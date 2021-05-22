Абхазский оперштаб: диагноз COVID-19 подтвержден у 20 человек

Жители сектора Газа празднуют, как они говорят, "победу сопротивления и свободы" после объявленного перемирия с Израилем, которое вступило в силу в ночь на пятницу, 21 мая.

Договорённость была достигнута спустя 11 дней активного вооружённого противостояния, за время которого, по информации израильской армии, члены радикальной палестинской группировки ХАМАС выпустили в сторону Израиля более 4300 ракет. Военные отмечают, что в результате израильских авиаударов по сектору Газа были поражены свыше тысячи целей, связанных с боевиками, и убиты, по меньшей мере, 225 экстремистов. В руководстве ХАМАСа данные по потерям не комментировали.

И палестинцы, и Израиль сейчас говорят о своей победе по итогам нового витка эскалации арабо-израильского конфликта. На улицы Газы после вступления в силу соглашения о прекращении огня вышли тысячи ликующих людей – с флагами ХАМАСа и частично признанного Государства Палестина. Они гудели, запускали фейерверки. Стихийные празднования начались также в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу.

В Израиле атмосфера более сдержанная. Кроме того, в адрес премьер-министра Биньямина Нетаньяху со стороны ряда его сторонников звучат гневные обвинения в том, что он согласился остановить удары слишком рано.

Одновременно днём в пятницу начали поступать сообщения о новых столкновениях между палестинцами и сотрудниками полиции в Иерусалиме у мечети Аль-Акса. По сведениям ряда СМИ, полицейские применяли слезоточивый газ и резиновые пули.

Военно-политический кабинет Израиля поздно вечером в четверг заявил, что рекомендация прекратить огонь была принята единогласно.

Посредником в урегулировании ситуации выступил Египет, усилия которого высоко отметил президент США Джо Байден. По его словам, достижению договорённостей предшествовали консультации на высоком уровне между США, Египтом, палестинскими лидерами и рядом стран Ближнего Востока. В разговоре с Нетаньяху после объявления о достижении перемирия Байден при этом вновь подчеркнул, что Соединённые Штаты, считающие Израиль своим важнейшим союзником, полностью поддерживают право израильтян на оборону от неизбирательных ракетных обстрелов.

Боевые действия начались с ударов ХАМАСа 10 мая после нескольких дней ожесточённых столкновений в Восточном Иерусалиме между палестинцами и израильтянами. Беспорядки происходили в районе Храмовой горы, где расположены святыни как мусульман, так и иудеев.

При ракетных обстрелах в Израиле погибли 12 человек, в том числе двое детей. В секторе Газа, по данным местных врачей, убиты более 240 человек, включая свыше ста детей и женщин.

Один из членов так называемого политического бюро ХАМАСа Иззат аль-Решик сделал Израилю предупреждение. По его словам, несмотря на то что боевые действия остановились, израильские власти и весь мир должны знать, что палестинцы "держат палец на спусковом крючке" и продолжат наращивать возможности для своего сопротивления.