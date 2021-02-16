Грузия в ожидании третьей волны. Миграции

За первые же сутки на сайте с вакансиями сезонной работы в Германии зарегистрировались около 60 тысяч человек. В правительстве считают, что таким образом удастся частично решить проблему занятности в стране, эксперты считают, что происходящее является логическим результатом провальной экономической политики государства.

Согласно межгосударственной договоренности, с апреля граждане Грузии от 18 до 60 лет, имеющие опыт работы в сельском хозяйстве, получат возможность получить сезонную работу в Германии сроком на три месяца. Соискатели не должны быть в «черном списке» тех, кому ограничен въезд в страну, должны владеть базовыми навыками общения на немецком или английском языке. Режим работы: 5-6 дней в неделю, по 8-10 часов в день. Минимальная заработная плата – 9,50 евро в час, из нее будут вычтены налоговые сборы, а также расходы на питание и проживание.

По мнению министра здравоохранения и соцобеспечения Екатерины Тикарадзе, добрая воля дружественной страны позволит счастливчикам овладеть передовыми навыками работы.

«Мы сотрудничаем с частным сектором Германии – легальное трудоустройство наших граждан будет происходить исходя из требований рынка. Это первый подобный проект такого рода, в прошлые годы мы направляли на временные работы не более 500 человек, но в этом году количество не ограничено. В дальнейшем мы расширим эти возможности трудоустройства и в других сферах для повышения квалификации наших граждан», – отчиталась министр.

К концу дня на «Портале регистрации мигрантов для временной работы» зарегистрировались около 60 тысяч человек, две трети из них заполнили специальную анкету.

По словам экономиста, профессора университетов «Кавкасия» и «Сакартвело» Акакия Цомая, это является следствием инициатив Бидзины Иванишвили, который 27 ноября 2019 года выступил с программной речью на тему трудоустройства граждан Грузии за рубежом:

«Такой наплыв неудивителен – люди находятся на грани отчаяния, и уверяю, не будь пандемии, количество желающих было бы тем же. По факту, руководство «Грузинской мечты» расписалось в своем бессилии хоть как-то улучшить проблему занятности в стране, и ищет выход за рубежом. Да, с экономической стороны полезно, если люди заработают валюту, приобретут навыки, которые сгодятся и дома, но с другой стороны, это лишь отсрочка решения проблемы. За годы независимости страну покинуло около 1,5 миллиона человек, и не будь жестких барьеров, уехало бы еще столько же. По факту, люди не видят никаких перспектив в стране, где единственной гарантией повышения благополучия может стать трудоустройство в структурах власти. К сожалению, Грузия на глазах приобретает все черты авторитарного правления, что толкает все большее число граждан к поиску убежища за рубежом».

Гиви Адеишвили, аналитик IDFI, привел данные о драматическом росте бедных в Грузии: за год количество граждан, получающих прожиточное пособие, увеличилось на 100 тысяч и достигло 532 тысяч, напомнил эксперт:

«Несмотря на прогноз, экономика снизилась не на 4%, а на 6%. Большая часть самозанятого населения и зависящие от туристического сектора граждане потеряли доходы. Падение такого масштаба – удар огромной силы для слабой экономики. Экономический рост в текущем году также находится под вопросом, и думаю, перспективы очень незавидные».

Власти на достигнутом останавливаться не собираются. На очереди переговоры правительства по легальному трудоустройству граждан Грузии с правительствами Израиля, Франции и Болгарии.