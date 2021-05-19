Axios: санкции по «Северному потоку-2» стали головоломкой для Госдепартамента

Администрация Байдена, похоже, не намерена вводить санкции в отношении юридических лиц и топ-менеджеров компаний, занятых на достройке газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщил американский новостной портал Axios со ссылкой на свои источника.



Администрация президента Байдена вряд ли будет испытывать на прочность отношения США и Германией из-за этого трубопровода. Байдену и без того непросто совмещать слова и дела в ужесточении подхода к России, говорится в публикации.

Государственный департамент подготовил доклад Конгрессу в котором перечисляет компании, заслуживающие, как считают его авторы, санкций. Источники, знакомые с проектом доклада, сообщили журналистам издания Axios, что речь идёт о нескольких российских специальных судах, занятых на укладке трубопровода.

В Госдепартаменте, как следует из проекта доклада, готовы признать компанию Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора Маттиаса Варнига (приятеля Владимира Путина и бывшего офицера разведки Восточной Германии) "достойными" войти в санкционный список. Вашингтон, однако, не хочет применять санкции, которые нанесли бы ущерб национальным интересам США, говорится в статье издания Axios.

Авторы публикации считают, что такая позиция Госдепартамента не вполне совпадает с позицией Энтони Блинкена. При заслушивании его кандидатуры на пост госсекретаря 19 января 2021 года, он сказал, что "решительно настроен" сделать всё возможное для предотвращения достройки "Северного потока-2".

Таким образом, запланированный шаг Государственного департамента создаёт странную ситуацию, обращают внимание авторы статьи. С одной стороны администрация Байдена намерена санкционировать суда, занятые на прокладке трубопровода "Северный поток - 2". С другой - отказывается от санкций в отношении кампании, несущей ответственность за проект в целом.