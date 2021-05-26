Вашингтон призывает расследовать происхождение COVID-19

Официальные американские представители заявили во вторник о том, что Китай не был "полностью откровенным" во время работы международной комиссии, расследовавшей обстоятельства появления вируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекцию COVID-19, жертвами которой в мире стали уже более 3-х миллионов человек.

"Мы должны докопаться до сути происшедшего, вне зависимости от того, каким будет вывод, - подчеркнул советник Белого дома Энди Славитт. - Нам требуется полная открытость со стороны Китая. Нам нужна помощь со стороны ВОЗ в этом деле, и мы не ощущаем этой помощи в данный момент".

По официальной версии, источником заражения коронавирусом стало мясо диких животных, которые в свою очередь получили вирус от летучих мышей. Первоначальные подозрения о том, что вирус был объектом изучения в институте вирусологии в Ухане и он мог распространиться в результате неосторожного с ним обращения были отвергнуты подавляющим большинством экспертов и медицинскими властями в разных странах.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения, посетившие Ухань в начале нынешнего года, также пришли к выводу, что наиболее вероятной была передача вируса от животных человеку. Между тем, стало известно, что прошлой осенью Госдепартамент США начал свое собственное расследование, связанное с поисками источника коронавируса. Как сообщает CNN, особый интерес Госдепартамента вызвал факт связи института вирусологии с китайской армией. Расследование было закрыто администрацией Джо Байдена, у которой были сомнения в обоснованности предварительных выводов. В воскресенье газета Wall Street Journal опубликовала информацию о докладе американской разведки, в котором говорится о сотрудниках института в Ухане, госпитализированных с симптомами COVID-19 в ноябре 2019 года. Официальный Пекин датирует первые заражения концом декабря 2019 года.

Советник Белого дома по вопросам медицины Энтони Фаучи считает наиболее вероятной версию перехода вируса от животного к человеку, но, по его словам, "расследование должно быть проведено".