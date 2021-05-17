Эльвира Бганба: «Медики подают пример другим, не доверяющим вакцине»

В Абхазии идет вакцинация «Спутником V», прививаются медики, педагоги и все желающие. Если в Гудаутском районе сегодня был первый день мероприятия и вакцину получили шесть медиков, то в одном из трех пунктов в Сухуме привились уже более ста человек, и списки желающих сформированы до конца месяца. Распоряжением президента Аслана Бжания отменен запрет на проведение массовых мероприятий.

Вакцинация «Спутником V» началась в Абхазии 12 мая. Пока о массовости речь не идет, процесс только стартовал. Пункты вакцинации открыты в центральных районных больницах. О том, насколько активно прививаются в Гудаутском районе, рассказала Эльвира Бганба, врач-терапевт из Гудаутского ковидного госпиталя, на которую возложена обязанность по контролю за вакцинацией населения в районе.

Эльвира Бганба сообщила, что пока в Гудауте прививаются медики, на данный момент привились шесть человек:

«В первую очередь прививаются медработники. Мы ждем результаты тестов на антитела. Для каждого медработника – это обязательно, потому что мы же с ковидом работаем, и нельзя, чтобы получилось так, что мы делаем вакцинацию тому, у кого он бессимптомно протекает, потому что тогда мы ухудшим состояние. После медиков у нас идут учителя и потом уже все оставшееся население. У нас есть люди, которые хотят вакцинироваться. Мы их записываем в очередь, чтобы не создавать большое скопление людей, и каждый мог прийти в определенное время. Перед вакцинацией идет осмотр доктором, а после процедуры в течение получаса вакцинируемый находится у нас под наблюдением.

– Вы уже кого-то реально привили?

– Да, у нас есть те, которые привились, но это медики. Начиная со следующей недели, будем принимать обычное население.

– Сколько у вас привилось медработников?

– У нас вакцинация началась в связи с анализами на антитела только с понедельника, то есть с сегодняшнего дня, и у нас уже есть шесть привитых, все медики».

Врач считает, что, прививаясь, медицинские работники подают очень важный пример другим гражданам, среди которых есть люди, не доверяющие вакцине:

«Количество медиков именно по Гудаутскому району очень приличное. И они будут показательными для всего остального населения, потому что все боятся и говорят, что врачи и медсестры не прививаются. Но на самом деле это не так. Мы делаем группу риска, потому что Гудаутская больница – это ковидный центр, где работают напрямую с ковидом, и плюс показательно, чтобы люди понимали, что мы не уходим от ответственности.

– Сколько медиков вам надо за эту неделю привить? И сколько человек в день вы можете прививать?

– Мы можем прививать до 30-40 человек в день, а то и больше. Люди записываются, работает телефон, потому что вакцина хранится в определенных условиях, мы должны подавать в Сухум заявку на точное количество прививающихся, а они нам привозят вакцину, которую мы должны в течение определенного времени использовать, иначе она инактивируется и будет непригодна. Все зависит от того, как у нас люди будут приходить. Медиков у нас очень приличное количество. По моим данным, получается, что около 75 человек мы должны привить сейчас. Это с учетом того, что очень многие переболели, и не прошло шести месяцев с тех пор».

Эльвира Бганба пояснила, что прививка бесплатная и надежная, а в ее окружении немало тех, кто готов вакцинироваться:

«Вакцина безопасная. Знаю по себе, потому что я ею уже провакцинировалась два месяца назад. У некоторых возможен подъем температуры до 37,5°C, но это все хорошо сбивается парацетамолом. Вакцина «Спутник V» уже апробирована и является одной из самых действенных вакцин. Ее закупают в Европе. Если бы она была неэффективна и имела много побочных действий, то ее бы просто не закупали. Только в сочинском районе провакцинировалось уже более 9 000 человек, и практически ни у кого нет побочных реакций. Лично мне было интересно, я ездила к ним и смотрела, как это происходит: старшее поколение, они просто не боятся, приходили на вакцинацию люди за 70 лет, за 80 лет, там были те, кому за 90 лет. И все они прививались, и все были довольны, и ни у кого не было никаких побочных действий. Люди пожилого возраста даже лучше переносят эту вакцину».

По словам Эльвиры Бганба, «Спутник V» сделан из оболочки вируса, поэтому является безопасной вакциной. После прививки человек не может никого из близких заразить, а антитела очень хорошо образуются уже через две-три недели после второй дозы вакцины. Важное уточнение: у диабетиков нет противопоказаний для вакцинации, они входят в группу риска, поэтому должны прививаться в первую очередь.

Заведующая терапевтическим отделением Сухумской городской поликлиники, в которой работает один из трех столичных пунктов вакцинации, Людмила Метелкина проинформировала, что с 12 мая у них привились уже более ста человек, а списки желающих сформированы до конца месяца.

13 мая президент Абхазии своим распоряжением «О мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции» отменил запрет на проведение массовых мероприятий. При этом рекомендуется носить маски в общественных местах, в транспорте и воздерживаться от мест массового скопления граждан. Впрочем, никто не контролирует исполнение этих предписаний и почти никто этих рекомендаций не придерживается.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия