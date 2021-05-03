ГПЦ предпочитает Третий Рим Второму

Вселенский патриарх Варфоломей критикует политику Русской православной церкви в отношении Грузии. После раскола 2018 года, когда Москва из-за украинского вопроса прервала каноническое общение с Константинополем, высказав претензию на первенство в православном мире, Грузинская православная церковь оказалась в сложной ситуации.

Угроза признания Московским патриархатом независимости Абхазской церкви от Грузинской в случае, если Тбилисский патриархат признает автокефалию Православной церкви Украины, является не более чем шантажом, не имеющим под собой никаких законных оснований. Об этом в интервью грузинскому телеканалу «Формула» заявил Вселенский патриарх Варфоломей. По словам первосвященника, предоставление автокефалии – эксклюзивное право Константинопольского патриархата:

«Во-первых, Русская православная церковь не имеет права на дарование автокефалии не только в Абхазии, но и где бы то ни было еще. Она просто не имеет на это права. Это исключительно компетенция Константинополя, о чем свидетельствуют традиция Православной церкви и обусловленные церковным каноном действия на протяжении веков. Напомню, что Русская православная церковь в 1970 году провозгласила автокефалию Американской православной церкви. Таким образом Москва хотела подчинить себе богатства православной части Америки. Но эта псевдо-автокефальная церковь до сих пор никому не известна. Только она и называет себя Американской православной церковью. Возвращаясь к этому вопросу, я повторю, что Россия не может предоставить автокефалию ни Абхазии, ни кому-либо еще. Соответственно, заявления о том, что если Грузинская церковь признает автокефалию Украинской церкви, то Московский патриархат признает автокефалию Абхазии, это давление и шантаж, не имеющие под собой никаких оснований».

Томос вселенского патриарха, дарующий автокефалию Православной церкви Украины, был подписан еще 5 января 2019 года, но Грузинская церковь, формально признающая первенство Константинополя в иерархии православных церквей, до сих пор не признала духовную независимость Киева от Москвы. Одной из причин неофициально называется опасение Тбилисского патриархата, что в случае такого шага ГПЦ, Русская православная церковь попросту последует примеру светских властей Российской Федерации и признает независимость абхазской и югоосетинской церквей, в реальности взяв их под свою руку. В том, что такая угроза действительно существует, не сомневается теолог Леван Абашидзе:

«Россия осуществляет давление на все соседние государства. Это касается и Русской церкви. В этом нет ничего удивительного. И несмотря на то, что по церковным законам, как и указывает патриарх (Варфоломей), у России нет права (признавать автокефалию Абхазской церкви), она все равно это сделает. У нее не было права признавать и независимость Абхазии, но она это сделала. И то же самое в церковной политике».

Впрочем, упомянутая церковная политика несколько сложнее, чем может показаться на первый взгляд. И вопрос дрейфа Грузинской православной церкви на север лежит не только в плоскости возможного шантажа и угроз со стороны Москвы. Грузинские теологи указывают на то, что сейчас у власти в ГПЦ находится некий пророссийский клан, который тяготеет к Москве куда больше, чем к Константинополю. Об этом, в частности, говорит теолог Гоча Барнов:

«Те люди, в чьих руках находится власть в Грузинской православной церкви, к сожалению, по своему мировоззрению являются пророссийскими. Поэтому Грузинская церковь изменит свои взгляды лишь в том случае, если это сделает московский патриарх. Вселенский патриарх для них не является авторитетом, к сожалению».

Тем не менее, патриарх Варфоломей коснулся и проблемы вероятного вмешательства Московского патриархата в дела ГПЦ, а также распространения влияния РПЦ на грузинских церковных иерархов. По словам константинопольского первосвященника, то, что Москва пытается вмешиваться в дела других поместных церквей, является «болезнью Третьего Рима»:

«Плохо, что Русская церковь вмешивается во внутренние дела Грузинской церкви. Плохо, что она вмешивается везде, где только может. Ею владеет болезнь Третьего Рима, она хочет расширяться, вести православие за собой, но ее стремление напрасно. Она неоднократно пыталась воплотить идею Третьего Рима, стать лидером православных, но, как видите, по прошествии шестисот лет с момента падения Константинополя, это желание так и не было исполнено и никогда не будет исполнено, потому что Православная церковь имеет свою каноническую систему, свои традиции – это одна большая семья».

По словам Варфоломея, для Русской православной церкви неканонично вмешиваться в дела церкви в Абхазии или Южной Осетии, поскольку эти регионы подпадают под юрисдикцию Грузинской церкви. Патриарх Константинопольский считает, что РПЦ использовала политическую и военную интервенцию в своих интересах и теперь у них есть в той же Абхазии «свой епископ, и она наслаждается созданной ситуацией». Но Вселенский патриархат имеет свою точку зрения на эти вопросы, обоснованную церковным каноном:

«Когда я пишу официальные письма Блаженнейшему Католикосу-Патриарху всея Грузии Илие, я называю его в том числе митрополитом Абхазии. Вместе с тем, Вселенский патриархат признал брата Даниила (Датуашвили) митрополитом Абхазии. Я встречался с ним, если не ошибаюсь, во время моего первого визита в Грузию в 1978 году. Вселенский патриархат не сомневается, что эти регионы подпадают под юрисдикцию Грузинской патриархии», – говорит Варфоломей.

Конфликт между Москвой и Константинополем разразился в 2018 году из-за украинского вопроса. В итоге РПЦ разорвала каноническое общение с Вселенским патриархатом, тем самым отказавшись признавать его первенство в иерархии поместных церквей. Грузинская православная церковь в этом споре предпочла остаться в стороне, не высказав четкого мнения по поводу раскола. Тем не менее, по мнению теолога Мириана Гамрекелашвили, нежелание Тбилисского патриархата признавать Православную церковь Украины, говорит о том, кто на самом деле правит бал в Грузинской православной церкви:

«Мы видим, что именно пророссийски настроенные силы, которые являются проводниками российской политики, оперируют тем, что прецедент признания автокефалии Киева может быть использован Россией против нас».

На сегодняшний день все церковные объекты в Абхазии де-юре находятся под юрисдикцией Грузинской православной церкви, однако де-факто местные клирики с начала нулевых состоят в ведении Майкопской епархии РПЦ. Впрочем, в самой непризнанной Абхазской церкви с 2011 года наблюдается серьезный раскол.