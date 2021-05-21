США выделили Грузии грант в размере $67 млн с перспективой увеличения до $330 млн

Правительство США выделило Грузии грант в размере 67 миллионов долларов для содействия устойчивому развитию страны с возможностью увеличения до 330 миллионов. Соответствующее соглашение подписали в Тбилиси министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили и директор миссии Агентства международного развития США (USAID) Питер Виблер.

Как заявил присутствующий на церемонии подписания премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, это очень важное грантовое соглашение со стратегическим партнером будет содействовать устойчивому развитию Грузии.

«Сегодня мы подписываем очень важное грантовое соглашение с нашим стратегическим партнером. Целью соглашения для содействия устойчивого развития Грузии являются создание высокооплачиваемых и качественных рабочих мест, усиление подотчетности правления и укрепление демократических достижений», – заявил Ираклий Гарибашвили.

По его словам, финансовая помощь будет направлена на создание возможностей для высокооплачиваемой и качественной занятости, обеспечение подотчетного управления и укрепление демократических достижений.

«Очередной грант США – поддержка общих ценностей, которые укрепят устойчивость Грузии к неблагоприятным внешним воздействиям», – заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.

По ее словам, Соединенные Штаты будут и в дальнейшем оказывать Грузии помощь в укреплении государственных институтов и создании возможностей для решения стоящих перед страной задач.

«В течение следующих пяти лет через USAID будет выделено $330 млн на устойчивое развитие Грузии», – сказала посол.