов, в поиске и спасении людей, в решении проблем загрязнения. Надеемся, что такого рода сотрудничество продолжится и что Арктика останется районом мирного взаимодействия и мирного сотрудничества. В то же время, мы видим, что Россия выдвигает незаконные морские претензии, особенно в том, что касается прохода иностранных судов по Северному морскому пути, что противоречит международному праву. Вот на это нам придется ответить, и мы это сделаем».
«Знаете, как мы обсуждали, мы оба обеспокоены возросшей военной активностью в Арктике, которая увеличивает опасность и вероятность инцидентов, неправильного расчета, а также подрывает достижение нашей общей цели – мирного и устойчивого будущего региона. Мы должны держать это в поле зрения».
«Я думаю, мы должны избегать милитаризации региона. У нас было широкое сотрудничество в прошлом, и надеюсь, что нам удастся его сохранить и в будущем», - заявил Энтони Блинкен.
Что касается ожидаемой в обозримом будущем встречи между Байденом и Путиным, официальных сведений о месте и времени проведения такой встречи пока нет.
Дмитрий Дбар: «По предварительным данным, это были три человека в масках»
Убитому сегодня племяннику Владислава Ардзинба, Кемалу Ардзинба были нанесены три пулевых ранения. Об этом корреспонденту «Эха Кавказа» заявил глава абхазского МВД Дмитрий Дбар.
«Три пулевых ранения было ему нанесено. Насколько нам известно – в пах, в предплечье и в руку. При доставлении в больницу он скончался», – говорит Дбар.
По его словам, по всей Абхазии объявлен план «перехват», в столицу стягиваются дополнительные силы. Он добавил, что сейчас «прорабатываются все версии».
«По предварительным данным, это были три человека в масках», – отметил глава абхазского МВД.
- По данным МВД, в 17.40 часов в дежурную часть поступило сообщение о стрельбе у дома №6 по ул. Имама Шамиля, в результате который был ранен гражданин Кемал Нодариевич Ардзинба 1975 г.р. Он был доставлен в республиканскую больницу, где скончался от ранений.
- С именем Кемала Ардзинба связано несколько криминальных инцидентов. По информации СМИ, в 2004 году на него было совершено покушение. В прошлом году, когда был обстрелян дом Владислава Ардзинба, в соцсетях писали, что стреляли родственники убитых авторитетов, которые якобы искали Кемала Ардзинба.
В Батуми глава НПО совершил акт самосожжения в финансовой полиции
Руководитель неправительственной организации «Информационный центр по борьбе с коррупцией» в Батуми Мераб Гогоберидзе совершил акт самосожжения в знак протеста против начавшегося против него расследования, сообщает агентство «Новости-Грузия». Это произошло в здании финансовой полиции, куда Гогоберидзе пришел сегодня, 18 мая, чтобы поинтересоваться деталями уголовного дела, однако следователь в очередной раз отказался с ним встречаться.
Как сообщил журналистам адвокат пострадавшего Заза Папидзе, Гогоберидзе в тяжелом состоянии был доставлен в Кутаисский ожоговый центр. «Против моего подзащитного финансовая полиция возбудила уголовное дело по статье «мошенничество». Следствие ведется с нарушениями. В адрес Гогоберидзе со стороны следователей не раз звучали угрозы и шантаж», - сказал Папидзе.
Имя Гогоберидзе связано с событиями в Батуми 11-12 марта 2017 года, когда недовольство выписанным полицейским патрулем штрафом переросло в массовые беспорядки на нескольких улицах города и разгром полицейского участка.
В январе 2018 года Батумский городской суд признал Гогоберидзе причастным к организации массовых беспорядков. В марте 2018 года он был освобожден условно-досрочно. Спустя час после сегодняшнего инцидента Следственная служба Минфина распространила заявление, в котором признала, что расследование против Мераба Гогоберидзе ведется по конкретному делу.
Действия Гогоберидзе в заявлении департамента названы «протестом в неприемлемой форме». По данным ведомства, против него возбуждено уголовное дело по статьям «ведение незаконной предпринимательской деятельности», а также «изготовление и использование фальшивых документов».
По данным службы, расследование началось 25 февраля 2021 года на основании «соответствующей информации». По данным Следственной службы, «несколько компаний участвуют в преступной схеме, включающей изготовление и использование поддельных налоговых документов, продажу незаконно добытого песка и гравия на сумму более миллиона лари». В заявлении подчеркивается, что проводятся активные следственные действия для выяснения необходимых фактических обстоятельств и виновных в возможных преступных действиях.
В Сухуми убит Кемал Ардзинба - племянник Владислава Ардзинба
В Сухуми убит Кемал Ардзинба - племянник первого президента самопровозглашенной республики Абхазия Владислава Ардзинба.
По данным абхазского Министерства внутренних дел, в 17.40 часов в дежурную часть поступило сообщение о стрельбе у дома №6 по ул. Имама Шамиля, в результате который был ранен гражданин Кемал Нодариевич Ардзинба 1975 г.р. Кемал Ардзинба был доставлен в республиканскую больницу, где скончался от ранения.
На месте преступления работает следственно-оперативная группа и специалисты экспертно-криминалистического центра МВД.
По приказу министра внутренних дел Дмитрия Дбар личный состав МВД, сухумского УВД и районных отделов внутренних дел поднят по тревоге. Перекрыты выезды из города, оперативным составом ОВД усилены посты ДПС «Мачара», «Приморский» и «Бамбора», объявлен план «перехват». Принимаются оперативные меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления.
С именем Кемала Ардзинба в Абхазии связано несколько криминальных инцидентов. По информации СМИ, в 2004 году на него было совершено покушение. В прошлом году, когда был обстрелян дом Владислава Ардзинба, в соцсетях писали, что стреляли родственники убитых авторитетов, которые якобы искали Кемала Ардзинба.
Северная Македония выслала российского дипломата – для защиты суверенитета страны
Северная Македония объявила персона нон грата российского дипломата. Он покинет страну 18 мая. Высылка может быть связана с тем, что спецслужбы страны посчитали его угрожающим суверенитету государства. Об этом сообщает сайт МКД.мк.
По информации издания, это первый случай, когда российский дипломат высылается из страны по настоянию спецслужб. В 2018 году Скопье уже объявляло сотрудника российской дипломатической миссии нежелательной персоной, но тогда это было сделано из солидарности с Великобританией и США после ситуации с покушением на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери.
Имя и ранг высланного дипломата македонское издание не называет. Российские государственные агентства сообщают, что Москва рассматривает ответные меры. Обычно в таких случаях речь идёт о зеркальной высылке — македонский дипломат будет объявлен нежелательной персоной в России.
Инцидент в Македонии произошёл на фоне массовой высылки российских дипломатов европейскими странами после шпионского скандала в Чехии. В марте о раскрытии работавшей на Россию шпионской сети объявила соседняя с Северной Македонией Болгария.
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Депутат Госдумы объяснил дома чиновников за границей распадом СССР
Государственная дума России не стала вносить изменения в закон о владении чиновниками недвижимостью за границей из-за того, что большинство таких объектов находится в странах, входивших в состав СССР. Такое заявление сделал депутат от партии "Единая Россия" Павел Крашенинников, – сообщает "Интерфакс".
По словам Крашенинникова, большинство недвижимости чиновников за рубежом находится "в странах СНГ, а не в Великобритании, США и Испании". "Мы совсем недавно пережили трагедию, связанную с распадом Советского Союза. У нас семьи разорваны", – заявил депутат.
Как связаны объекты недвижимости за границей и распад СССР, Крашенинников не уточнил. Он также не сказал, в каких именно странах больше всего такой недвижимости. В СНГ, кроме России, входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан.
Депутат также заявил, что в России действует "достаточно чёткое антикоррупционное законодательство". По его словам, все чиновники и кандидаты в депутаты должны подавать декларацию и указывать по поводу недвижимости. "Если есть нарушения, то уже будет действовать другое законодательство", – уточнил Крашенинников.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высокопоставленным чиновникам запрещается иметь за границей любую недвижимость. Это также касается Чехии и США, которые были внесены в список недружественных России стран. Песков заявил, что "если у них есть там недвижимость, то значит, они не высокопоставленные чиновники".
При этом в законодательстве такого запрета нет (в отличие от запрета на вид на жительство за рубежом и двойное гражданство). Возможность запретить чиновникам владеть зарубежной недвижимостью обсуждалась в прошлом году при принятии поправок к Конституции России, однако депутаты такой запрет не поддержали.
В 2019 году проект "Декларатор" опубликовал карту недвижимости российских чиновников в разных странах мира. Согласно данным проекта, российские должностные лица указали в своих декларациях 6007 объектов недвижимости в 75 странах.
В сухумской поликлинике №3 открылся пункт вакцинации от коронавируса
Сегодня в сухумской поликлинике №3 в Синопе заработал пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. В поликлинику привезли первую партию вакцин «Спутник-V».
Ранее вакцинация проводилась лишь в городской поликлинике №1, на первом этаже которой оборудованы отдельные кабинеты для вакцинации.
Посмотреть работу нового пункта вакцинации приехал министр здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия Эдуард Бутба.
«По нарастающей увеличивается количество человек, которые хотят прививаться. Сегодня мы открыли дополнительный пункт вакцинации, посмотрели готовность, как работает медперсонал, условия логистики и хранения вакцины. Все необходимые условия будут соблюдены, на всех этапах осуществляется контроль. Все мероприятия по вакцинации проходят строго в соответствии с перечнем требований», – сказал он.
Глава Минздрава отметил, что в первую очередь прививаются медицинские работники, затем работники социальной сферы, правоохранительных органов. Тем не менее, записаться на вакцинацию может любой желающий. В поликлинике составляют списки и вызывают пациентов на прививку.
Как пишет «Апсныпресс», сегодня по списку вакцинацию проходят первые 15 человек. Столько же доставлено в поликлинику и доз вакцин в специальном контейнере. Вакцины со склада будут поступать ежедневно согласно потребностям медучреждения.
Заявки на вакцину от населения поступают в регистратуру поликлиники, также организована «горячая линия» по которой можно записаться. Вакцинация будет проводиться ежедневно по будням в обычные часы работы поликлиники с 9:00 до 16:00.
«Мы создаем единый список. Заранее обзваниваем записавшихся, чтобы еще раз убедиться, что люди придут, поскольку количество поступающих вакцин будет основано на этих списках», – сказала главврач поликлиники Галина Горгунова.
Перед вакцинацией каждый человек проходит в кабинет, где его встречают главврач поликлиники, терапевт и медсестра. После проведения термометрии, измерения давления и сатурации, проводится опрос пациента, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний, врач заполняет анкету вакцинируемого. Также человеку называют дату, когда ему необходимо прийти повторно для введения второго компонента вакцины.
«Если у человека нет аллергических реакций, последние полгода он не болел ковидом и на данный момент нет заболеваний в острой форме любого характера, то прививка не противопоказана», – пояснила Горгунова.
После проведения самой процедуры вакцинации пациент должен провести полчаса в поликлинике, а затем может отправляться домой. После вакцинации медсестра предупреждает о стандартных ограничениях в течение трех дней – беречь место укола от контакта с водой, не переутомляться и не пребывать долго на солнце.
Премьер Грузии примет участие в туристической выставке в Испании
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетит Испанию 19-20 мая, где примет участие в открытии международной туристической выставки FITUR-2021 в Мадриде.
Грузия приглашена на выставку в качестве страны-партнера. Мероприятие откроет король Испании Филипп VI, – пишет «Новости-Грузия» со ссылкой на пресс-службу администрации правительства.
«У Грузии будет специальное пространство на Международной туристической ярмарке, которое позволит международным туроператорам, компаниям и представителям СМИ получить больше информации о туристических направлениях Грузии», – заявили в пресс-службе.
В рамках визита в Королевство Испания премьер-министр Грузии проведет встречи с президентом правительства Испании и президентом Конгресса.
В состав государственной делегации, направляющейся в Мадрид, войдут вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр экономики Натия Турнава, министр окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили и председатель парламентского комитета по отраслевой экономике и экономической политике Давид Сонгулашвили.
Следует отметить, что в Мадриде расположена штаб-квартира Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), генсеком которой с 2017 года является грузинcкий дипломат Зураб Пололикашвили. В январе 2021 года он был переизбран на этот пост еще на четыре года.
Крупнейший белорусский интернет-портал заблокирован, его руководители задержаны
Доступ к сайту крупнейшего белорусского интернет-портала Tut.By заблокирован днём во вторник, 18 мая. Это случилось вскоре после того, как в его офис пришли сотрудники правоохранительных органов. Против руководства портала возбуждено уголовное дело о неуплате налогов.
Обыски прошли в центральном офисе портала в Минске и его региональных отделениях. Их вели сотрудники Департамента финансовых расследований Белорусского Комитета государственного контроля.
К нескольким редакторам входящего в состав портала одноимённого СМИ, в том числе главному редактору Марине Золотовой, пришли сотрудники Департамента, – сообщалось на сайте. Общая дверь в тамбур перед её квартирой выбита, где она находится – неизвестно. Офис в Минске закрыт, его сотрудники не отвечают на звонки. Следственные действия проходят также у связанных с изданием хостером и сайтом по продаже автомобилей – hoster.by и av.by.
Как минимум головную компанию во вторник лишили статуса резидента Парка высоких технологий – ведущего IT-кластера страны с облегчённым налоговым режимом. Вдова основателя Tut.by Юрия Зиссера Юлия Черняковская несколько часов не отвечает на телефонные звонки.
Tut.by и связанные с ним ресурсы – крупнейший интернет-холдинг в стране, сравнимый, в национальных масштабах, с российскими "Яндексом" или Mail.ru. Одновременно портал является крупнейшим независимым от власти интернет-СМИ.
Издание с августа прошлого года освещает акции протеста против официальных итогов президентских выборов в стране. В декабре у него была отозвана лицензия СМИ – из-за предупреждений, полученных на фоне освещения акций.
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- Hoster.by, в котором тоже проходят следственные действия, – крупнейший регистратор и технический администратор национальных доменных зон .BY и .BEL, а также единственный аккредитованный в стране регистратор международных доменов, – напоминает Белорусская служба Радио Свобода.
Израиль атаковал новые цели в Газе. ХАМАС выпустил десятки ракет
Израиль нанёс во вторник новую серию авиаударов по сектору Газа, подчеркнув, что были атакованы цели, связанные с боевиками.
В результате операции, которая началась вскоре после полуночи, было разрушено, в том числе, шестиэтажное здание, повреждён ряд дорог и других объектов инфраструктуры. Из сектора, находящегося под контролем радикальной группировки ХАМАС, по Израилю были выпущены десятки ракет.
Вечером в понедельник шесть снарядов в сторону Израиля запустили из Ливана, при этом границу они не преодолели. Военные ответили артиллерийским огнём. О пострадавших и разрушениях на этом участке не сообщается.
По информации израильских военных, за несколько дней вооружённого противостояния ХАМАС и другие палестинские группировки выпустили с территории сектора Газа около 3350 снарядов, из них 200 – за 17 мая. Армейское руководство одновременно утверждает, что при израильских обстрелах были убиты не менее 130 боевиков.
По сведениям властей в секторе, с прошлой недели там погибли более 200 человек, включая 61 ребёнка, свыше 1400 жителей – ранены. 38 тысяч палестинцев были вынуждены покинуть свои дома, 2500 тысячи - лишились крова. В Израиле 10 убитых, в том числе ребёнок, и сотни раненых.
Палестинцы в Израиле, в Иерусалиме, а также жители Западного берега Иордана, проводят во вторник всеобщую забастовку. К ней призвали лидеры палестинской диаспоры в Израиле, составляющей около 20 процентов населения, и Палестинская национальная администрация.
Совет безопасности ООН планирует собраться 18 мая на экстренное совещание по ситуации на Ближнем Востоке. Срочное совещание по вопросам прекращения насилия во вторник проводят также министры иностранных дел стран-членов ЕС.
Израильская авиация атакует цели в секторе Газа с 10 мая после того, как ХАМАС начал ракетные обстрелы после нескольких дней беспорядков и столкновений вблизи мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, реагируя на призывы мирового сообщесва прекратить боевые действия, повторил вечером 17 мая, что его страна будет продолжать удары по "целям террористов" в Газе столько времени, сколько потребуется для восстановления спокойствия и безопасности для всех израильских граждан.
Президент США Джо Байден, обращаясь к Нетаньяху в понедельник, заявил, что поддерживает идею прекращения огня в регионе, но твёрдо поддерживает право Израиля на самооборону и защиту он неизбирательных ударов. Схожие комментарии из Вашингтона поступали и ранее. Одновременно Белый дом призывает Израиль обеспечить защиту "невинных граждан".
В международных усилиях по достижению договорённостей о прекращения огня сейчас задействованы Франция, Египет, Иордания.
Работники «Боржоми» объявили забастовку, рабочий процесс приостановлен
Работники завода «Боржоми» проводят акцию протеста. Рабочий процесс с утра приостановлен. Как пишет Общественный вещатель, возле завода собрались бастующие работники первого и второго Боржомского разливочного завода.
Бастующие сотрудники компании требуют повышения заработной платы, дополнительных выходных и оплаты сверхурочных. Рабочие завода говорят, что компания снизила заработную плату, сократив её почти на 50% с учетом уровня инфляции.
На днях бастующие сотрудники компании «Боржоми» встретились с представителями администрации. Переговоры завершились безрезультатно.
В Совет Европы направлено письмо о «лавине репрессий» в России
Представители Гражданского форума ЕС - Россия настаивают на соблюдении Москвой обязательств в рамках членства в Совете Европы.
Об этом говорится в открытом письме, которое члены форума направили комитету министров СЕ. Как отмечает "Немецкая волна", в распоряжении которой оказалось послание, с ноября прошлого года председательство в комитете перешло к Германии.
В тексте письма говорится, что Россия должна в полной мере признать свою ответственность в рамках членства в Совете Европы и отказаться от политики репрессий против представителей гражданского общества. "Заключение Алексея Навального под стражу и вынесение ему приговора в январе 2021 года в нарушение вердиктов Европейского суда по правам человека высветило давнюю проблему невыполнения судебных постановлений, которые считаются политически неудобными", - подчеркивают авторы послания.
Они также пишут о последовавшей позднее в России "лавине репрессивных действий против мирных протестующих и против сотрудников правозащитных НПО, журналистов и адвокатов". Представители Гражданского форума подчёркивают, что серия обращений Комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович и совместные заявления руководства Совета по делу Навального, по всей видимости, ничего не изменили.
Подписи под обращением поставили координатор инициативной группы форума Ральф дю Лонг и его исполнительный директор Анна Севортьян.
Гражданский форум ЕС - Россия объединяет более 180 некоммерческих организаций из России и стран Евросоюза. Он был создан в 2011 году. "Цель Форума – укреплять взаимодействие между организациями гражданского общества и способствовать интеграции между Россией и ЕС, основанной на общих ценностях плюралистической демократии, верховенства права, прав человека и социальной справедливости" - говорится на сайте организации.
В январе этого года ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме. В 2015 году Ассамблея лишила Россию права участия в своей работе из-за аннексии Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины. В резолюции о восстановлении полномочий россиян подчёркивалось, что решение не является признанием аннексии Крымского полуострова. В том же документе парламентарии, помимо прочего, раскритиковали Россию за изменения в Конституции, которые устанавливают приоритет российского права над международным. ПАСЕ также осудила поправки в российское законодательство относительно некоммерческих организаций и средств массовой информации.
Обвинения в нарушении прав человека, в том числе, в Крыму Россия всегда отрицала.
Кадыров пообещал «уничтожить» интернет-пользователя, назвавшего его «шайтаном»
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пообещал найти и «уничтожить» того, кто оставил оскорбительный комментарий под его постом в одной из соцсетей. Имя обидчика он не назвал.
«Ты не человек, ты просто шайтан», – зачитывает пост чиновник на видео, опубликованном в инстаграм-паблике «ЧП Чечня» 17 мая, и предлагает тому оставить свои координаты в директе. При этом слышно, как Кадыров делает скрин – вероятно, комментария.
Глава Чечни заявляет, что оставивший этот пост будет «писать завещание».
«Я очень много шайтанов уничтожал и тебя тоже уничтожу», – признается Кадыров.
- В конце апреля суд в Грозном не нашел нарушений в действиях следователя, отказавшегося возбуждать уголовное дело против главы Чечни. На этом настаивают правозащитники – из-за угроз, публично озвученных Кадыровым в 2019 году. В заявлениях Кадырова, о которых идет речь, он призвал «убивать» правозащитников и журналистов, которые публикуют сведения о нарушениях прав человека в Чечне, а также критиков региональных властей в соцсетях.
COVID-19 в Грузии: 1562 новых случая, 30 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 4499 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 30 пациентов.
За сутки в стране выявили 1562 новых случая коронавируса. Накануне провели 29 685 тестов: PCR-тестов – 8242, экспресс‐тестов на антиген – 21 443.
Выздоровели еще 1490 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 332 441, выздоровевших – 312 349.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 5,26%, за последние 14 дней составляет 4,85%, за неделю – 3,72%.
За сутки вакцинирован от коронавируса 4021 человек, всего администрировано вакцин – 93 305. В стране на данный момент используются препараты AstraZeneca и Sinopharm.
В Дманиси остаются дополнительные силы полиции, ситуация стабилизировалась
Ситуация в Дманиси, где в течение двух дней продолжались массовые столкновения между двумя группами местных жителей, стабилизировалась. На месте остаются дополнительные силы полиции.
Накануне стороны противостояния заявили, что пришли к примирению и конфликт исчерпан. При этом полиция продолжает расследование событий 16-17 мая. На данный момент никто не задержан.
16 мая группа молодых людей, получив отказ от продавца магазина продать пиво в долг, который не выплачен с прошлого раза, решила проучить владельца магазина. Они вернулись с битами, мотыгами, палками, а у одного из них, как видно из записи с камеры наружного видеонаблюдения, была кувалда. На помощь владельцу магазина пришла другая группа, и столкновение началось уже между ними.
Противостояние продолжилось накануне, а полиция смогла установить контроль над ситуацией лишь во второй половине дня.
Вечером 17 мая в Дманиси прошла встреча с участием представителей местных и центральных властей, а также представителей духовенства, на которой конфликтующие стороны помирились и пожали друг другу руки.
В Тбилиси скончалась женщина, упавшая с высоты при пожаре
В тбилисской клинике имени Хечинашвили скончалась женщина, которая упала с высоты при пожаре.
Врачи говорят, что пациентка поступила к ним в тяжелом состоянии, её травмы были несовместимы с жизнью.
СМИ пишут, что женщина пыталась выбраться из горящего здания, подскользнулась и выпала с высоты пятого этажа. Уже начато расследование.
Сам пожар на улице Пекина, в многоэтажном здании, где проживают беженцы из Абхазии, ликвидирован. Об этом журналистам сообщил начальник Тбилисского главного управления Службы по управлению чрезвычайными ситуациям Отар Кереселидзе.
«Пожар возник на пятом этаже, сгорело около 300 кв.м. на пятом, шестом и седьмом этажах. Оперативно были мобилизованы 14 пожарных цистерн. Была опасность распространения пожара, однако в результате своевременного и оперативного реагирования пожар был вскоре локализован. Было эвакуировано 300 человек», – заявил Отар Кереселидзе.
Встреча Байдена и Путина может состояться в Швейцарии – «Ъ»
Издание "Коммерсантъ" сообщило со ссылкой на свои источники, что намеченная на июнь встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может пройти в Швейцарии. Как пишет "Коммерсантъ", в Кремле отказались комментировать информацию о возможном месте саммита.
Решение о встрече будет во многом зависеть от намеченных на 19-20 мая переговоров между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарём США Энтони Блинкеном.
Глава Госдепартамента США в понедельник завершил визит в Данию и направился в Рейкьявик для участия в заседании Арктического совета, сообщает "Голос Америки". В столице Исландии и должна произойти встреча Блинкена с Лавровым, где, как ожидается, могут быть названы точное время и место первого саммита США и России после инаугурации президента Джо Байдена.
Президент США обнародовал свою налоговую декларацию
Президент и вице-президент США обнародовали в понедельник свои налоговые декларации за 2020 год. Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден заработали в прошлом году чуть больше 607 тысяч долларов. Вице-президент США Камала Харрис и ее супруг Даг Эмхофф - около 1 миллиона 700 тысяч долларов.
Основные доходы президентской четы составили выплаты из пенсионных фондов, приблизительно треть - выплаты от принадлежащей им компании, куда приходят гонорары за издание книг и за выступления. Джилл Байден также заработала почти 13 тысяч долларов за преподавание английского языка в небольшом коллежде в Вирджинии. 26 процентов доходов Байдены выплатили в качестве федеральных налогов и около 5 процентов - штату Делавар, где они жили до переезда в Белый дом в январе нынешнего года.
Подавляющую часть доходов семьи вице-президента Камалы Харрис составили заработки ее мужа, юриста, специализирующегося в индустрии развлечений и СМИ. Их федеральные налоги составили почти 622 тысячи долларов.
В заявлении Белого дома говорится о том, что, обнародуя информацию о своих доходах, президент "продолжает почти непрерывную традицию", которой следовали его предшественники. Это намек на Дональда Трампа, который отказывался предоставить доступ к своим налоговым декларациям будучи и кандидатом в президенты и в течение своего президентства. Оппоненты Трампа требовали информацию о его налогах, он отказывался ее предоставить, мотивируя это тем, что налоговые декларации находятся в процессе аудита.
Прошлой осенью газета New York Times сообщила, что ее распоряжении оказались налоговые декларации Дональда Трампа. Согласно газете, Трамп в 2016 и 2017 годах выплатил лишь 750 долларов в качестве индивидуальных налогов. Дональд Трамп назвал это сообщение "фальшивкой".
Муфтий Восточной Грузии: конфликтующие стороны в Дманиси помирились
Муфтий Восточной Грузии Этибар Эминов заявил, что участники конфликта в Дманиси помирились. В эфире Общественного вещателя муфтий заявил, что стороны договорились о примирении, и возникший между местными жителями конфликт не будет продолжаться. Муфтий сегодня вечером принял участие во встрече представителей властей с жителями Дманиси в здании местной мэрии.
Дманиси - поселок в регионе Квемо Картли на востоке Грузии, где почти сутки происходили массовые драки между проживающими здесь этническими азербайджанцами и грузинами – сванами, которых с 80-х годов переселяют в регион Квемо Картли в качестве эко-мигрантов.
«Я очень рад и счастлив, что в связи с возникшим на бытовой почве конфликтом, который угрожал эскалацией, было достигнуто соглашение с участием всех сторон: духовенства, государства, населения, простить друг друга, примириться, что очень отрадно и приветствуется. Как священнослужитель, я хотел бы призвать местных жителей заботиться друг о друге. Убежден, что наш народ не допустит разжигания конфликта, он всегда за примирение и мирное сосуществование. У всех этнических групп, проживающих в Грузии, должна быть одна цель – взяться за руки и работать сообща, чтобы стать сильнее», - сказал муфтий Восточной Грузии.
- В Дманиси 16 мая произошла драка в одном из магазинов после того, как его хозяин – этнический азербайджанец, отказался отпустить в долг пиво местным сванам. Во время происшествия был избит владелец магазина, которому пришлось оказывать медицинскую помощь. Кроме того, был устроен погром в магазине.
- В Дманисском отделении полиции со вчерашнего дня продолжались опросы участников конфликта, несколько человек были задержаны. Между тем сегодня с утра ситуация в Дманиси обострилась – на улицах возобновились массовые драки между местными жителями, которые использовали железные прутья, дубинки и бросали камни, в том числе, и в полицию, которой долгое время не удавалось установить общественный порядок. В итоге МВД закрыло въезд в Дманиси и мобилизовало дополнительные полицейские силы.
- Сегодня же в Дманиси побывали министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури, руководитель Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили, председатель парламентского комитета самоуправления Созар Субари и депутат от мажоритарных округов региона Гоги Мешвелиани. По словам Созара Субари, все участники конфликта в Дманиси, придерживаются общего мнения о том, что произошел печальный инцидент, однако конфликт является исключительно бытовым.
Лукашенко разрешил подавлять протесты боевой техникой
Александр Лукашенко подписал закон, позволяющий подавлять протесты боевой и специальной техникой.
Кроме того, согласно документу, представители правоохранительных органов не будут нести ответственность за вред, причиненный при применении такой техники при задержании, равно как и при применении оружия - если задержание, как сказано в документе, «осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов».
В свою очередь, отныне гражданам сотрудники милиции могут запрещать снимать видео или фото своих действий при исполнении служебных обязанностей.
- Массовые уличные протесты в Беларуси начались в августе прошлого года после президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Протестующие требовали его отставки и проведения новых выборов, обвиняя власти в невиданных фальсификациях и жестокости по отношению к участникам оппозиционных митингов.
- По данным правозащитников, при подавлении протестов погибли не менее восьми человек, более 30 тысяч белорусов подверглись репрессиям. Власти страны возбудили около тысячи уголовных дел против своих оппонентов, десятки людей получили длительные сроки заключения. После массовых репрессий уличные протесты фактически сошли на нет.
В Дманиси напали на журналистов Общественного вещателя
В Дманиси (регион Квемо Картли) сохраняется напряженная ситуация – очередная стычка между полицией с местными жителями произошла после того, как МВД сегодня заблокировало въезд в райцентр.
По информации Общественного вещателя Грузии, участники столкновения вели себя агрессивно по отношению к освещавшей события съемочной группе «Первого канала»: журналист, оператор и фотокорреспондент рассказывают, что на них кричали, сбивали с ног и пытались избить. В результате за журналистов вступилась полиция.
По словам депутата от правящей партии «Грузинская мечта» Гоги Мешвелиани, 17 мая в ходе столкновения в Дманиси получили ранения трое полицейских. Мажоритарный депутат от округов Болниси, Дманиси, Тетрицкаро и Цалка отметил, что «полиция приняла все меры, чтобы вовремя предотвратить конфликт в поселке».
- Драка между местными жителями произошла в Дманиси накануне вечером, 16 мая. По словам владельца магазина, ссора началась после того, как несколько молодых людей потребовали дать им пиво в долг и получили отказ. Продавец магазина заявил, что молодые люди сначала избили его тестя, а затем вернулись с группой других молодых людей с дубинками и камнями.
- С утра на улицах Дманиси продолжились массовые драки - граждане выходили на улицу, вооруженные мотыгами, железными прутьями и дубинками. Сотрудники местной полиции до середины дня безуспешно пытались взять ситуацию под контроль – участники акции напали и на полицейских, в них бросали камнями.
- Сегодня с утра полиция закрыла въезды и выезды из Дманиси, и не пропускает в район десятки граждан, которые приехали сюда, чтобы, как они заявляют, оказать помощь своим родственникам. Также МВД направило в Дманиси дополнительные полицейские силы. Были задержаны несколько десятков участников акции, местные полицейские чиновники с утра сообщали, что проводится опрос участников событий, никому из них не предъявлены обвинения.
- Вместе с тем СМИ отмечают, что хотя ситуация несколько разрядилась и драки на улицах прекратились, полиции пока не удается осуществить эффективный контроль и обстановка в Дманиси остается напряженной. Сегодня днем в Дманиси побывали глава Службы госбезопасности (СГБ) Григол Лилуашвили и глава МВД Вахтанг Гомелаури. Они заявили, что власти Грузии не позволят превратить конфликт на бытовой почве в межэтническое противостояние.
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