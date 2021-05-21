Суд в Канаде обязал Иран возместить ущерб за сбитый украинский «Боинг»

Суд в канадской провинции Онтарио обязал власти Ирана возместить ущерб семьям пассажиров сбитого в Тегеране в 2020 году самолёта компании "Международные авиалинии Украины".

Канадский суд допустил, что катастрофа была намеренным актом терроризма. Выводы коллегии основываются главным образом на письменных свидетельствах, которые суду предоставили адвокаты родственников некоторых погибших.

Представители Ирана на слушаниях не присутствовали. Канада не имеет официальных дипломатических отношений с Исламской республикой, поэтому процесс выплаты компенсаций, предположительно, будет длительным и сложным, отмечает агентство Reuters.

Размер компенсаций суд пока не назвал. Это будет решаться на следующих заседаниях. На момент подачи иска в нём говорилось о сумме в миллиард 200 миллионов американских долларов.

Лайнер был сбит вскоре после взлёта из аэропорта Тегерана ракетой, запущенной бойцами Корпуса стражей Исламской революции. Жертвами крушения в январе 2020 года стали 176 человек. Правительство Ирана заявляло, что снаряд запустили по ошибке – на фоне значительной конфронтации с США и режима повышенной готовности иранских сил безопасности.

Иностранные государства обычно не подпадают под юрисдикцию канадских судов, но в 2012 году в стране был принят закон, ограничивающий этот иммунитет для стран, которые внесены в список поддерживающих терроризм. В перечне есть и Иран. 138 человек из числа жертв катастрофы самолёта МАУ в Тегеране были связаны с Канадой.

В иске, поданном в Верховный суд справедливости провинции Онтарио, указаны имена верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, членов руководства Стражей революции и других.

"Немецкая волна" напоминает, что после катастрофы иранские власти выражали готовность выплатить компенсации за сбитый пассажирский "Боинг", но отмечали одновременно, что этот вопрос "потребует времени".