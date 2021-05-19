Немецкая мечта: ожидания и реальность

Группа граждан Грузии, отправившихся на сезонные заработки в Германию, считает себя обманутой. Как они говорят, заработная плата оказалась намного меньше обещанной. Жалуются они и на условия проживания. Что отвечают на это в Госагентстве Грузии по содействию в трудоустройстве, при посредничестве которого люди уехали на сезонные заработки в Германию?

О возможности легального временного трудоустройства граждан Грузии в Германии было объявлено в феврале. Межгосударственная программа вызвала большой ажиотаж среди жителей страны. Спустя только сутки после открытия портала на сайте зарегистрировалось около 60 тысяч человек. В начале апреля Германия приняла решение увеличить квоту для Грузии в 10 раз – с 500 до 5 000 человек.

Джаба Чачанидзе – один из тех, кому удалось получить работу в рамках программы. 9 мая в составе группы из 24 граждан Грузии он приехал в Германию. Их определили на ферму, находящуюся недалеко от границы со Швейцарией. Впрочем, как говорит Джаба, на месте все оказалось совсем не так, как им обещали.

Условия, которые предусматривали вакансии, состояли в следующем:

Срок работы – от одного до трех месяцев;

режим работы – пять-шесть дней в неделю;

график – от восьми до десяти часов в день;

минимальная заработная плата – 9,5 евро в час с вычетом налогов, расходов на питание и проживание.

На деле же, говорит Джаба, оплата оказалась не почасовой, а продолжительность рабочего дня – вдвое меньше обещанного, что, соответственно, отразилось на заработке.

«Никого не интересует, что зарплата должна была быть почасовой. Они платили за каждую коробку (собранной клубники) 3 евро. Фактически за четыре часа удавалось собрать 7-8 коробок, т.е. в день выходило около 20-25 евро».

В то же время они, говорит Джаба, рассчитывали, что смогут зарабатывать в три раза больше – около 70 евро. Помимо этого, продолжает он, условия проживания оказались практически невыносимыми. Их поселили в сырых, тесных, как называет их Джаба, вагонах. В бараках практически не протолкнуться, нет необходимой мебели, и есть проблемы с канализацией.

Джаба говорит, что сразу по приезде они сообщили обо всем этом посольству Грузии в Германии и Госагентству по содействию в трудоустройстве.

Сегодня Нино Велтаури – директор агентства, заявила, что они уже связались с немецкой стороной, и компания-наниматель начала менять условия:

«Наниматель везде может оказаться недобросовестным. Впрочем, хорошо, что контракт, оформленный между странами, подразумевает механизмы для управления такими ситуациями, и они уже задействованы (…) Наниматель занялся улучшением жилищных условий. Это нам подтвердили и сами граждане Грузии. Мы будем наблюдать (за процессом) в динамике. Если наниматель не выполнит всех обязательств, предусмотренных контрактом трудоустройства, мы обязательно перераспределим наших граждан (на другие рабочие места)».

Глава Объединенных профсоюзов Ираклий Петриашвили призвал власти Грузии в максимально сжатые сроки решить проблему. При этом, по его словам, оказать помощь гражданам Грузии готовы и профсоюзы, подключив своих коллег в Германии.

«Ситуация совершенно невыносимая. Она совершенно не соответствует тем (европейским) стандартам, о которых говорим не только мы, но и многие граждане Грузии. Германия – пример для подражания не только в аспекте трудовых отношений, но и во множестве других направлений. Поэтому (подобное отношение) непозволительно для немцев, как непозволительно и то, что граждане Грузии работают в таких условиях», – заявил глава Объединенных профсоюзов.

На сезонные заработки в Германию с 15 апреля уехали четыре группы граждан Грузии – в общей сложности 54 человека.