«Противников строительства этой ГЭС намного больше, чем сторонников» 

Протесты против строительства Намахвани ГЭС перекинулись в Тбилиси. Пользователи социальных сетей рассказали, как относятся к этому строительству и намерены ли принять участие в акциях протеста?

– Как вы относитесь к протестам против строительства Намахвани ГЭС?

Тамар: Я участвую и обязательно продолжу участвовать в акциях против строительства Намахвани ГЭС. Не только потому, что я против строительства гигантских гидроэлектростанций, но и потому, что власти, которые избрал народ и которые должны принимать важнейшие и правильные решения, не могут привести никакого аргумента в пользу этого проекта: почему решение о строительстве этой ГЭС является правильным? Власти полностью игнорируют требования населения, они оглохли, не слышат ни просьб, ни требований.

Артем: Развитие экономики, строительство новых ГЭС напрямую и пропорционально связаны с ростом потребления электроэнергии. Естественно, ее производство в Грузии очень важно, и что еще более важно – производство возобновляемой, т.н. зеленой энергии, которую вырабатывают, например, ГЭС. Исходя из этого, я не вижу альтернативы строительству гидроэлектростанций. Естественно, в том числе, тут подразумевается и Намахвани ГЭС. Эта станция должна быть построена, а протест, который сейчас проходит, для меня, мягко сказать, непонятен. Я не могу понять, что может стать альтернативой отказу от строительства ГЭС.

Мари: Я нейтрально отношусь к этому вопросу. Понятно, что люди, которые настаивают на том, чтобы строительство столь масштабных проектов осуществлялось с учетом всех норм безопасности, рекомендаций экспертов и интересов местных жителей, полностью правы. Но я согласна и с тем, что для развития Грузии необходимы новые ГЭС, так страна станет более обеспеченной. Участвовать в акции я не планирую, во-первых, потому что нейтрально отношусь к этой теме, во-вторых, потому что в условиях пандемии мне кажется неправильным проведение столь многолюдных акций. Тем более что участники акции, как правило, не соблюдают никаких норм безопасности.

Кетеван: Я считаю, правильно, что протесты перенеслись в Тбилиси. Сама я не могу принять в них участие, здоровье не позволяет, но полностью поддерживаю их. Однако мне кажется, что в нашей стране в последнее время очень часто проводят разные акции, и у правящей партии выработался на них иммунитет. Молодые люди пытаются донести свое мнение до наших властей, борются за свое будущее, однако на них просто не обращают внимание. Это очень плохо, им показывают, что их мнение ничего не значит, и напрямую говорят: пусть все будут нищать и страдать, пока мы богатеем. Вот мое мнение.

Ника: К протестам по поводу строительства ГЭС я отношусь положительно. Если бы у меня была такая возможность, сам бы принял в них участие, но слишком занят на работе.

Мадонна: Этот протест, наверное, вынужденный, поскольку очень долгое время люди убеждают наше правительство в том, что этот проект ничего, кроме беды, не принесет Грузии. На них никто не обращает внимания, конечно, у них не осталось другого выхода, кроме как начать акции в Тбилиси. Это новый этап в попытке добиться чего-то. Вообще, противников строительства этой ГЭС очень много, намного больше, чем сторонников. Явно не все в порядке и с договором с компанией-застройщиком, наверняка что-то еще от нас скрывают. Несложно догадаться, что это строительство пойдет в убыток для Грузии. Поэтому я поддерживаю участников протестов и присоединяюсь к ним.