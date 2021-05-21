Особенности вакцинации: бустер-доза, алкоголь, анализы

В Грузии открыли запись на вакцинацию препаратом Sinovac. Уже за первые два часа после открытия окон (booking.moh.gov.ge) на прививку записались 5370 человек.

Уже к середине дня зарегистрироваться на вакцинацию препаратом Sinovac в столице было невозможно. Все свободные места были заполнены.

Китайский Sinovac, как и еще один китайский препарат, используемый в Грузии – Sinopharm, – это вакцины, созданные традиционным методом. Среди пяти наиболее распространенных побочных явлений, которые могут проявиться после вакцинации Sinovac, – повышенное давление, головная боль, головокружение, покраснение и боль в месте, куда был сделан укол. Для выработки антител здесь, как и в случае с большинством других препаратов, необходимо сделать две дозы вакцины интервалом в 21 день. Данные исследований, проведенные в разных странах относительно эффективности Sinovac, разнятся – от 50,65% до 70% и выше.

На сегодняшний день в стране всего привились 105 500 человек, из них 16 147 получили уже обе дозы вакцины. В Центре по контролю над заболеваниями говорят, что среди людей, получивших одну дозу препарата, было более 300, заразившихся ковидом. Впрочем, по словам замглавы центра Пааты Имнадзе, большинство из них перенесли болезнь легко:

«Вы знаете, что первая доза не имеет такой (силы), чтобы защитить человека от инфицирования. У некоторых людей инфицирование проявилось на 3-4 день после прививки. Когда они делали ее, болезнь уже была в инкубационном периоде. Но я хочу сказать, что у этих людей болезнь протекала очень легко. Абсолютному большинству не понадобилась госпитализация».

По словам специалистов, заболеть ковидом можно и после получения обеих доз препарата, но даже если это произойдет, то с большой вероятностью все пройдет без осложнений.

Есть ряд вопросов, которые могут возникнуть у человека, который либо уже привился, либо в скором будущем планирует это сделать. Например, можно ли привиться сперва одним препаратом, а потом другим? Иване Чхаидзе, медицинский директор центральной детской больницы им. Иашвили, состоящий в совете иммунизации, говорит, что пока научных данных недостаточно для того, чтобы дать однозначный ответ на этот вопрос. Впрочем, по его словам, есть предположение, что использование разных препаратов может вызвать даже лучший иммунный ответ. Соответствующие исследования уже проводятся, говорит врач.

По словам Пааты Имнадзе, в случае вакцин от других заболеваний, использование различных препаратов допустимо:

«Единственная вакцина среди известных сегодня вакцин, где есть строгая рекомендация, начав вакцинацию одним препаратом им же закончить курс, – это вакцина от бешенства. Впрочем, и там есть исключение, и об этом сказано в гайдлайнах ВОЗ: если невозможно сделать вакцину того же типа (производителя), можно сделать другую, правда, при условии, что она будет создана по той же технологии. Т.е., если это инактивированная вакцина, то и последующие должны быть инактивированными. Если же это вакцины, созданные при помощи современных технологий, то следующая должна быть такой же. Пока (в случае с ковидом) нет достаточных научных доказательств, но я уверен, что они накопятся».

Может ли спустя определенное время понадобиться введение еще одной, третьей дозы вакцины? Паата Имнадзе говорит, что, скорее всего, да:

«Это не вакцина от кори, привившись которой у тебя на всю жизнь вырабатывается иммунитет. Вакцину от гриппа, например, как мы знаем, нужно делать ежегодно. Опираясь на имеющийся опыт, и согласно данным, касающимся иммунитета среди перенесших заболевание, с большой вероятностью можно полагать, что бустер-доза будет необходима».

Нужно ли делать какие-то анализы перед прививкой? Замглавы Центра по контролю над заболеваниями настаивает: нет.

«Вы не сможете привести мне никаких научных доказательств, подтверждающих, что на основании какого-либо анализа какой-то врач сможет сказать, кому можно прививаться, а кому – нет. Такого не существует в природе. Поэтому поберегите ваши деньги и нервы».

И еще один вопрос: можно ли принимать алкоголь до и после прививки?

«Выпить один-два стаканчика до или после прививки – не проблема. Но чрезмерное употребление алкоголя, давайте начнем с этого – вообще не приветствуется. И тем более, когда ты привился, потому что чрезмерное количество алкоголя мешает выработке иммунитета», – говорит Паата Имнадзе.