Первый арест по делу об убийстве Кемала Ардзинба

По подозрению в совершении убийства племянника первого президента Абхазии Кемала Ардзинба органы правопорядка арестовали Батала Пилия. О степени причастности пока ничего не сообщается, но его криминальная биография богата событиями.

Пресс-служба Министерства внутренних дел Абхазии вчера вечером обнародовала информацию о задержании гражданина Батала Пилия, подозреваемого в совершении убийства племянника первого президента Абхазии Кемала Ардзинба. По версии следствия, озвученной инспектором отдела информации и общественных связей Миланой Нармания, убийство совершили двое неустановленных лиц, которые скрылись с места преступления на автомобиле, под управлением третьего участника преступления:

«Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД республики задержан первый подозреваемый в совершении убийства жителя г. Сухума (Кемала Ардзинба). Как ранее сообщалось, выездом на место происшествия следственно-оперативной группы установлено, что примерно в 17.10 18 мая текущего года двое неустановленных лиц поднялись на девятый этаж многоквартирного дома №6 по улице Имама Шамиля, откуда хорошо просматривается внутренний двор домовладения №8 по улице Абырба. И, находясь на лестничной площадке, произвели три выстрела из огнестрельного оружия в гражданина Ардзинба К. Н. 1975 года рождения, который вышел во двор дома по указанному адресу. От полученных ранений Кемал Ардзинба скончался, будучи доставленным в Республиканскую больницу. С места происшествия преступники скрылись на автомобиле Toyota Mark X под управлением третьего участника. Принятыми оперативными мерами в тот же день данный автомобиль сотрудниками МВД был обнаружен горящим в с. Яштуха Сухумского района. В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР МВД РА по подозрению в совершении расследуемого преступления задержан житель г. Сухума 1992 г.р. Пилия Батал Нодариевич».

Интересно, что абхазские телеграмм-каналы начали информировать о происшествии раньше правоохранительных органов. Сразу несколько из них выложили записи с камер видеонаблюдения, снятые, предположительно, в доме, из которого стреляли в Кемала Ардзинба.

На одной из них видно, как открываются двери лифта на первом этаже и из него выходят два человека в куртках с капюшонами на головах, у одного из них в руках винтовка, похожая на снайперскую, в руках у другого – небольшой целлофановый пакет. Они спускаются и исчезают за входной дверью.

На втором видео видно, как во двор дома заезжает белая иномарка и останавливается перед подъездом. Из машины выходит человек, судя по всему, водитель, поднимается к входной двери, заглядывает внутрь подъезда и возвращается в машину. А через несколько секунд из подъезда выбегают два человека, очень похожие на фигурантов первого видео (с винтовкой и пакетом, в куртках, с капюшонами на головах), быстро садятся в машину, и она уезжает.

Почти сразу в соцсетях стали говорить о сожженной машине, информация о которой появилась в официальном сообщении пресс-службы МВД вчера.

Генеральная прокуратура предельно лаконично информирует о том, что Батала Пилия задержали 19 мая в 20.00. А «в настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на сбор и фиксацию доказательств».

Баталу Пилия 29 лет, он – сын бывшего заместителя министра обороны Республики Абхазия Нодара Пилия. На сайте Министерства внутренних дел Абхазии, помимо информации о задержании по подозрению в причастности к убийству Кемала Ардзинба, можно найти еще три сообщения о происшествиях, участником которых был Батал Пилия.

Так, в январе 2015 года он привлекался к ответственности в связи с неудавшейся попыткой хищения имущества из автомобиля.

В марте 2019 года на посту ГАИ «Бзыбь» оперативники задержали автомашину под управлением Батала Пилия, который на тот момент находился в розыске по факту стрельбы в жителя г. Сухума в результате возникшего конфликта. При обыске в машине нашли пистолет «Макарова» с боеприпасами к нему и наркотическое вещество марихуану. Батала Пилия признали виновным и осудили на три года лишения свободы за незаконное хранение огнестрельного оружия и незаконное хранение наркотических средств.

В феврале 2021 года сотрудники Управления уголовного розыска МВД Абхазии в очередной раз задержали Батала Пилия в Сухуме, при обыске у него изъяли пистолет системы «Макарова» с боеприпасами и возбудили уголовное дело, в качестве меры пресечения был избран домашний арест.

И вот, находясь под домашним арестом, Батал Пилия стал подозреваемым в причастности к убийству Кемала Ардзинба.

Сегодня Сухумский городской суд изменил меру пресечения для Батала Пилия с «домашнего ареста» на «заключение под стражу». Основанием для принятия такого решения суд счел тот факт, что подсудимый Батал Пилия нарушил избранную ему ранее меру пресечения, о чем свидетельствуют возбужденное уголовное дело по факту убийства Кемала Ардзинба и протокол задержания Пилия. Суд считает, что Пилия может скрыться от следствия, продолжит заниматься преступной деятельностью и будет препятствовать расследованию убийства.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия