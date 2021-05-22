За сутки в Грузии от коронавируса умерли 33 человека

За минувшие сутки в Грузии зарегистрировали 33 смерти от коронавируса – это максимальный показатель с начала года. 8 января в стране было зафиксировано 34 летальных исхода. Согласно данным операционного штаба, общее число жертв COVID-19 в стране достигло 4 602.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Грузии за сутки возросло на 1 071. Данные получены на основании проведения около 30 тысяч тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 3,57%, за последние две недели – 4,11%, а за последнюю неделю – 4,18%. В общей сложности с начала пандемии в стране заразились 336 840 человек.

Наибольшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Тбилиси – 581 случай заражения. В Самегрело и Земо Сванети выявили 100 фактов COVID-19, в Аджарии – 96, в Имерети – 84, в Квемо Картли и в Кахетии – по 55, в Шида Картли – 42, в Гурии – 16, в Самцхе-Джавахети – 14, в Мцхета-Мтианети – 23, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 5.

Выздоровели 680 человек, их общее число выросло до 317 069.

На данный момент в Грузии 15 143 активных случая коронавируса. Из них 4 270 пациентов (более 28%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках остаются 2 365 инфицированных, в Аджарии – 482, в Имерети – 525. Состояние 903 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 229 человек.

10 172 гражданина (более 67% активных случаев) лечатся на дому, а 701 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 80 граждан, в самоизоляции остаются более 26,2 тысячи человек.