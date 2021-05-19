«Аруаа» предлагает парламенту принять закон об импичменте президента

Сегодня на площадке АРСМИРА (Ассоциации работников СМИ Республики Абхазия) состоялся брифинг оппозиционной общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Аруаа» («Воины»), посвященный требованию ОО об отставке действующего президента Аслана Бжания.

Поскольку интернет-объявление о брифинге было сделано за несколько дней до него, некоторые наблюдатели стали обсуждать, почему именно сейчас оппозиционеры решили вернуться к своему требованию об уходе главы государства в добровольную отставку, озвученному на съезде «Аруаа» 11 марта. Кое-кем, в частности, высказывалось предположение: после встречи 6 мая руководителей «Аруаа», «Аидгылара», «Абааш» и «Амцахаа» с участием представителя Администрации президента в обществе могли возникнуть сомнения в том, что «аруаавцы» по-прежнему настаивают на этом требовании, и брифинг понадобился для того, чтобы такие сомнения развеять.

Открывший брифинг председатель «Аруаа» Тимур Гулия начал со слов:

«Сегодняшний наш брифинг проходит на фоне напряженности в нашем обществе. Вчера, вы знаете, было совершено еще одно гнусное преступление – был убит племянник первого президента Владислава Ардзинба Кемал Ардзинба. Он был названным сыном Владислава. Мы приносим соболезнования родным и близким погибшего… Хочу сказать, что как только «Аруаа» объявила о предстоящем брифинге, так тут же мы получили шквал критики от анонимных пользователей в социальных сетях. Нас обвиняют в том, что мы срываем летний курортный сезон, что не даем людям заработать деньги и вообще мешаем жить людям. У меня нет вопросов к анонимам и всем людям с низкой социальной ответственностью. Однако хотел бы обратиться к гражданам, здравомыслящим людям и сказать, что «Аруаа» не нарушает закон, «Аруаа» не предпринимает действий, противоречащих Конституции нашего государства. Перекрывали дороги, штурмовали здание МВД представители власти, будучи в оппозиции, – именно в курортный сезон. Мы это помним, знаем и не забудем».

Гулия подтвердил, что требование мартовского съезда об отставке остается неизменным. Представители «Аруаа» остановились на основных проблемах, которые их беспокоят. Член высшего совета «Аруаа» Федор Сакания сказал:

«Как мы видим сегодня, власть может игнорировать «Аруаа», но лучше услышать и дать ответ. Смена власти насильственным путем никому не нужна, и мы не хотим этого. Но подводить народ к переворотам не надо, не нужно. Новая власть говорит, что она лучше прошлой. Но тогда покажите, что вы лучше и не разделяйте народ. Не нужно преследовать политических оппонентов, оказывать давление. Это неизбежно приведет к напряжению в нашем обществе».

Продолжая эту тему, Тимур Гулия отметил, что сегодня Абхазское телевидение, деятельность которого финансируется за счет налогоплательщиков, «стало рупором власти и не отражает всю палитру мнений, существующих в нашем обществе. Эта ситуация ведет к дальнейшему расколу в обществе и дискредитирует власть, которая шла на выборы, обещая гласность и прозрачность. На телевидении полностью прекращены прямые эфиры на острые политические темы. В этой ситуации мы вынуждены требовать отставки руководителя АГТРК».

Член высшего совета «Аруаа», сын ветерана войны Роман Кутарба остановился на проблемах здравоохранения и прежде всего борьбы с коронавирусной пандемией:

«Официальная статистика не соответствует действительности, потому что не учитываются люди, умершие дома и за пределами нашей страны, а их большое количество. Судить по статистике о ситуации в целом считаем невозможным. Вакцинация только началась, хотя на самом высшем уровне ее обещали начать еще в январе. Кто будет нести ответственность в случае новой вспышки – «Аруаа»? Далеко не каждому нашему гражданину предоставят чартерный рейс в Москву, Израиль или Мюнхен».

Гулия после этого остановился на проблемах энергетики в Абхазии – как человек, имеющий отношение к этой отрасли. Он отметил самоотверженную работу абхазских энергетиков; не они, конечно, виновны в сегодняшнем плачевном состоянии энергосистемы. Руководству страны, которое очень осложнило ситуацию легализацией работы майнинг-ферм в прошлом году, надо начинать не с повышения тарифов на электроэнергию, а с того, чтобы добиться оплаты ее всеми потребителями. Надо иметь план дальнейших действий, предполагающий не продажу энергосистемы, что будет означать повышение цен на электроэнергию до российского уровня, а идею, направленную на сохранение энергетического потенциала.

Член высшего совета «Аруаа», сын ветерана войны Хына Думава заявил:

«Существует еще и другая угроза – национальной безопасности. «Аруаа» не приемлет переговоров с Грузией, обозначенных Асланом Бжания в концепции внешней политики. Наши взаимоотношения с Грузией, которая до сегодняшнего дня не оставила свои реваншистские намерения, определены международным форматом Женевских дискуссий с участием России и других стран. Этого вполне достаточно. Я хочу спросить: где сегодня те люди, которые свергали нашего первого президента Владислава Ардзинба и требовали его немедленной отставки? Почему наши обоснованные предложения к действующему президенту Аслану Бжания вызывают в этих людях агрессию? Мы предлагаем Бжания уйти в отставку, потому что он проявил шаткость во внешней политике, которая истолкована Грузией как наша слабость и готовность сдать свою независимость. Мы не можем себе позволить, чтобы глава нашего государства заигрывал с врагом, который последовательно укрепляет свои вооруженные силы в надежде на реванш. Колебания нынешнего президента унизительны для нашего народа – народа-победителя. И ни у кого не должно оставаться сомнений, что в случае нападения мы будем сражаться до последней капли крови. Именно такую стойкость и уверенность в себе должен демонстрировать главнокомандующий».

В завершение брифинга Тимур Гулия подчеркнул:

«Наше общество устало от смен власти, которые происходят неконституционным путем. Чтобы не рисковать своей государственностью и прервать порочный круг переворотов, мы и предлагаем парламенту принять закон об импичменте президенту, чтобы даже радикальная смена власти происходила в рамках правового поля. Чтобы не подвергать риску все государство, мы предложили президенту добровольно уйти в отставку, а парламенту назначить новые выборы. Это волевое решение только улучшит наше отношение к Аслану Бжания. И он останется в истории страны человеком, который ради спокойствия и сохранения государства отказался от должности президента».

На этом Гулия объявил брифинг завершенным, но пообещал, что в ближайшее время руководство «Аруаа» будет готово провести пресс-конференцию.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия