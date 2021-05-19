Убийство Ардзинба на улице Имама Шамиля

В Сухуме было совершено резонансное убийство Кемала Ардзинба, родного племянника первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. МВД Абхазии объявило план «перехват», а Генеральная прокуратура возбудила по факту убийства уголовное дело и проводит следственные действия.

На данный момент пока нет данных о результатах усилий правоохранителей по поиску совершивших убийство племянника первого президента Владислава Ардзинба Кемала Ардзинба. Как рассказала «Эху Кавказа» Милана Нармания, старший инспектор отдела информации и общественных связей МВД, в настоящее время проводятся оперативные меры по задержанию преступников:

«В 17.40 18 мая в дежурную часть МВД РА поступило сообщение о стрельбе в г. Сухуме. Выездом на место происшествия установлено, что в результате произведенных выстрелов из дома № 6 по ул. Имама Шамиля ранен гражданин Ардзинба Кемал Нодариевич 1975 года рождения. Будучи доставленным в Центральную республиканскую больницу, Ардзинба скончался. На месте преступления работают следственно-оперативная группа и специалисты экспертно-криминалистического центра МВД Абхазии. По приказу министра внутренних дел Дмитрия Дбара личный состав центрального аппарата МВД, УВД по городу Сухуму и районных отделов внутренних дел поднят по команде «тревога», произведено перекрытие выездов из г. Сухума, посты ДПС «Мачара», «Приморский» и «Бамбора» усилены оперативным составом отдела внутренних дел, объявлен план «перехват». 18 мая по факту убийства гражданина Ардзинба прокуратурой города Сухума возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «ж» части 2 статьи 99 и частью 2 статьи 217 УК Республики Абхазия. Принимаются оперативные меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления».

Ардзинба убили в центре Сухума, около дома, в котором он жил. По сообщению министра внутренних дел Дмитрия Дбара, стрелявших было трое, ранений было тоже три – в предплечье, в руку и в пах.

Кемала Ардзинба называли в Абхазии «авторитетным бизнесменом», но в криминальном мире он не имел статуса «вора в законе». Будучи родным племянником первого президента Абхазии, он был представителем очень влиятельной семьи.

С именем Кемала Ардзинба в Абхазии связан целый ряд громких дел. В частности, оно фигурировало в деле о тройном убийстве на набережной Махаджиров в ноябре 2019 года двух криминальных авторитетов – Алхаса Авидзба и Астамура Шамба.

Напомним: 22 ноября в Сухуме в центре набережной перед рестораном «Сан-Ремо» пили кофе несколько человек, в том числе два криминальных авторитета – Алхас Авидзба и Астамур Шамба. Из подъехавшей машины вышли люди в масках и открыли стрельбу. В результате Авидзба и Шамба погибли, была ранена и позже скончалась 22-летняя официантка ресторана Доминика Акиртава.

В связи с этим убийством на политическую арену Абхазии вышел Ахра Авидзба, воевавший на Донбассе, двоюродный брат одного из убитых. Сейчас он арестован за незаконное хранение оружия и боеприпасов, заключен под стражу, и в эти дни над ним идет судебный процесс. А тогда Авидзба потребовал от властей найти и наказать убийц, обвинил министра внутренних дел Гарри Аршба в укрывательстве преступников и настаивал на его отставке. Министр был уволен. Сам Ахра Авидзба принимал активное участие в политических событиях, в результате которых ушел в отставку президент Рауль Хаджимба и был избран нынешний президент Аслан Бжания.

Поиски возможных убийц привели к аресту нескольких подозреваемых. Один из них – Эрик Чкадуа, который является родным братом жены Кемала Ардзинба, был арестован в июне 2020 года в доме матери Кемала. А буквально пару дней спустя дом первого президента Абхазии Владислава Ардзинба в селе Нижняя Эшера, в котором находился Кемал Ардзинба, обстреляли.

Тогда же министр внутренних дел Дмитрий Дбар проинформировал общество о том, что стрелявший по дому первого президента взят под стражу. Однако он посетовал на то, что очевидцы событий отказываются сотрудничать со следствием.

30 апреля этого года на сайте Генеральной прокуратуры Республики Абхазия появилось сообщение о том, что утверждено и направлено в Верховный суд обвинительное заключение для рассмотрения по существу уголовного дела в отношении организаторов банды Эрика Чкадуа и Беслана Бганба, а также членов банды – Дато Ахалая, Демура Ахалая и Аслана Блабба. Их всех обвиняют в умышленном убийстве Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба.

Впрочем, эпизод с убийством на набережной Махаджиров не единственный. В июне 2004 года на Кемала Ардзинба было совершено покушение, в результате которого он получил ранение в руку.

Убийство Кемала Ардзинба – не первый случай смерти члена семьи Ардзинба от руки киллера. Так, в декабре 2017 года был убит Павел Ардзинба, человек, который входил в ближайшее окружение первого президента Абхазии. В ноябре 2013 года он был обвинен прокуратурой в организации покушения на жизнь третьего президента (ныне премьер-министра) Александра Анкваба, которое произошло 22 февраля 2012 года на центральной трассе около Гудауты.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия