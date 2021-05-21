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Байден вручил дипломы грузинским выпускникам Академии береговой охраны США
Выпускников Академии береговой охраны США (United States Coast Guard Academy – USCGA) Николоза Твилдиани и Сандро Стажадзе с успешным завершением обучения в академии поздравил президент США Джо Байден.
На торжественной церемонии в Нью-Лондоне, штат Коннектикут, по приглашению американской стороны присутствовали глава пограничной полиции МВД Грузии полковник Николоз Шарадзе и глава Департамента береговой охраны, капитан первого класса Рамаз Папидзе.
Как пишет Первый канал Грузии, Джо Байден вручил дипломы грузинским выпускникам Американской академии вместе с Николозом Шарадзе и Рамазом Папидзе.
Выпускники USCGA: Николоз Твилдиани и Сандро Стажадзе – первые кадеты, отправленные в Академию береговой охраны США при поддержке Министерства внутренних дел Грузии. Они продолжат службу в береговой охране после успешного завершения программы бакалавриата.
В этом году Академия береговой охраны, которая входит в десятку лучших военных академий США, выпустила 240 курсантов. Среди семи иностранных выпускников были двое грузин.
Другие новости дня
Начался вывод грузинских подразделений из Афганистана
Начался процесс вывода Сил обороны Грузии из Афганистана. По данным министерства обороны Грузии, сборная рота 3-й пехотной бригады Западного командования – первое подразделение, вернувшиеся на родину из Исламской Республики Афганистан.
По информации ведомства, грузинский контингент выполнял под руководством НАТО миссию «Решительная поддержка» под немецким командованием в Мазари-Шарифе, на базе «Мармал», и его основной задачей было выполнение задач быстрого реагирования.
Как пишет Первый канал Грузии, возвращение грузинских миротворцев из международной миссии торжественно отметили на территории 4-й механизированной бригады в Вазиани. Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе и командующий Силами обороны генерал-майор Георгий Матиашвили поздравили личный состав с достойным и успешным выполнением миссии. Они поблагодарили миротворцев за выдающуюся службу и значительный вклад и еще раз почтили память военнослужащих, погибших в ходе миссии.
К военнослужащим обратился посол Федеративной Республики Германия в Грузии. Хуберт Книрш подчеркнул высокий профессионализм грузинских военных, их достойную службу бок о бок с военными союзникам в обеспечении глобальной безопасности.
Мероприятие продолжилось награждением миротворцев. За выдающееся участие в миротворческой миссии в Исламской Республике Афганистан 11 военнослужащих награждены медалями «За участие в миротворческих операциях». С 2004 года по сегодня участие в международных миссиях в Афганистане в рамках различных ротаций (ISAF, RSM) приняли более 20 тысяч грузинских военнослужащих.
- Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 14 апреля заявил, что Грузия вслед за НАТО выведет весь свой воинский контингент из Афганистана по графику, согласованному с альянсом.
Суд в Канаде обязал Иран возместить ущерб за сбитый украинский «Боинг»
Суд в канадской провинции Онтарио обязал власти Ирана возместить ущерб семьям пассажиров сбитого в Тегеране в 2020 году самолёта компании "Международные авиалинии Украины".
Канадский суд допустил, что катастрофа была намеренным актом терроризма. Выводы коллегии основываются главным образом на письменных свидетельствах, которые суду предоставили адвокаты родственников некоторых погибших.
Представители Ирана на слушаниях не присутствовали. Канада не имеет официальных дипломатических отношений с Исламской республикой, поэтому процесс выплаты компенсаций, предположительно, будет длительным и сложным, отмечает агентство Reuters.
Размер компенсаций суд пока не назвал. Это будет решаться на следующих заседаниях. На момент подачи иска в нём говорилось о сумме в миллиард 200 миллионов американских долларов.
Лайнер был сбит вскоре после взлёта из аэропорта Тегерана ракетой, запущенной бойцами Корпуса стражей Исламской революции. Жертвами крушения в январе 2020 года стали 176 человек. Правительство Ирана заявляло, что снаряд запустили по ошибке – на фоне значительной конфронтации с США и режима повышенной готовности иранских сил безопасности.
Иностранные государства обычно не подпадают под юрисдикцию канадских судов, но в 2012 году в стране был принят закон, ограничивающий этот иммунитет для стран, которые внесены в список поддерживающих терроризм. В перечне есть и Иран. 138 человек из числа жертв катастрофы самолёта МАУ в Тегеране были связаны с Канадой.
В иске, поданном в Верховный суд справедливости провинции Онтарио, указаны имена верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, членов руководства Стражей революции и других.
"Немецкая волна" напоминает, что после катастрофы иранские власти выражали готовность выплатить компенсации за сбитый пассажирский "Боинг", но отмечали одновременно, что этот вопрос "потребует времени".
Российский чиновник прибыл в Цхинвали – стороны обсуждают социально-экономическое сотрудничество
Делегация Российской Федерации во главе с заместителем министра экономического развития Сергеем Назаровым прибыла сегодня в самопровозглашенную республику Южная Осетия.
Российского чиновника принял югоосетинский президент Анатолий Бибилов. В Цхинвали прошло и совещание по вопросам социально-экономического сотрудничества.
«Мы, наверное, наметили те пути решения проблемных вопросов, которые также находятся на стадии обсуждения, и чем оперативнее и эффективнее мы будем решать их, тем быстрее жители почувствуют на себе результаты наших встреч», – заявил на встрече Сергей Назаров.
Сегодня же он принял участие в торжественном открытии Мемориального комплекса Защитникам Отечества, – пишет агентство «Рес».
Казахстанский актер Фархат Абдраимов умер во время съёмок фильма в Грузии
Казахстанский актер и продюсер Фархат Абдраимов скончался на 56-м году жизни, сообщила сегодня пресс-служба киностудии «Казахфильм».
«Скончался известный казахстанский актер и продюсер Фархат Абдраимов. Как сообщили родственники актера, причиной смерти стал обширный инфаркт», – сказано в сообщении киностудии в Instagram.
Актер скончался на съемках картины «Больше, чем любовь», которые проходили в Тбилиси.
Фархат Абдраимов родился 21 января 1966 года в Алма-Ате. В 1988 году окончил Алма-Атинский технологический институт по специальности «инженер-технолог».
Дебютом в кино для актера стала роль в первой совместной казахстанско-российской картине «Тот, кто нежнее» (1996 год). За роль в фильме он получил приз Кинопрессы России как лучший актер года. В 1999 году получил награду за лучшую мужскую роль на Международном Московском кинофестивале за роль в фильме «Фара». В 2000 году был удостоен звания «Кинозвезда года» на конкурсе «Алтын Адам».
Абдраимов являлся членом Союза кинематографистов Казахстана, двукратным лауреатом казахстанской общественной премии «Народный любимец» (2011, 2012 гг.), – пишет сайт «Известия».
Аэропорт в Грозном назовут в честь отца Рамзана Кадырова
Международный аэропорт «Северный» в Грозном получит имя покойного отца главы Чечни Ахмата Кадырова. За это проголосовали 89,6% жителей региона, сообщает Общественная палата республики.
О начале конкурса было объявлено 12 апреля этого года. Он проходил в четыре этапа и завершился 17 мая. Итоги подвели на заседании оргкомитета 21 мая, пишет «Кавказ.Реалии».
4,5 % голосов получил участник Великой Отечественной войны Мовлид Висаитов
- 3,5% - чеченский писатель и поэт Абузар Айдамиров
- 0,5% - общественный и государственный деятель, депутат Верховного Совета СССР 5-8 созывов Муслим Гайрбеков
- 0,4% - хореограф и актёр Махмуд Эсамбаев
- 0,38% - участник ВОВ Ханпаша Нурадилов
- 0,37% - член сборной команды СССР по баскетболу Увайс Ахтаев
- 0,31% - артист театра и кино Дагун Осмаев
- 0,2% - один из руководителей борьбы за советскую власть на Северном Кавказе в годы Гражданской войны Асланбек Шарипов.
В рамках конкурса было организовано голосование на сайте Общественной палаты ЧР, голосование по телефону, sms-голосование, а также был проведен опрос общественного мнения.
В декабре Ленинский район чеченской столицы был переименован в Ахматовский также путем голосования. Инициативу поддержали 98,07% опрошенных. Другие районы Грозного и поселки также были переименованы в честь ряда известных уроженцев республики.
Всего в Чечне 346 улиц и переулков носят имена нынешнего главы региона Рамзана Кадырова и его родственников. При этом количество таких объектов зависит от их близости к значимым для семьи руководителя республики местам, писала «Русская служба Би-би-си».
В Грузии началась регистрация на вакцинацию препаратом Sinovac
В Грузии сегодня началась регистрация на вакцинацию от коронавируса препаратом китайской фармацевтической корпорации Sinovac Biotech.
Записаться на прививку могут все граждане Грузии старше 18 лет. Регистрация открылась в 12:00 на специальном портале Минздрава. Примерно через два часа почти все места в тбилисских клиниках уже были забронированы.
Первая партия вакцины CoronaVac, разработанной Sinovac Biotech, прибыла в Грузию 30 апреля в количестве 100 тысяч доз. Доз, которые были пожертвованы властями КНР, будет достаточно для вакцинации до 50 тысячи человек. Процесс вакцинации китайским препаратом начнется с 24 мая, – пишет «Новости-Грузия».
CoronaVac создана на основе инактивированного SARS-CoV-2. Пока что она не одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для экстренного применения. Третья фаза испытаний была начата в июле и проведена в ряде стран, в том числе Бразилии, Индонезии, Бангладеш, Турции и Чили.
Официальные данные об эффективности вакцины CoronaVac пока не опубликованы производителем. По данным из Бразилии, ее действенность составила около 78%. Индонезийские органы здравоохранения сообщают об эффективности около 65%. Правительство Чили в конце апреля заявило, что вакцина Sinovac Biotech на 67% эффективна в предотвращении симптоматических случаев заболевания, на 85% – в предотвращении госпитализации и на 89% – в предотвращении поступления в отделение интенсивной терапии.
США выделили Грузии грант в размере $67 млн с перспективой увеличения до $330 млн
Правительство США выделило Грузии грант в размере 67 миллионов долларов для содействия устойчивому развитию страны с возможностью увеличения до 330 миллионов. Соответствующее соглашение подписали в Тбилиси министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили и директор миссии Агентства международного развития США (USAID) Питер Виблер.
Как заявил присутствующий на церемонии подписания премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, это очень важное грантовое соглашение со стратегическим партнером будет содействовать устойчивому развитию Грузии.
«Сегодня мы подписываем очень важное грантовое соглашение с нашим стратегическим партнером. Целью соглашения для содействия устойчивого развития Грузии являются создание высокооплачиваемых и качественных рабочих мест, усиление подотчетности правления и укрепление демократических достижений», – заявил Ираклий Гарибашвили.
По его словам, финансовая помощь будет направлена на создание возможностей для высокооплачиваемой и качественной занятости, обеспечение подотчетного управления и укрепление демократических достижений.
«Очередной грант США – поддержка общих ценностей, которые укрепят устойчивость Грузии к неблагоприятным внешним воздействиям», – заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.
По ее словам, Соединенные Штаты будут и в дальнейшем оказывать Грузии помощь в укреплении государственных институтов и создании возможностей для решения стоящих перед страной задач.
«В течение следующих пяти лет через USAID будет выделено $330 млн на устойчивое развитие Грузии», – сказала посол.
- С 1992 года и по сегодняшний дней по линии USAID власти США выделили Грузии помощь в размере более 1,8 миллиарда долларов.
COVID-19 в Грузии: 1064 новых случая, 29 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 4569 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 29 пациентов.
За сутки в стране выявили 1064 новых случая коронавируса. Накануне провели 25 564 тестов: PCR-тестов – 14 676, экспресс–тестов на антиген – 10 888.
Выздоровели еще 1135 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 335 769, выздоровевших – 316 389.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 4,16%, за последние 14 дней составляет 4,26%, за неделю – 4,13%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 3613 человек, всего администрировано вакцин – 105 500.
Специалисты предполагают, что пик третьей волны коронавируса в Грузии уже пройден.
Сотруднице «Дождя» угрожают убийством за сюжеты о Кавказе
Телеканал "Дождь" обратился с заявлением в Следственный комитет и попросил возбудить уголовное дело по статье о препятствовании профессиональной деятельности журналиста с угрозами насилием (части 3 статьи 144 УК РФ). Жалоба была подана из-за анонимной угрозы продюсеру "Дождя" Анне Фиминой.
Фимина принимала участие в создании двух сюжетов, посвященных семейным отношениям на Кавказе. Один из них был посвящен теме многоженства на Кавказе. Во время поиска героев для второго сюжета – об отношениях дочерей и отцов на Кавказе – Фимина 14 мая опубликовала пост в одной из групп во "ВКонтакте". В этот же день ей на личный номер пришло сообщение в WhatsApp: "Если не прекратишь ковыряться в Кавказе – пришьем. Судьба Эстемировой тебе в пример. Повторять не будем".
"Считаю, что данное сообщение было направлено неизвестным лицом в связи с выполнением Фиминой А. профессиональной деятельности журналиста Указанное сообщение является реальной угрозой жизни и здоровью Фиминой А., принимая во внимание ссылку отправителя на "судьбу Эстемировой", под которой я понимаю Эстемирову Н.Х., убитую 15 июля 2009", – отмечает в заявлении главный редактор телеканала Дождь Тихон Дзядко.
- Наталья Эстемирова – российская правозащитница, работавшая в представительстве правозащитного центра "Мемориал" (признан иностранным агентом) в Грозном. В июле 2009 года Эстемирова была похищена у своего дома в Грозном, позже ее тело со следами пулевых ранений было обнаружено в Ингушетии. До смерти Эстемирова регулярно получала угрозы, в том числе от руководства республики, рассказывала сама правозащитница. В 2019 году, в годовщину убийства Эстемировой, правозащитники выступили с совместным заявлением о том, что за 10 лет не было "проведено адекватного расследования убийства".
Вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС
Кабинет министров Израиля одобрил прекращение огня в секторе Газа. Об этом пишут израильские СМИ.
Как сообщает Newsru.co.il, после 02:00 обстрелы израильской территории прекратились. На территории сектора Газа, а также на остальной территории Палестинской автономии началось празднование, к которому накануне призвал ХАМАС, заявив о своей победе. Праздновали «победу ХАМАСа» и в арабских кварталах Иерусалима.
Ранее в четверг в израильской и арабской прессе появились сообщения, что Израиль уведомил египетского посредника о намерении прекратить огонь. По данным журналистов, палестинское радикальное движение ХАМАС сообщило о готовности прекратить обстрелы Израиля с пятницы, 21 мая.
Источник ХАМАС рассказал ливанским СМИ, что перемирие стало возможным после разговора президента США Джо Байдена с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Байден якобы оказал на Нетаньяху давление.
Журналисты пишут, что посредники просили палестинцев прекратить огонь первыми. ХАМАС отказался от предложения и потребовал, чтобы стороны прекратили обстрелы одновременно.
По неподтверждённой информации, Египет хочет провести встречу израильских и палестинских представителей для заключения долгосрочного перемирия.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон ожидает деэскалации конфликта. Сообщения СМИ о прекращении огня глава Госдепартамента не прокомментировал.
На фоне сообщений о прекращении огня из сектора Газа в сторону Израиля вечером в четверг было выпущены ракеты.
- Израиль и палестинские группировки обмениваются ударами с 10 мая. По территории Израиля было выпущено более четырёх тысяч ракет. Цели достигла меньшая их часть. Ряду городов причинён ущерб, погибли, по последним данным, более 10 израильтян.
- Израильские военные наносят удары по целям в Газе – как утверждается, по объектам радикальной группировки ХАМАС. Всего в Газе погибли более 220 человек, включая мирных жителей. Израиль обвиняет ХАМАС в размещении военных объектов в жилых кварталах Газы.
- Нынешнее обострение конфликта – самое серьёзное с 2014 года. Поводом для него стало судебное решение о выселении нескольких палестинцев – жителей Восточного Иерусалима из домов в связи с реституцией. Решение суда было приостановлено, но столкновения продолжились.
Грузия не вышла в финал конкурса «Евровидение» в Роттердаме
Певец Торнике Кипиани, представляющий Грузию на конкурсе «Евровидение-2021» в Роттердаме (Нидерланды) с песней You, не вышел в финал конкурса.
Из 17 участников второго полуфинала в финал перешли 10: Албания, Сербия, Болгария, Молдова, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия.
Ранее право выступать в финале получили представители еще десяти стран – России, Украины, Азербайджана, Норвегии, Израиля, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции и Бельгии.
В финале, который пройдет 22 мая, также выступят представители «большой пятерки» – Италии, Великобритании, Испании, Германии, Франции. Среди финалистов и страна-хозяйка конкурса – Нидерланды.
Россиянин получил пять лет тюрьмы в США по обвинению в кибератаках
Суд в США приговорил россиянина Антона Богданова к пяти годам тюрьмы за хакерские атаки и мошенничество с налогами. Об этом сообщил американский Минюста.
Богданову 35 лет. Его задержали в 2018 году в Бангкоке и отправили в США.
По версии следствия россиянин в 2014-2016 годах вместе с сообщниками взламывал компьютерные системы частных компаний, занимающихся налогами граждан, и получил доступ к персональным данным.
Хакеры меняли информацию в декларациях и добивались перечисления налоговых вычетов на свои счета. Ущерб составил более полутора миллионов долларов, говорится в сообщении Минюста.
Россиянин признал вину.
Ираклий Гарибашвили встретился с премьер-министром Испании Педро Санчесом
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, в рамках своего визита в Испанию, встретился с премьер-министром Королевства Испания Педро Санчесом. По информации пресс-службы грузинского премьера, на встрече было обращено внимание на основные направления двусторонних отношений между Грузией и Испанией.
«Испания является четким и серьезным сторонником суверенитета, территориальной целостности Грузии, европейской и евроатлантической интеграции. Здесь же, премьер-министр Испании подтвердил свою готовность продолжать эту поддержку на всех уровнях. Он выразил желание углубить экономическое сотрудничество между Грузией и Испания.
На встрече было запланировано, что в ближайший период состоятся визиты на высшем уровне, которые также будут иметь бизнес компонент. В связи с этим было подчеркнуто, что важно, чтобы испанские компании и представители бизнеса были вовлечены в текущие экономические процессы в Грузии.
Разговор также коснулся сложной ситуации в мире, вызванной пандемией коронавируса. Премьер-министр Испании выразил готовность и дальше помогать Грузии в борьбе с пандемией посредством проектов ЕС», - отмечается в информации.
На встрече во дворце Монклоа присутствовали генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и посол Грузии в Испании Илия Гиоргадзе.
В Абхазии задержали подозреваемого в убийстве Кемала Ардзинба
Задержан подозреваемый в убийстве Кемала Ардзинба – племянника первого президента самопровозглашенной республики Абхазия Владислава Ардзинба. Об этом сообщили в абхазской Генпрокуратуре.
«В результате проведённых следственно-оперативных мероприятий, 19 мая 2021 года, в 20 часов 00 минут, по подозрению в совершении убийства гражданина Ардзинба Кемала Нодариевича, имевшего место 18 мая 2021 года, задержан гражданин Республики Абхазия Пилия Батал Нодариевич, 1992 года рождения. В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на сбор и фиксацию доказательств», – сказано в сообщении.
Пилия, несмотря на молодой возраст, хорошо известен в криминальных кругах Абхазии. В 2015 году Абхазское телевидение сообщало, что он пытался устроить бунт в изоляторе временного содержания.
В 2019 году Батала Пилия задержали по факту незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия, а также незаконного хранения наркотических веществ.
В 2020 году его приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Однако он оказался на свободе, а в феврале текущего года его вновь задержали по факту незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия.
- Кемала Ардзинба убили в центре Сухуми, около дома, в котором он жил. По сообщению министра внутренних дел Дмитрия Дбара, стрелявших было трое, ранений было тоже три – в предплечье, в руку и в пах.
ЕСПЧ: Баку виновен в покушении на убийство блогера Лапшина
Азербайджан виновен в покушении на убийство блогера Александра Лапшина и в применении к нему пыток. Такое решение принял Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Баку должен выплатить Лапшину компенсацию в размере 30 тысяч евро.
Александр Лапшин – гражданин Украины, России и Израиля. Азербайджанские власти обвиняли блогера в нарушении законов страны из-за поездок в самопровозглашенный Нагорный Карабах в 2011 и 2012 годах. Баку внес Лапшина в черный список. В 2015 году блогер въехал в Азербайджан по украинскому паспорту.
Лапшина задержали в Минске в декабре 2016 года и в феврале 2017 года по запросу Баку экстрадировали в Азербайджан. Через полгода суд в Баку приговорил его к трем годам тюрьмы, признав виновным в нарушении государственной границы и публичных антигосударственных призывах.
В сентябре 2017 года президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал осужденного. Его экстрадировали в Израиль. В начале 2018 года Лапшин подал жалобу на Азербайджан в ЕСПЧ. Он обвинил азербайджанские власти в покушении на убийство, пытках и незаконном лишении свободы.
Югоосетинские наблюдатели отправятся в Сирию на президентские выборы
Делегация из самопровозглашенной республики Южная Осетия отправится в среду, 22 мая, в Сирийскую Арабскую Республику в качестве международных наблюдателей за ходом президентских выборов.
Как сообщил информагентству «Рес» спикер парламента республики Алан Тадтаев, делегация состоит из шести человек. В составе делегации, по словам спикера, два представителя законодательного органа, трое представителей администрации президента и один представитель МИД. «Делегация едет в качестве международных наблюдателей на президентских выборах 26 мая», - сказал Тадтаев.
Спикер отметил, что в ходе рабочего визита у них запланирован ряд двусторонних встреч, в том числе и с председателем парламента САР.
Тадтаев напомнил о соглашении о сотрудничестве между «Единой Осетией» и ведущей сирийской партией БААС подписанной им, как председателем партии в 2019 году во время официального визита югоосетинской делегации во главе с президентом Анатолием Бибиловым.
Как отметил спикер, из-за ситуации в мире с коронавирусной инфекцией, затормозилась работа по этому соглашению, реализации некоторых пунктов, но после нормализации ситуации с COVID соглашение заработает в полной мере.
Путин: Россия «зубы выбьет всем, кто попробует у нее что-то откусить»
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не идет по пути милитаризации своей экономики, но жестко ответит всем, кто попробует посягнуть на ее территории.
«Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить, но они должны знать, те, кто собирается это сделать, что мы зубы выбьем всем так, чтобы они не могли кусаться. Это очевидно. И залог этому - развитие наших Вооруженных сил», – отметил он.
«Во все времена происходит одно и то же. Как только Россия становится сильнее, сразу находятся поводы для того, чтобы ограничить ее развитие. Как сказал один из наших императоров, «нашей огромности боятся все», - сказал Путин на заседании оргкомитета «Победа».
Как пишет «Интерфакс», он отметил, что даже после развала Советского Союза, когда «одна треть потенциала была утрачена, все равно для кого-то Россия слишком велика».
«Действительно потенциал колоссальный, территория остается самой большой в мире. 146 миллионов человек – вроде бы не так много по сравнению с теми странами, где сотни миллионов граждан проживают, а то и за миллиард заходит, но все равно это считается много. И кто-то даже публично осмеливается говорить, что несправедливо якобы, что России принадлежат богатства такого региона, как Сибирь, – только одной стране. Странно слышать такие вещи, особенно публично, но они иногда звучат», – сказал президент РФ.
Зеленский: Украина и РФ ведут переговоры о встрече президентов
Россия и Украина ведут переговоры об организации встречи президентов двух стран. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский.
О возможности такой встречи он говорил в апреле, заявив, что она могла бы состояться в Донбассе, где продолжается вооружённый конфликт. Путин в ответ пригласил Зеленского в Москву, после чего публично возможность встречи не обсуждалась.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал отрицать, что разговоры между Киевом и Москвой о возможности встречи ведутся, но сказал, что "процесс идёт непросто", и пока речь идёт скорее о гипотетическом событии.
Зеленский на пресс-конференции сказал, что встреча с Путиным нужна, поскольку без прямого разговора с российским лидером невозможно остановить войну в Донбассе. Украинский президент также отказался давать характеристики Путину - которого многие украинские политики называют агрессором и преступником - сказав: "Если я теми или иными словами увеличивать возможность эскалации, я этого себе не прощу. Для меня приоритет — закончить войну, а потом уже поговорим, что о ком я откровенно думаю". Резкую реакцию Кремля ранее вызвал тот факт, что президент США Джо Байден согласился со словами журналиста, назвавшего Путина "убийцей".
Зеленский также выразил надежду на поддержку зарубежных партнёров Украины, но при этом отметил, что Германия и Франция "в последнее время немного ослабляют свои позиции в отношении России", а США могут это сделать в связи с возможной встречей президентов США и России.
Зеленский также рассказал о масштабных планах празднования в августе 30-летия независимости Украины - они включают в себя международный форум "Крымской платформы", военный и морской парад.
Говоря о внутренней политике, Зеленский подверг критике своего предшественника Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко, которого называют одним из возможных кандидатов в президенты в будущем.
Вакцинация от ковида в Москве практически остановилась
Темпы вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа в Москве снизились до приблизительно шести тысяч человек в день — это в разы меньше, чем зимой. Чтобы привить 60 процентов населения к осени, как планируют власти, требуется увеличить число ежедневных прививок на порядок. Такие подсчёты приводит издание “Медуза”.
Московские власти редко отчитываются о ходе вакцинации, последний раз мэр города Сергей Собянин 14 мая рассказал об иммунизации 1 миллиона 300 тысяч жителей города. При этом остаётся неясным, сколько из них привиты одной, а сколько двумя дозами препарата.
Городской департамент здравоохранения сообщил изданию, что в среднем в Москве вакцинируются порядка 8–10 тысяч человек в сутки. Источник издания, близкий к министерству здравоохранения, рассказал о 2,5 — 3,5 тысячах вакцинированных в день. Это в три с половиной раза меньше, чем на пике зимой, когда число вакцинированных достигало 12,5 тысяч в день.
К осени число вакцинированных в регионах, согласно задаче федерального правительства, должно достигнуть 60 процентов от населения. Если сейчас привиты 10 процентов москвичей, ещё 50 только с официально скоростью будут прививать два года, подсчитала “Медуза”. Источники издания предполагают, что низкая скорость может быть связана с пассивностью властей при продвижении препарата на внутреннем рынке и их отчётами о победе над пандемией.
- Население Москвы без учёта пригородов — около 12 миллионов человек. В близкой по населении Бельгии (11,5 млн населения) ежедневно вакцинируются в среднем 45,5 тыс человек. В Чехии ( 10,5 млн) в среду привились больше 84 тысяч человек. В Греции (10,7) в среднем прививается 92 тысячи человек в день.
- В Москве "Спутником" по состоянию на среду было привито меньше людей, чем в столице Аргентины Буэнос-Айресе, куда вакцина поставляется с декабря, — обратил внимание редактор "Холода" Михаил Зеленский.
- "Медуза" включена в России властями в список так называемых СМИ-иностранных агентов. Российское законодательство требует от изданий указывать это при каждом цитировании их материалов. Редакция не согласна с включением в список и обжаловала его в суде.
Башар Асад заявил, что ещё не был в Абхазии, но уже по ней скучает
Сегодня завершается визит президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания в Сирию.
Как сообщает пресс-служба абхазского президента, утром во временную резиденцию Аслана Бжания в Дамаске прибыл президент Сирии Башар Асад. Он пригласил Бжания на официальный завтрак.
Пресс-служба указывает, что «в знак особого уважения» за рулём автомобиля, на котором Бжания и Асад отправились в ресторан, находился сам сирийский лидер.
Бжания поблагодарил Башара Асада за радушный прием, оказанный ему и всей абхазской делегации.
«Особо теплое отношение к Абхазии со стороны народа и руководства Сирии мы ощущали каждую минуту нахождения на вашей земле», – сказал Аслан Бжания.
«Уверен, что результаты официальных встреч принесут взаимную выгоду гражданам Абхазии и Сирии, а наша дружба будет способствовать еще более активному развитию межгосударственных отношений», – добавил абхазский политик.
Аслан Бжания пожелал Башару Асаду успехов на предстоящих президентских выборах и «новых побед в служении народу Сирии», а также пригласил Асада посетить Абхазию в любое удобное для него время.
Президент Сирии передал народу Абхазии пожелания мира и благоденствия. «Я ещё не был в Абхазии, но уже по ней скучаю», – цитирует Башара Асада пресс-служба абхазского президента.
- Сирийская Арабская Республика признала независимость Абхазии и Южной Осетии в мае 2018 года. 6 октября прошлого года в Дамаске состоялось торжественное открытие абхазского посольства.
Отец Хвичи Кварацхелия уверен на 100%, что летом футболист покинет «Рубин»
Отец футболиста казанского «Рубина» Хвичи Кварацхелия Бадри Кварацхелия заявил грузинскому порталу Sportall, что полузащитник покинет российский чемпионат уже летом.
«Уверяю вас на 100%, что Хвича обязательно уйдет из «Рубина» летом. Пока не буду говорить, в какую команду он перейдет. Идёт разговор со многими клубами. Ребенок отдохнет и спокойно сам решит, где ему играть», – заявил Бадри Кварацхелия.
Слова Бадри Кварацхелия о том, что его сын не останется в России, прокомментировал член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв. Он назвал заявление «эмоциональным».
«Мы не можем чётко понимать, что имел в виду отец. Может, он говорил о том, что Хвича не останется в России, а уедет играть в Италию или Германию. Очень надеюсь, что эти слова не связаны с непростыми взаимоотношениями наших государств. Давайте ждать развязки событий, мы ещё не слышали официального выступления спортсмена. Если Хвича не будет играть в России, значит, он нашёл более выгодное предложение. Это позиция и выбор спортсмена», – сказал Свищёв.
Между тем казанское издание «БИЗНЕС Online» пишет: в «Рубине» уже не скрывают, что переговоры по Хвиче идут полным ходом.
«В Рубине к футболистам относится как к людям в первую очередь. И нельзя не отпустить такого игрока, как Хвича, в такие европейские клубы, которые им интересуются и ведут переговоры. Это просто неправильно. Всегда больно терять таких игроков, как Кварацхелия. Но он, к сожалению, не к бабушке едет во дворе мяч гонять. Он, скорее всего, перейдет в топовый европейский чемпионат», – говорит спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский.
Раскрывать финансовую часть возможной сделки Яровинский наотрез отказался. Связано с тем, что переговоры ведутся с несколькими клубами, и для каждого условия могут быть индивидуальными.
«Хвича – дорогой футболист, даже очень дорогой. Это вносит определенные коррективы, учитывая непростой финансовый год для всех клубов. Переговоры по Хвиче есть, но они пока остаются в тайне. Причем переговоры с разными сторонами на разных же стадиях. Сейчас все обстоит ровно так, как и обычно в такой период времени. Все переходит в более и более конкретную фазу», – рассказал он.
В завершившимся сезоне российского чемпионата по футболу Кварацхелия провел 23 матча, в которых забил 4 мяча и отдал 8 голевых передач. Ранее сообщалось, что Хвичей интересуются «Бавария», «Милан» или «Ювентус».
В Pfizer подтвердили, что поставят Грузии миллион доз вакцины от коронавируса
Концерн BioNTech/Pfizer подтвердил, что готов поставить Грузии 1 миллион доз вакцины от коронавируса. Об этом в американской фармацевтической компании заявили телекомпании «Формула». Аналогичную информацию распространяет и грузинский портал «Табула».
«Переговоры о предоставлении одного миллиона доз вакцины BNT162b2 против SARS-CoV2 завершены. Компания переходит к части оформления соглашения с правительством Грузии», – говорится в комментарии Pfizer.
Компания не уточняет дату поставок. Ориентировочный срок, названный ранее премьером Ираклием Гарибашвили, – третий квартал 2021 года. Глава правительства заявил, что несколько раз общался по телефону с руководителем Pfizer.
«Новости-Грузия» напоминает, что посредством международной платформы COVAX в марте Грузия получила первую партию вакцины, разработанной американской Pfizer и ее германским партнером BioNTech, в количестве 29 250 доз. Все они уже израсходованы. Прививки этим препаратом делали медицинским работникам и гражданам старше 65 лет.
Поэтапно количество возрастных групп, подлежащих вакцинации, было расширено. Сейчас сделать прививку от коронавируса могут все граждане Грузии старше 18 лет. На данном этапе применяются препараты компаний AstraZeneca и Sinopharm, а 24 мая к ним добавится Sinovac.
- Со дня начала вакцинации 15 марта и до сегодняшнего дня в Грузии число введенных доз вакцин от COVID-19 достигло 101 415. Обе дозы вакцины получили 15 874 человека.
Додон требует аннулировать «Ассоциированное трио» Молдовы, Украины и Грузии
Экс-президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон раскритиковал подписанный меморандум о начале усиленного сотрудничества по вопросам европейской интеграции между Кишиневом, Киевом и Тбилиси. Пророссийский политик заявил, что документ «носит явно антироссийский характер».
«Это очень опасный документ. Я спросил Чокоя (и.о. премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокой – ред.) «Что вы там делали, кто вас уполномочил. Кому нужна это совместная декларация Украины, Молдовы и Грузии?» Я понимаю Украину и Грузию, которые хотят в НАТО. А Молдова куда лезет? Нечем заняться, у нас своих проблем нет? У нас нерешенная приднестровская проблема, а они что-то подписывают против кого-то», – рассказал Додон и добавил, что меморандум необходимо аннулировать.
Министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы Дмитрий Кулеба, Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой подписали трехсторонний меморандум о начале усиленного сотрудничества по вопросам европейской интеграции «Ассоциированное трио» 17 мая.
Меморандум устанавливает цели сотрудничества стран, которые подписали Соглашение об ассоциации с ЕС, и обеспечивает нормативную основу для проведения совместных дипломатических шагов, трехсторонних консультаций, мер информирования общественности.
- Игоря Додона часто называют «пророссийским» или даже «пропутинским» политиком. Среди грузинских друзей Додона – известный своими ультраконсервативными и антизападными взглядами бизнесмен Леван Васадзе, который недавно объявил о создании политической партии.
Представитель ХАМАС: перемирие с Израилем может начаться через 1-2 дня
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас прибыл в четверг в Израиль - на фоне резкого обострения израильско-палестинского конфликта в последние дни. Он проводит переговоры с руководством Израиля, в планах также встреча с премьером Палестинской автономии Мухаммедом Штайе.
Визит германского министра - часть усилий международного сообщества по достижению перемирия. Маас выразил солидарность с Израилем, который уже более недели подвергается обстрелам со стороны радикальных палестинских группировок из сектора Газа. В то же время, он призвал к скорейшему прекращению огня.
С понедельника прошлой недели Израиль и палестинские группировки обмениваются ударами. По территории Израиля было выпущено более 4-х тысяч ракет. Цели достигла меньшая их часть. Ряду городов причинён ущерб, погибли, по последним данным, 12 жителей Израиля. Израильские военные наносят удары по целям в Газе - как утверждается, по объектам радикальной группировки ХАМАС. Среди погибших, однако, немало мирных жителей. Всего в Газе погибли более 220 человек.
Удары наносились и в ночь на четверг, однако, судя по сообщениям, несколько менее интенсивные, чем в предыдущие дни.
Высокопоставленный представитель ХАМАС в четверг заявил, что перемирие может быть достигнуто в ближайшие 1-2 дня. Подробности непрямых переговоров о нём пока не известны - как правило, они ведутся при посредничестве Египта. Соединённые Штаты, признавая право Израиля на самооборону, также призывают его к скорейшему прекращению огня.
Нынешнее обострение конфликта - самое серьёзное как минимум с 2014 года. Поводом для него стало судебное решение о выселении нескольких палестинцев - жителей Восточного Иерусалима из домов в связи с реституцией.
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