«Это был страшный день»

В Южной Осетии вспоминают жертв Зарской трагедии. 29 лет назад, 20 мая 1992 года, на Зарской дороге грузинскими вооруженными формированиями были расстреляны 33 мирных гражданина, в том числе женщины, старики и дети. «Эхо Кавказа» спросило у жителей Цхинвала, что они помнят об этом дне.

– Сегодня годовщина Зарской трагедии. Вы помните, что происходило в тот день?

Элла: Я была совсем маленькая и плохо помню. Я помню, как мама переживала, все были в ужасе, все плакали. Тогда, наверное, люди были чувствительнее. Все были нервные, дерганые… Я смутно помню, как мама с папой и еще соседи сели в машину, поехали в больницу посмотреть, нет ли там кого из знакомых людей и родственников. И там оказались наши родственники, среди погибших. Цховребов Сурен со своей женой – оба там погибли.

Мадина: Меня еще не было тогда, но родители рассказывают. Думаю, всем детям рассказывают. Моя бабушка тоже должна была поехать в тот день со своими детьми в Северную Осетию по этой дороге. Что-то их остановило, было плохое самочувствие, они решили остаться и поехать на следующий день. Бабушка часто рассказывает об этом, и дедушка тоже.

Олеся: Конечно, кто не помнит этот день. Я тоже помню, в каком все были ужасе, как все бежали в больницу, как привезли убитых, как плакали люди. Помню, как все помногу раз пересказывали, как это произошло. Там были люди и из нашей деревни, наши знакомые. Я это помню. Это на самом деле была большая трагедия для Южной Осетии. Мы поехали по этой дороге после этого, представляете? Но в тот момент, когда эта трагедия произошла, мы были здесь. Наверное, это судьба. Не дай бог, чтобы Южная Осети еще раз когда-нибудь испытала что-то подобное!

Сюзанна: Я не помню этот день, единственное, что я помню, это рассказы мамы. Она рассказывала, что наш сосед ехал во Владикавказ со своими родственниками, и единственное, что потом еще увидели, – это окровавленная машина. «Нива» вся была в крови. Все были в шоке. До сих пор эти воспоминания моих родителей очень сильны. Они говорят, что время не лечит. Эта боль и скорбь останутся навсегда. Осетинский народ должен помнить этот день.

Диана: Я помню этот день несмотря на то, что я была маленькая. Буквально на второй день после Зарской трагедии мы тоже ехали по этой дороге, потому что это была единственная дорога на тот момент. Обстановка очень сильно обострилась, и отец решил отправить нас в Северную Осетию. Я помню эту очень напряженную и негативную атмосферу в городе. После Зарской трагедии все были как в воду опущенные, потому что жестокость такую невозможно представить. Это был очень страшный день. Надеюсь, в будущем такое больше не повторится. Чтобы такое больше не произошло, наверное, надо говорить об этом в назидание.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия