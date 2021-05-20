Хроника пикирующего ковида, или История одной болезни

Как я уже имел счастье вам доложить, около шести недель тому назад ваш покорный слуга, услышав зов ведущих эпидемиологов страны, пошел вкалывать себе вакцину. Процедура была более чем легкая: я записался, явился в назначенный день в назначенное время по назначенному адресу, сел пред ясными очами инфекционистов, помолился про себя и обнажил богатырское плечо. Мне вкололи AstraZeneca, потом я подождал чуток и пошел домой. Об этом событии я уже рассказывал, и после него думал, что я наконец в безопасности. Ничего, думал, мне больше не грозит, и я уже стерильный, как слеза младенца. Следующую вакцину мне должны были сделать к концу мая, и потом, как мне представлялось, я мог бы свободно ходить в гости, не дрожать за свое здоровье и даже, может быть, получить какие-то льготы.

Вообще, о льготах для вакцинированных говорят много и со вкусом. Будто им будут выдавать ковид-паспорта, они смогут ходить без маски, комендантский час их не будет касаться, в очередях за хлебом будут пускать без очереди и разрешат переходить улицу на красный свет. Короче говоря, вакцинируйся, и все в жизни наладится: и на работе повысят, и девушки полюбят, и в отпуск отправят по профсоюзной путевке за 10 процентов стоимости. Я подозревал, что все эти слухи не стоят и выеденного яйца, но все-таки было приятно их слышать. И главное, очень хотелось в них верить.

После процедуры вакцинации я не сказал бы, что мой образ жизни изменился, отнюдь! Я опять ходил с намордником… сиречь, с защитной повязкой, продолжал истерично мыть руки, пренебрегал близкими контактами всех степеней и старался не пользоваться общественными местами типа метро, автобуса, электрички и фуникулера. И ждал, когда придет время второй вакцины, чтобы уколоться и вздохнуть с окончательным облегчением.

Но произошло следующее: я подхватил ковид! Да-да, через три недели после вакцинации я сделал PCR-тест, и он выдал мне положительный ответ, который в данной ситуации был очень для меня отрицательным.

Самое интересное то, что никаких признаков заболевания у меня не было! Я чувствовал себя так же, как последние 40 лет. Ни температуры, ни кашля, никакой потери обоняния и вкуса… ничего! Единственное, появилось легкое чувство усталости, или утомляемости, но это я свалил на свой возраст, сын ошибок трудных. Поднимаясь к себе на пятый этаж без лифта, я уже не перепрыгивал через ступеньки, как это делал раньше, а ступал на каждую ступеньку и иногда даже останавливался, чтобы перевести дыхание. Тогда, спросите вы, как же я обнаружил, что заболел? Почему я пошел делать себе дорогостоящий анализ, если никаких особых предпосылок к этому не было?

А потому, что моя дщерь заболела. В один день у нее поднялась температура, начался кашель и была вызвана полевая лаборатория, чтобы взять у нее мазок на анализ. И на второй день пришел ответ «Да!» Услышав это, я сам побежал в лабораторию проверяться, на всякий пожарный, так сказать, случай, и мне тоже пришел подобный ответ. Сказать, что я был поражен, ничего не сказать. Я даже думал сделать повторный анализ, но так как все это стоит денег, к тому же немалых, я покорился судьбе и позвонил по горячей линии 112, чтобы доложить!

После этого меня взяли на контроль. Перво-наперво мне запретили выходить из дома в течение 14 дней. Сказали, если я буду замечен в наружных передвижениях, то меня оштрафуют на 2000 лари. С этой регуляцией я полностью согласен, хотя, с другой стороны, неизвестно, скольких людей я уже успел заразить, не зная про заразу, сидящую глубоко во мне. Но лучше поздно, чем никогда. Скольких бы я еще заразил, один бог ведает. Тут, можно сказать, повезло, что моя дочь заболела, если в данной ситуации подходит слово «повезло». Но сейчас мне легко об этом говорить, так как мы уже выздоровели, вышли на волю и вроде бы никаких неприятных последствий у нас не наблюдается. Весь карантинный срок мы были под ежедневным телефонным контролем нашего врача, милейшей женщины, которая, видимо, работает в нон-стоп режиме, так как имеет около 40 ковид-пациентов. И со всеми ей приходится общаться, консультировать, выслушивать жалобы, ободрять и внушать уверенность в завтрашнем дне. На седьмой день нашей изоляции, к нам прислали медсестру, которая взяла у нас кровь на четыре анализа. Все это, разумеется, бесплатно. Потом я поинтересовался, а сколько стоит проведение тех же анализов на дому, но уже по своему желанию, то есть небесплатно? Оказалось, в районе 250 лари.

Это значит, что государство на каждого ковид-больного тратит такую сумму, это еще в том случае, когда болезнь протекает в наилегчайшем весе. В вынужденном карантинном безделье делать было мне нечего, и я взялся подсчитывать; каждый день, согласно статистике, в среднем фиксируется более тысячи заразившихся. Иногда больше, иногда меньше. Если взять, скажем, 1000 человек в день, то получается, государство только на четыре анализа тратит в день около 250 тысяч лари. То есть с начала года потрачено более 30 миллионов лари! Если же берут в больницу, то там расходы, соответственно, на порядок больше. А сколько стоит койко-день? Не знаю. И даже страшно спрашивать.

В общем, хреново все это, ребята. Такие деньги для нашего государства и его нищебродной экономики на улице не валяются. Этот ковид сделал контрольный выстрел по нашему худосочному бюджету.

Ладно, едем дальше.

Мне все это пишется довольно легко, так как мы с дочкой, как я уже говорил, реабилитировались и вышли на свободу с чистыми анализами. Вышли, вроде бы ничего и не потеряв, но это все время покажет. Но многие, которые излечились, потом жалуются на забывчивость, на приступы слабости, на нервозное состояние. Одна дама средних лет мне говорила, что она чует запах дохлой крысы, другая слышит аромат бензина и т.д.

На четырнадцатом месяце пандемии кое-какие итоги я уже могу подвести и поделиться с миром.

Во-первых, оказалось, что частичная вакцинация не защищает от ковида. Можно его подхватить, хотя, как говорят врачи, болезнь протекает в довольно легкой форме, даже иногда бессимптомно, как это произошло с вашим покорным слугой. Но я знаю и таких людей, которые, заболев после первого укола, все-таки попали в больницу.

Во-вторых, даже вылечившись и заимев антитела, можно оставаться переносчиком инфекции. То есть ни вакцинация, ни перенесенный ковид не предохраняют от попадания в организм заразы. И, может быть, носителю и ничего, но он (носитель вируса) остается опасным для окружающих, особенно для тех, кто не вакцинирован. После выздоровления я посетил своего врача и был уверен, что она мне как частично вакцинированному и ковид-переболевшему разрешит жить дальше безо всяких масок, дистанций и т.д. Однако нет! Режим у меня остается такой же, как до болезни. Будучи для себя, любимого, безопасным, я могу быть опасен для других, так что суровые будни продолжаются.

В-третьих, никто не застрахован от заразы, но понять, болен ты или нет, бывает сложно. Невозможно на каждый чих бегать и брать анализ на PCR, слишком дорогое удовольствие. А главное, жить в таком нервозном режиме – можно совсем с ума свихнуться. Так что остается делать? Чем сердце, так сказать, успокоится? Не знаю. Хотя нет, знаю.

И это в-четвертых! Надо вовремя вакцинироваться, другого пути нет, во всяком случае, сегодня. Врач мне сказала, пока большинство людей не сделают себе вакцину, так и будем жить украдкой и с опаской.

И в-пятых! Я никого не агитирую вакцинироваться, так как у всех людей организм разной восприимчивости. Если после вакцины я никаких изменений не чувствовал, то пара знакомых имели высокую температуру, головную боль, ломоту в суставах. Вообще, аллергикам надо быть осторожнее, как говорят. Но факт остается фактом – не будь во мне первой дозы вакцины, очень может быть, что я перенес бы болезнь значительно сложнее. Первая вакцина меня сохранила.

И еще!

Вначале моего грустного эссе я пошутил насчет льгот. Но оказалось, что в каждой шутке есть толика правды.

В Германии уже с мая месяца для сделавших прививку и переболевших ковидом планируют отменить действие комендантского часа, ограничение социальных контактов и тесты для посещения магазинов.

Вот вам и весь сказ.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции