Британский министр обороны назвал Россию «угрозой номер один»

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал действия России «угрозой номер один» для безопасности Великобритании. В интервью The Telegraph он заявил о том, что Россия регулярно направляет военные корабли к британским берегам и обвинил Москву в том, что ряд ее операций направлен непосредственно против Британии.

Министр также заявил, что российская подводная лодка в прошлом году была замечена в Ирландском море - это первый подтвержденный подобный случай, во всяком случае за последние много лет. Кроме этой подлодки, к берегам Британии в 2020 году приближались семь российских военных кораблей.

Газета отмечает, что обычно российские военные корабли находятся в Северном море или проходят через пролив Ла-Манш. Иногда их сопровождают британские корабли. По словам Уоллеса, российские суда «кружат вдоль всего побережья».

«Мы пытались снизить напряженность, использовали различные методы, но в настоящий момент, пока Россия не изменит свой подход, трудно предсказать, к чему все это может привести» - сказал министр, добавив, что современная Россия - это страна, которая несет ответственность за гибель человека в Солсбери. Речь идет о британской гражданке, умершей в 2018 году после отравления ядом «Новичок», который ранее предположительно российские агенты использовали против бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

По словам Уоллеса, Британия возвращается на мировую сцену как одна из ведущих по своему военному потенциалу держав. Недавно в свой первый поход отправился новый авианосец британских ВМС «Квин Элизабет».

Ранее Россия была названа правительством Великобритании «главной угрозой на государственном уровне» в первом обзоре оборонной и международной стратегии, выпущенном после выхода страны из Евросоюза. В обзоре Россия признана «враждебным государством», представляющим в таком виде угрозу Великобритании. Причинами названы готовность Москвы совершать убийства своих противников на территории королевства и регулярные нарушения британских границ российскими военными.