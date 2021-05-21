Сотруднице «Дождя» угрожают убийством за сюжеты о Кавказе

Китайский марсоход «Чжужун» прислал первые фотографии и два коротких видео с места посадки. Они опубликованы на сайте космического агентства КНР. На кадрах можно увидеть, как ровер покидает свою капсулу, которую он использовал при входе в атмосферу Красной планеты. Остальные два изображения показывают вид с платформы, на которой стоит аппарат, а также его солнечные панели.

Фото демонстрируют, что марсоход успешно преодолел критически значимые этапы посадки и развертывания, пишет Би-би-си. К работе готовы все ключевые элементы – солнечные панели для питания робота, антенна для связи с Землей и пандус, по которому аппарат скатится, чтобы приступить к выполнению миссии.

Ровер расположился в регионе под названием Равнина Утопия – округлая низменность диаметром около 3300 километров, где выполнял свою миссию американский марсоход «Викинг-2» в 1976 году. Впадина образовалась на заре формирования Марса в результате столкновения планеты с крупным небесным телом. Предполагается, что в этом месте могут быть скрыты большие запасы льда.

Марсоход оборудован двумя оптическими и одной мультиспектральной камерами, метеостанцией, анализатором грунта, георадаром и магнитометром. Аппарату предстоит детально изучить область и попытаться отыскать возможные следы жизни.

Китай стал лишь второй после США державой, которой удалось посадить на Марсе аппарат и запустить его для дальнейшего длительного функционирования. В российской прессе можно встретить утверждения о первенстве Советского Союза в этом вопросе, однако это верно лишь с технической точки зрения. Хотя СССР действительно стал первой страной, чей марсоход совершил мягкую посадку на Красной планете в 1974 году, сигнал от ровера «Марс-3» прервался через 15 секунд, после чего он замолчал навеки. Предыдущая попытка СССР посадить аппарат на Красную планету и вовсе провалилась. После этого Москва свернула марсианскую программу.

В то же время США с 1997 года успешно посадили на Марсе пять роверов, каждый из которых проработал месяцы и годы. Всего с 1976 года NASA посадило на Марсе 10 аппаратов – подвижных и мобильных, из которых только один не смог сесть и не справился с поставленными задачами.

В настоящее время на Красной планете выполняют миссии пять роботов. Четыре из них – американские, в том числе первый в истории вертолет, которому удалось взлететь в марсианской атмосфере.

Хотя для КНР посадка марсохода стала прорывом, Чжужун больше похож на американские Spirit и Opportunity – аппараты прошлого поколения. Китайский ровер в четыре раза легче, чем Perseverance, который весит более тонны.

В следующем году отправить марсоход на Марс попробует и Европейское космическое агентство. Ранее оно дважды терпело фиаско.