Послы США и ЕС призывают приостановить выборы членов Высшего совета юстиции Грузии

Послы США и Евросоюза в Грузии призывают незамедлительно остановить процесс назначения судей Верховного суда и избрания членов Высшего совета юстиции. Об этом говорится в открытом письме, направленном послом США Келли Дегнан и послом ЕС Карлом Харцелем председателю парламента Грузии Кахе Кучава, передает агентство «Новости-Грузия».

Дегнан и Харцель выступают посредниками диалога между правящей «Грузинской мечтой» и оппозицией. При их участии 19 апреля стороны подписали соглашение по разрешению политического кризиса, начавшегося в стране после парламентских выборов осенью 2020 года. Фундаментальная реформа судебной системы – один из пунктов договора.

«Политические партии обязались провести амбициозную судебную реформу. В частности, стороны согласились приостановить процесс назначения судей Верховного суда и провести существенную реформу Высшего совета юстиции, в том числе, с точки зрения назначений, оценок, продвижений по службе, переводов, дисциплинарных мер и апелляций», - говорится в письме, перевод которого публикует телеканал «Формула».

Они указывают, что именно парламент «играет ключевую роль в определении приоритетов поправок к законодательству, касающихся назначений в Верховный суд и Высший совет юстиции».

Послы ЕС и США напоминают, что, по соглашению 19 апреля, процесс работы над судебной реформой должен быть инклюзивным, широким и межпартийным. Они также говорят о том, насколько важно при обсуждении поправок учитывать советы международных экспертов и рекомендации Венецианской комиссии.

Главы дипломатических миссий в очередной раз подчеркнули, что проведение судебной реформы «является строгим условием оказания Грузии макрофинансовой помощи». Послы США и ЕС выражают готовность помочь спикеру парламента Грузии «рекомендациями и советами в соответствии с соглашением от 19 апреля».