Обзор грузинской прессы

Новый израильский препарат против COVID-19 может быть испытан в Грузии, пишет информационное интернет-агентство ambebi.ge. Речь идет об EXO-CD24 – средстве, которое вводится в организм инфицированных ингаляционным методом. Пациенты вдыхают его на протяжении нескольких минут раз в сутки, в их легкие поступает белок, который блокирует развитие цитокинового шторма (воспалительная реакция в организме) и способствует быстрому восстановлению поврежденного органа. Эффективность препарата на первом этапе исследования составила 95%, участвовавшие в нем 30 пациентов со средней и тяжелой степенью заболевания выздоровели за 3-5 дней, говорится в статье. Однако сейчас предстоит провести еще несколько исследований, к которым может подключиться и Грузия, заявил основатель Медицинского центра имени Сураски в Тель-Авиве Надир Арбери. «Касательно препарата против коронавируса – мы хотим, чтобы Грузия, как дружественная нам страна, была партнером Израиля. У вас очень хороший медицинский персонал, и мы верим, что это сотрудничество будет очень успешным и плодотворным», – цитирует издание Надира Арбери.

Между представителями израильского медицинского центра и Минздравом Грузии уже прошла встреча, на которой обсуждался вопрос возможного сотрудничества в этом направлении. Говорит заместитель руководителя Национального центра по контролю над заболеваниями Паата Имнадзе:

«Мы очень благодарны нашим коллегам из Израиля за то, что Грузия была выбрана в качестве одной из стран, которая будет участвовать в исследовании, проводимом во многих государствах. За возможность принять участие в таких исследованиях борются многие страны, и это понятно, ведь препарат очень многообещающий, показал хорошие результаты в Израиле. Последующие фазы исследования будут проходить в разных странах Европы, одним из участников станет и Научно-практический центр инфекционной патологии, и, насколько мне известно, центральная клиника им. Кипшидзе». Между тем в Минздраве Грузии пока не подтверждают информацию о том, что Грузия примет участие в исследовании.

* * *

«Для строительства столь масштабной ГЭС, как Намахвани, недостаточно 800 миллионов долларов», – заявила в интервью информационному интернет-изданию BusineePressNews директор Института наук по изучению Земли и Национального центра сейсмического мониторинга Теа Годоладзе. Это минимальная сумма, позволяющая построить гидроэлектростанцию, безопасность которой не предусматривает высокие риски, утверждает эксперт. Другое дело – Намахвани:

«Тут важно учитывать геологические нагрузки, оползни, наводнения и землетрясения, Намахвани ГЭС не рассчитана на такие риски. Там разрушенный грунт из-за двух граничащих (тектонических) плит, это линия их столкновения. Кроме сейсмических проблем, существует проблема инфильтрации (процесс просачивания вод в горные породы), которую никто не изучал. Это (строительство ГЭС) представляет угрозу не только для долины Риони, но и для низменности Колхети. Многие манипулируют тем, будто местному населению непонятна терминология. Во время парламентских обсуждений проекта часть депутатов заявляла, что необходимо повышать осведомленность людей. Лично меня раздражает такой пафос парламентариев. Это оскорбительно и для жителей Рионского ущелья».

Необходимо изучить все возможные риски строительства Намахванской ГЭС, говорит эксперт, для чего должны быть приглашены специалисты, которых заботит собственная репутация.

* * *

«Епископ Схалтский владыка Спиридон позволил журналистам пророссийского интернет-телевидения Alt-info посетить Ниноцминдский детский пансионат, куда ранее не пустили омбудсмена», – пишет сайт on.ge. По словам автора статьи, видеосюжет, снятый в пансионате, направлен на дискредитацию Народного защитника и на то, чтобы представить церковь в положительном свете. Автор сюжета утверждает, что в учреждение не пускают представителей других СМИ, потому что те действуют негуманно. В видеосюжете журналист спрашивает у одного из детей, наказывали ли его там, и сразу добавляет: «Меня, например, наказывали, ставили в угол». После утвердительного ответа ребенка, журналист говорит: «Тебя поставили в угол на две минуты и все? Это и было твое наказание? Какие жестокие у вас тут наказания, что происходит?» – говорит сквозь смех автор сюжета.

По его завершении ведущие информационной передачи с иронией заявляют: «Ужасные кадры, детей пытают… Как вообще можно подпускать к детям представителей Народного защитника? Об этом не может быть и речи. Мы ведь знаем, какие у них подходы, кто их финансирует и какая у них идеологическая база в голове!» – цитирует ведущих сайт on.ge. Alt-info, говорится в статье, известно своей гомофобией, ксенофобскими и дискриминирующими выпадами, а епископ Схалтский владыка Спиридон – частый гость этого телевидения.