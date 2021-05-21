Выборы в Высший совет юстиции: новая имитация судебной реформы?

Приближающиеся выборы в Высший совет юстиции вызывают опасения у представителей гражданского сектора. Специалисты опасаются, что власти пытаются укомплектовать главный административный орган судебной системы до того, как будет проведена фундаментальная реформа судебной системы. Она была одним из ключевых пунктов соглашения, подписанного между властями и оппозицией при посредничестве ЕС.

Неправительственный сектор Грузии выступает против изменения состава Высшего совета юстиции путем избрания четырех новых членов этого органа до того, как будет проведена амбициозная судебная реформа. В распространенном заявлении профильных организаций содержится призыв отменить назначенную на 26 мая внеочередную конференцию, на которой должно состояться голосование по кандидатурам. НПО уверены, что избрание судей-членов Совета по процедуре, предусмотренной действующим законодательством, противоречит духу соглашения Шарля Мишеля, подписанного властями и большей частью оппозиции.

«Мы призываем судей общих судов воздерживаться от избрания судей-членов Высшего совета юстиции до того, пока не будут осуществлены изменения в порядке комплектования членов Совета таким образом, чтобы обеспечить проведение процесса избрания членов Высшего совета юстиции в прозрачной и справедливой обстановке», – говорится в письме.

Представители гражданского сектора также призвали парламент Грузии в ускоренном порядке разработать и принять изменения в органический закон Грузии «Об общих судах» и специальным законодательным актом временно приостановить процесс избрания судей-членов Высшего совета юстиции до исполнения условия соглашения от 19 апреля 2021 года, «которое предполагает обеспечение избрания членов Высшего совета юстиции в прозрачной и справедливой обстановке».

Подписи под документом поставили «Демократическая инициатива Грузии», «Партнерство за права человека, «Права – Грузия», «Институт свободы развития информации», фонд «Открытое общество – Грузия», «Международное общество справедливых выборов и демократии», «Международная прозрачность – Грузия», а также «Центр социальной справедливости» и «Европейский фонд».

Все эти организации требуют создать рабочий формат, при котором станет возможна как оценка уже осуществленных волн реформы системы правосудия, так и работа над будущей фундаментальной реформой, а также будет обеспечена вовлеченность в этот процесс всех заинтересованных сторон.

С тем, что судебная реформа, наряду с избирательной, является одним из ключевых пунктов соглашения Шарля Мишеля, согласен и посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель. Дипломат приветствовал достижение широкого консенсуса относительно избирательной реформы и дал понять, что ЕС внимательно следит за тем, чтобы политические силы в Грузии обеспечили восстановление доверия к судебной системе:

«Я бы сказал, что в краткосрочном периоде будет важно акцентировать внимание на процессе назначения судей в Верховный суд, а также членов Высшего совета юстиции. Эти два направления очень важны для восстановления доверия к судебной системе. Кроме того, будет поэтапный процесс определения других реформ, в котором собираются участвовать ЕС и другие международные партнеры».

Впрочем, если в случае с избирательной реформой сторонам удалось согласовать проект, который теперь должна одобрить Венецианская комиссия, то в отношении судебной реформы ситуация куда менее определенная. Служба внешних связей ЕС этой весной уже вернула в Тбилиси пакет законодательных изменений в процесс отбора судей Верховного суда с пометкой «разработанные и принятые поспешно». При этом в Брюсселе тогда заявили, что «предварительным условием для второго транша макрофинансовой помощи Грузии» будет соответствующий запрос в Венецианскую комиссию.

При этом член Высшего Совета юстиции Нази Джанезашвили, отличающаяся резкой критикой судебной системы Грузии, заявила об очередном проявлении «клановой политики». По ее словам, сын члена Совета Левана Гзиришвили Александр подал заявки на более чем 40 вакансий в рамках конкурса на замещение вакантных должностей в апелляционных и районных судах. Интервью с Александром Гзиришвили состоялось 18 мая. По ее словам, налицо конфликт интересов:

«Высший совет юстиции поддержит кандидатуру Александра Гзиришвили, если общественное мнение не станет препятствием для этого. Леван Гзиришвили поддерживал «клан» четыре года «хотя бы тем молчанием, которым он отличался».

Реакция не заставила себя долго ждать. Член Высшего совета юстиции Дмитрий Гвритишвили, которого оппоненты также называют членом пресловутого «клана», назвал обвинения Джанезашвили необоснованными и добавил, что он и другие судьи будут счастливы, когда срок ее полномочий истечет. К слову, истечет он уже скоро – в июне этого года.

При этом коалиция за независимую и прозрачную судебную систему, в которую входят около 40 местных НПО, отмечает, что «фрагментарные» изменения, инициированные «Грузинской мечтой», «полностью оторваны от реальности в стране». По мнению экспертов, проблема системы правосудия заключается не в неупорядоченности процедурных вопросов, а во «влиянии властей на суды».

Коалиция считает, что «клановое правление» в судебной системе может быть устранено лишь в том случае, если власти и оппозиция при посредничестве ЕС придут к соглашению по «ориентированным на консенсус правилам» укомплектования состава Высшего совета юстиции и Верховного суда.

Пока же, считают профильные специалисты, предлагаемые изменения являются лишь попыткой правящей политической силы имитировать судебную реформу.