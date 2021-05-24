В «Тринадцатом подвиге Геракла» Фазиль Искандер рассказывает о методе учителя математики Харлампия Диогеновича, который за совершенный учеником проступок не ругал и не вызывал родителей, а выставлял провинившегося смешным для всех учеников класса. «А быть смешным для всех так обидно …» – пишет Искандер.

Думаю, что новые абхазские политики опровергают убеждение Искандера. Им то ли не обидно выглядеть смешными, то ли их всех обучают на каких-то тренингах вводить общество в ступор, публично выставляя себя на смех. И делают они это так, что им бы позавидовал любой комик. А ты сидишь и думаешь: что это они сейчас демонстрируют – несерьезное отношение к самим себе, неуважение к электорату или преступную недееспособность руководить страной?

Клоунские заявления власти и ее защитников, публично вещающих о каких-то успехах нашего государства, вызывают у меня шок. Можно не любить оппозицию, особенно когда ты во власти и в твоих руках все возможные и невозможные ресурсы. Ты можешь беззастенчиво грабить страну, продавать, словно собственное наследство, государственные объекты, теоретически принадлежащие народу, использовать бюджетные средства в личных интересах, казнить и миловать, исходя из собственных симпатий и антипатий, и так далее. Но называть черное белым уже не получается.

И хоть «классику жанра» про безумную ложь никто не отменял, но пора обратить внимание на такие простые вещи, как время, которое прошло с момента эффективного использования данной фразы», и обстоятельства – у людей расширился кругозор, и им есть с чем сравнивать. К тому же, если родное государство, которому ты добросовестно откатываешь налоги, недодает тебе зарплату, крохоборничает на пенсии, и ты сидишь в режиме отключения элементарных бытовых благ в виде света и воды, ездишь по городским улицам, как по нехоженым тропам, то возникает некоторое недоверие к словам об успехах. Вот и у меня, мягко говоря, недоверие, и я пытаюсь понять, про какие такие объекты жизнедеятельности говорят власти и их сторонники? Чего же я не заметила?

Возьмем, к примеру, пандемию. На прошлой неделе провластная партия «Айтайра» потребовала от своих визави из оппозиции доказательств халатного отношения власти к пандемии. Так она ответила общественному движению «Аруаа», которое позволило себе сказать, «что пандемия «выявила нежелание власти заниматься здоровьем своих граждан». Если бы «Айтайра» назвала «пустопорожним высказыванием» требование о принятии закона об импичменте, то я бы даже не удивилась и предоставила бы политикам возможность разбираться между собой в вопросе, который их больше всего волнует. Но о пандемии – извините. В силу ряда личных обстоятельств, с которыми мне пришлось столкнуться в период пандемии, я не доверю это дело оппозиции и оглашу не «маломальские», а вполне серьезные доводы в пользу того, что власть отнеслась к пандемии преступно. И я не собираюсь использовать выражения, вроде деликатного «нежелания» от «Аруаа».

К моменту вступления в должность президента Бжания в Абхазии было зарегистрировано несколько случаев заболевания COVID-19. Сегодня мы сотнями считаем умерших и тысячами заболевших. В момент кульминации пандемии власть даже не попыталась дотировать безумно подорожавшие в период пандемии лекарства и всевозможные анализы, стоимость которых не позволила многим людям, лечившимся вне стационара, приобретать их и вынуждала отказываться от анализов.

Один компьютерный томограф на всю страну – больным, в том числе и тяжелым, приходилось ездить в Гудаутский госпиталь, чтобы понять степень поражения легких.

Мизерные зарплаты медиков, круглосуточно боровшихся с пандемией, отсутствие бесплатных средств защиты, несоблюдение карантинных мер, отсутствие специализированных лекарственных средств, которые президент «по блату» раздавал своим знакомым и единомышленникам, а простые смертные метались, выискивая знакомства и одалживая деньги на их приобретение.

Никакого соблюдения мер безопасности на государственной границе.

Вакцинация, которая была начата только 11 мая, когда пандемия пошла на спад естественным путем.

Президент так спешил посетить Сирию, что Указ о продлении противоковидных мер появился на сайте спустя трое суток после срока истечения предыдущего распоряжения.

А теперь о деньгах, которых нет на пандемию, но вполне хватает на коллективные вояжи президента, правительства и депутатов за пределы страны и на оплату электричества, поглощаемого добытчиками криптовалюты. У правительства и президента есть резервные фонды. Хоть по закону, хоть по здравому смыслу они должны направляться на решение чрезвычайных ситуаций. Вот пандемия и есть та самая чрезвычайная ситуация, на которую и надо было направить все средства, если вы «имеете желание заниматься здоровьем своих граждан», а не разбазаривать их на узаконенные на государственном уровне взятки своим сторонникам и политическим противникам. Между тем большая часть средств президентского фонда ушла на обучение некоторых студентов за границей и материальную помощь отдельным лицам. Если вы думаете, что это какой-то госзаказ и в этих специалистах остро нуждается страна, то спешу вас разочаровать – никакими государственными интересами эта поддержка не может быть объяснена (ну разве что заботой об образованности в период пандемии). Более того, большая часть студентов, которым была оплачено обучение, отнюдь не из неплатежеспособных семей. Попадаются среди них и люди отнюдь не среднего достатка – есть богатые и даже очень богатые. Как, впрочем, и среди тех, кому оказывалась материальная помощь.

Тем временем денег, выведенных таким путем из фонда, хватило бы и на приобретение необходимой медицинской техники, и на помощь медикам, и на дотации, и на приобретение вакцины – когда речь идет о жизни и здоровье людей, преступно манипулировать политическими интересами и говорить о происхождении вакцины. Можно говорить лишь о ее качестве.

За время пандемии в Абхазии уменьшилось количество пожилых людей. Руководство, которое не бросило все силы на борьбу с пандемией и само поправляло свое здоровье за пределами страны, лишило себя права говорить о какой-либо заботе о народе. Вот когда руководители нашего государства будут лечиться в наших больницах, тогда и поговорим об эмоциональных всплесках у людей, говорящих о «нежелании власти заниматься здоровьем своих граждан». А защищать представителей власти, которые даже эмоциональных всплесков не испытывают по поводу смерти своих граждан, а только и заботятся о себе и своем окружении, как минимум цинично. Их «смешное» пребывание во власти стоило жизни цвету нации, людям, беззаветно любившим эту страну.

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