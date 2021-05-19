– Можно ли назвать абхазское общество религиозным?

«Эхо Кавказа» поинтересовалось, какую роль в абхазском обществе играет религия, и можно ли назвать его религиозным.

– Какую роль в абхазском обществе играет религия?

Света: Фанатически абхазское общество не религиозное, я должна сказать. Не потому, что не верят в бога, а просто не религиозные фанатики. Так, очень спокойно воспринимают. Поэтому я думаю, что терпимость разных религий в Абхазии этим тоже объясняется. В абхазском обществе религиозных каких-то противоречий, которые могли бы вылиться в какой-то конфликт, абсолютно нет.

Марина Барциц, этнолог: Когда мы были моноэтничны, традиционный период – даже до середины XX века, то есть мы в массе своей были религиозны. В постсоветский период опять идет возвращение к вере. Я считаю, что общество в целом религиозно. Не могу сказать в процентном отношении, потому что мы не проводили соцопросы, научные исследования в последние десятилетия, не знаю, может, кто-то проводил, о религиозном состоянии общества. В любом случае, это выше, чем в конце советского периода и в начале 90-х годов. Хотя в военное время этот процент увеличивается. В послевоенное время, в кризисные периоды этот процент поднимается.

Дамей Квициния: В Абхазии несколько конфессий – это христианство, мусульманство, Армянская апостольская церковь. В религиозном отношении у нас мир и согласие, но сказать, что абхазское общество религиозное и религия большое место занимает в жизни нашего общества, я бы так не сказал, к сожалению. Вместе с тем испытания, которые прошла Абхазия, Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 гг., конечно, это привело к сближению с религией, но сказать, что абхазское общество религиозное, я не могу.

Марина: В нашем обществе все так намешано, мы с удовольствием празднуем и христианские праздники, и мусульманские, и абхазские, языческие, поэтому религия в том или ином виде присутствует у нас в достаточной мере. Но насколько религиозны сами люди и само общество, мне кажется, что мы более светское государство, а религия носит традиционный характер в массе своей. Хотя для тех, кто глубоко верит, тоже есть возможность ходить в церковь и выполнять все обряды.

Фатима: Абхазы, каждый у себя в доме, очень чтят бога, они не молятся каждый день, у них есть пословицы и поговорки, они обращаются к богу. Это говорит о том, что они религиозны, но они не фанатичны. Они не те, кто приходит в церковь, как это обычно делается. Они не привязаны к таким ритуалам, которые не характерны для абхазского поклонения. У нас есть свои праздники, которые связаны с поклонением божеству, богу. Я думаю, что терпимость абхазов к другим религиям связана с тем, что в них глубоко сидит, что бог один.

– Можно ли назвать общество религиозным?

Фатима: Если не считать, что религия – это поход в церковь, то да.

Ирма Цулукия: В абхазском обществе хотелось бы, чтобы религия играла огромную роль. Хочется, чтобы мы через религию пришли к нашему воспитанию, к Апсуара. Религиозное воспитание в нашем обществе, на мой взгляд, оставляет желать лучшего. Мне кажется, что назрела необходимость вводить изучение религии во всех общеобразовательных учреждениях. Сегодня молодежь все-таки посещает храмы. Может быть, не так много, как хотелось бы. И очень надеюсь, что это не дань моде. Религия все-таки играет большую, очень важную роль в социальной жизни нашего абхазского общества, потому что благодаря религиозным праздникам мы все же не покидаем родные дома, и, по крайней мере, несколько раз в году мы всей семьей встречаемся в отчем доме.

– Можно ли назвать абхазское общество религиозным?

Ирма Цулукия: Если говорить однозначно, то нет.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия