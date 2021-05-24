Намахванский эликсир молодости

Воскресная акция специалистов по части стрельбы по собственным ногам, на этот раз против строительства Намахванской ГЭС, показала много чего интересного о грузинском обществе.

30 лет капитализма и рыночной экономики, 30 лет полного краха всех традиционно грузинских представлений о жизни, 30 лет демонстрации того, что там, где эмоции превалируют над разумом, бардак неизбежен, – и все без толку.

Мы вернулись в конец 80-х годов. Три десятилетия коту под хвост. Послушайте, что говорит традиционно-грузинский люмпен-пролетариат, спрячьте подальше календарь, – и не заметите никакой разницы с 80-мы годами.

В общем, ничего неожиданного в этом нет, мы ведь живем в стране, треть которой торгует на рынках и на улицах точно так же, как в 90-е годы. Не изменилось ничего, даже внешняя сторона вопроса – 30 лет независимости и рыночной экономики оказались недостаточными для того, чтобы местные люмпены хотя бы перестали гадить вокруг себя... Все те же ржавые полки, та же грязища вокруг. Смотришь вокруг и ждешь, когда «мхедрионовцы» с автоматами прибегут.

Понятно, что на этом фоне высокие материи капитализма, вопросы собственности, роли государства в экономики – это даже не китайский вариант, а нечто намного сложнее. А вообще, в каком-то смысле даже надо сказать спасибо организаторам и участникам акции протеста – почувствовал себя на 30 лет моложе. Такое нечасто встретишь.

У грузин есть одна черта характера: если надо сделать что-то хорошее, то их не раскачать, а вот стоит только появиться шансу что-то сломать, разрушить, втоптать в грязь, они сразу же проявляют чудеса организованности. Вот если надо собрать по пять лари, чтобы починить сломанный лифт, – это будет проблема десятилетия. Уважаемые граждане, которые на бензин тратят больше пяти лари в день, как только дело дойдет до починки лифта, будут возиться несколько месяцев, переругаются друг с другом, и, возможно, когда у них на ногах вырастут мышцы от ходьбы, они наконец сумеют что-то организовать. Но как только надо скинуться на бухло – тут же чудеса организованности. Прямо Германия…

Так и тут – есть тысячи причин, которые требуют от грузин показать характер, выразить возмущение, выйти на улицу, стукнуть по столу. Но нет, всем как-то некогда, все чем-то заняты. Но стоит делу дойти до любимой народной забавы грузин – стрелять себе по ногам, как время, энергия и даже деньги тут же находятся. Вот смотришь на эту толпу и мысленно спрашиваешь ее: ну когда же взбунтуетесь из-за чего-нибудь стоящего? Как говорится, «а в ответ тишина». Им некогда...

В том, что касается самоповреждения, граждане Грузии, вне зависимости от взглядов и убеждений, собираются вместе – левые, правые, анархисты, черносотенцы – каждому хочется пнуть ногой то, что еще не развалилось за 30 лет и кое-как уцелело… Недоглядели... Надо исправить.

Мнения, которые выражают сторонники движения против строительства ГЭС, не оставляют стране ни единого шанса на возрождение. Иногда кажется невозможным, что люди за 30 лет так ничего не поняли. Но факт – ничего не поняли, никаких выводов не сделали. Если вдруг завтра вернуть финансовые пирамиды, снова побегут продавать квартиры, а когда их в очередной раз кинут – соберутся у здания правительства с требованием вернуть им потерянные деньги.

Я же говорю, помолодел на 30 лет. «Худонскую ГЭС нельзя строить, там грузинские птички летают, по-грузински песни поют», «Нельзя продавать землю инородцам», «Грузинская земля должна принадлежать грузинскому народу»… Это – конец 80-х... Поколение наших отцов, которое привыкло жить за счет государства и уверенное в том, что будет продавать «Боржоми» и жить припеваючи.

И вот 2021-й год, поколение их детей, которое уже давно поняло, что «Боржоми» может содержать разве что собственных акционеров да еще пару сотен сотрудников… Но речи те же – поменяйте названия и фамилии, скажите участникам акции, чтобы поглубже спрятали мобильные телефоны, – и все, здравствуй 80-е.

Наивность на грани глупости – «Инвестор не должен строить ГЭС, пусть строит государство». Ага. Государство, из бюджета... 800 млн долларов, больше, чем все пенсионное обеспечение и все расходы правительства на здравоохранение. Пусть государство попробует построить за свой счет хотя бы одну крупную ГЭС – и полстраны просто остановится.

«Грузинская земля должна принадлежать грузинскому народу», – говорят те, кто свои села в основном забросили и живут в Тбилиси, где занимаются непонятно чем… И уж точно им не понять, что самая плохая земля – это бесхозная, которая просто засыхает от нечего делать. И лучшее проявление уважения к предкам – это работающая земля, которая создает что-то новое.

Не можете сами присмотреть за своей землей? Что ж, не мешайте тому, кто может, и тогда всем будет хорошо. В общем, все вроде бы просто, но иногда самое сложное для понимания – это как раз простейшие вещи…

Какими будут перспективы лево-право-либерально-фашистско-коммунистического парада неудачников, целью которых является навсегда сохранить Грузию отсталой, провинциально-деревенской страной, каковой в значительной степени она является сейчас? Вряд ли этому движению удастся по-настоящему развернуться и продолжить массовые выступления. Как говорится, «это Грузия, детка», и сюрпризы, которые ее народ постоянно предъявляет оппозиции, коснутся и стрелков по собственным ногам – более или менее массовая акция, которая состоялась в воскресенье, истощится, и через пару дней останется лишь пара сотен активистов.

Так было с десятками других акций, проводимых оппозицией, у которой совместный рейтинг больше 50%, какие есть основания предполагать, что у альянса фашистов с либералами получится что-то иначе?

Так что никаких серьезных последствий у этого убогого цирка в Тбилиси не будет уже через пару дней, и это – шанс для власти освободиться от постоянного страха перед разного рода вредителями. Возможно, когда «мечтатели» убедятся в том, что люмпен-пролетариат в качестве противника безопасен и нет никаких причин его бояться, может, тогда наконец власть поймет, что применять силу можно не только против оппозиции.

И, возможно, тогда форменное безобразие, которое в последние 7-8 лет творится вокруг проектов строительства стратегически важных электростанций, наконец прекратится.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции