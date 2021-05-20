Палестино-израильский конфликт в вольном переводе на грузинский

Горячая фаза палестино-израильского конфликта продолжается уже вторую неделю. Пока стороны обмениваются ракетными ударами, мир разделился на два лагеря – тех, кто поддерживает Израиль, и тех, кто сочувствует палестинцам. Не миновала тенденция и Грузию.
Израиль и ХАМАС могут договориться о перемирии в ближайшие день-два. Об этом сообщил Мусса Абу Марзук – заместитель главы политбюро группировки, управляющей Сектором Газа. Но если противоборствующие стороны близки к тому, чтобы хотя бы на время прекратить противостояние, то условные лагеря их сторонников по всему миру мириться не хотят. И Грузия не исключение. Правда, в стране не наблюдается массовых акций, тем не менее жители страны выражают свое отношение к конфликту.
В Тбилиси акции все же состоялись. Правда, сочувствующих палестинцам обошли вниманием практически все СМИ – митинг, организованный арабскими студентами грузинских вузов, прошел почти незамеченным. Сторонникам Израиля повезло больше – еврейская община Грузии довольно сильна и многочисленна. Да и совсем недавно, всего несколько лет назад, страна отмечала 26-вековую дружбу грузинского и еврейского народов.
Один из организаторов акции в поддержку Израиля Георгий Бернштейн считает: Грузия, имеющая многовековую дружбу с еврейским народом, должна встать рядом с Израилем в его борьбе с терроризмом:
«Израиль стал объектом нападения террористов. По Израилю выпущены тысячи ракет. Мы, граждане Грузии, организовали акцию, чтобы выразить солидарность этой мирной стране, которая вынуждена защищаться от террористов».
Схожей позиции придерживается и известный в Грузии певец Мераб Сепашвили. Он также был на акции:
«То, что происходит сейчас в Израиле, – это террористический акт. Это не обычная война, это терроризм. Израиль ни на кого не нападает. Всему виной террористическая группировка ХАМАС».
К слову, акция солидарности с Израилем не собрала большого количества народа. Но при этом сама тема палестино-израильского конфликта, хоть и кажется не слишком касающейся Грузии, тем не менее вызывает серьезные дискуссии в обществе. Причем дискуссии не только по самому вопросу, но и по аналогиям и параллелям с регионом Южного Кавказа.
В частности, 19 мая организация «Грузинские студенты за свободу» устроила на эту тему онлайн-конференцию, в которой приняли участие учащиеся местных вузов, гражданские активисты и представители экспертного сообщества.
В ходе дискуссии один из участников отметил, на его взгляд, сходство того, что делает Израиль, с тем, что делает Россия. При этом в Грузии почему-то в основном поддерживают Израиль:
«У меня создается такое впечатление, что Израиль поступает с палестинцами, как Россия поступает с грузинскими жителями Гальского района. Их (палестинцев) планомерно выдавливают, заселяя на эти земли еврейских поселенцев».
Дипломат и эксперт по международным отношениям Гия Джапаридзе считает, что в таком сравнении есть определенная логика. Правда, прежде чем делать какие-либо выводы, необходимо хорошо изучить природу каждого конфликта. Потому что то, что кажется естественным и логичным на первый взгляд, при внимательном рассмотрении может получить совершенно неожиданные оттенки. При этом Джапаридзе подчеркивает, что Грузии стоит сохранять в этом конфликте нейтралитет:
«Исходя из истории, дружеских и родственных связей, естественно, что симпатии большинства (граждан Грузии) на стороне Израиля. Эти связи есть. Также надо учитывать и то, что ХАМАС признает независимость Абхазии и Цхинвальского региона. И, соответственно, негатив в отношении ХАМАСа существует по определению. Когда враждуют, с одной стороны, твой исторический друг, а с другой – представитель недружественного тебе лагеря, то, естественно, ты будешь тяготеть к поддержке друга. И если смотреть на ситуацию эмоционально, необдуманно, то мы получим то, что и видели – I stand with Israel и т.д. Но если подходить к вопросу осознанно, то мы должны быть очень осторожными. Потому что у нас есть свои проблемы и свои конфликты».
Причем проблемы и конфликты не только в разрезе абхазского и югоосетинского вопросов. Недавние события в Дманиси показали, насколько зыбкой может быть этно-религиозная почва, на которой строится представление о толерантной Грузии.
А если вспомнить также не столь давнюю пресловутую проповедь митрополита Кутаиси и Гаетани, члена Священного синода Грузинской православной церкви Иоане Гамрекели, в которой тот назвал евреев «поколением неверных, под видом свободы слова клеветавших на церковь», и сопоставить с количеством тех, кто идеи митрополита поддерживает, причем на самых разных уровнях, то картина окажется не столь однозначной.
Особенно учитывая деятельность и лозунги таких организаций, как «Грузинский марш» или новообразованная политическая сила бизнесмена Левана Васадзе.
При этом, по мнению наблюдателей, стоит отметить интересный факт: если в мировом масштабе Израиль проиграл «войну акций», то в Грузии, наоборот, выиграл. Число пользователей грузинского сегмента социальных сетей, украсивших свои фото профиля израильским флагом и надписью «I stand with Israel», явно доминирует над теми, кто поддерживает палестинцев.
Но если копнуть поглубже, то условный «расклад сил» может оказаться совершенно иным.
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