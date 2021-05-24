Намахванский протест вышел из берегов

Противники строительства гидроузла вблизи Кутаиси пришли с протестом в центр Тбилиси, где разбили палаточный городок. Они требуют немедленно расторгнуть контракт с компанией-инвестором и сместить министров, подписавших кабальный договор.

После масштабного митинга 24 мая протестующие заняли одну из центральных площадей столицы. Они не собираются расходиться до удовлетворения их требований, угрожая в противном случае парализовать столицу. Властям пришлось отнестись к протесту всерьез. Спикер парламента Каха Кучава для разрядки ситуации предложил посредничество законодательного органа, а глава кабмина Ираклий Гарибашвили, поначалу строго предостерегавший участников протестного движения от радикализации процессов и попытки «откинуть Грузию в 90-е», анонсировал встречу с инвестором Намахванской ГЭС, чтобы более детально «пройтись» по всем пунктам контракта:

«Моя позиция по Намахванской ГЭС такова: мы сделали все возможное, чтобы предоставить нашим гражданам максимум информации. Мы предложили митингующим формат диалога, было много попыток сделать это, были задействованы министерства. Кроме того, я поручил Минюсту еще раз провести исследование независимыми экспертами на предмет соответствия контракта международной практике. Вопросов быть не должно. Я лично выясню, нет ли в этом соглашении чего противозаконного», – сказал Гарибашвили.

В ответ организаторы акции заявили, что диалога не будет до выполнения требований, в числе которых расторжение всех контрактов, а также объявление полного моратория на проведение работ в долине Риони. «Министр экономики должен подать в отставку, а все, кто участвовал в разработке этого соглашения, должны быть привлечены к ответственности», – ответил премьеру с площади Варлам Голетиани, лидер «Защитников Рионского ущелья».

«Премьер-министр непоследователен. Поначалу он доказывал, что митинги были вдохновлены силами извне, затем он окрестил нас маргинальной и экстремистской силой. А теперь мы узнаем, что соглашение было отправлено в Министерство юстиции на экспертизу для выявления нарушений. Правительство формирует десятки дискредитирующих нас страниц в Facebook. На это тратятся государственные деньги. Нас называют «горе-патриотами» и говорят, что мы хотим вернуть страну в 90-е годы, – неадекватная оценка, на которую наше общество должно достойно отреагировать», – сказал Варлам Голетиани.

У нынешнего протеста особый подтекст – впервые в нем не участвуют политики. Их попытки принять участие в митингах не нашли поддержки у организаторов. Парламентская оппозиция также отнеслась к протесту прохладно.

Происходящее очень показательно – оно знаменует глубокий кризис, в котором оказался весь политический класс Грузии, считает философ и публицист Георгий Майсурадзе:

«Здесь люди со всей Грузии, которые протестуют против тяжелого социального фона, сложившегося благодаря правящим элитам Грузии. В реальности страна оказалась в руках влиятельных бизнес-групп, которые диктуют политику 95% процентам населения. Политический класс совершенно оторван от реальности, его ничего не волнует, кроме грызни из-за мандатов и должностей. И в этом власть и оппозиция едины – между ними нет идеологических или мировоззренческих различий, они рассматривают страну исключительно с точки зрения личной выгоды. Эта кучка политиков от бизнеса, не брезгуя ничем, желает максимально быстро распродать природные богатства страны. Никакой идеи и стратегии развития страны у них нет, все рычаги власти служат личному обогащению. Люди это ощущают, отсюда консолидированный протест – тут все: и рабочие с чиатурских рудников, и бастующие работники заводов минеральных вод».

Ближе к вечеру протестующие заблокировали центральную артерию у Дома юстиции, позже переместившись на площадь Свободы. В планах митингующих – перехватить у властей инициативу проведения Дня независимости 26 мая – призыв к населению проявить солидарность с митингующими звучал сегодня не раз.