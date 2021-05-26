Абхазский Верховный суд приступил к расcмотрению дела об убийстве на сухумской набережной

Падение стало причиной возникновения травм головы у 50-летнего Витольда Ашурка, который умер в колонии, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

В ведомстве отметили, что просмотр записей с камеры наблюдения и опрос сотрудников колонии показал, что накануне осужденный упал и получил травмы в области лица. Так как ему стало хуже, были приняты меры по оказанию медпомощи. "Со слов сотрудников колонии, осужденный, разбив голову, жалоб на состояние здоровья не высказывал, отказался от помощи и госпитализации", – уточнили в СК.

Там добавили, что вскрытие признаков криминального характера смерти не выявило, для установления точной причины смерти сотрудники Госкомитета судебных экспертиз проводят комплексную судебную медэкспертизу.

Тело умершего в колонии политзаключенного Витольда Ашурка отдали родственникам, сообщает "Белсат".

Как рассказала Deutsche Welle подруга семьи Ольга Быковская, голова Ашурка была "замотана полностью, виден только рот, не видны даже глаза".

"Когда выдавали тело, брату пытались объяснить: "Ну вы сами понимаете, случайно уронили, когда доставали из холодильника", – сказала она.

По ее словам, родственники Ашурка отказались от дополнительных экспертиз. Они не доверяют результатам и хотят "достойно похоронить человека в краткие сроки".

О смерти Ашурка в шкловской колонии стало известно 21 мая. Предварительная причина смерти – остановка сердца. Ашурку было 50 лет. По словам родственников, последние две недели они не получали от заключенного писем, а на сердце он никогда не жаловался.

В январе Лидский районный суд приговорил Витольда Ашурка к пяти годам колонии общего режима. Его обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, и насилии либо угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. На тот момент это был самый строгий приговор для участников акций протеста в Беларуси.

Суд над Ашурком был закрытым, хотя поддержать активиста пришли десятки людей. Вначале такое решение было объяснено эпидемической ситуацией, затем –​ "государственной тайной", сообщал правозащитный центр "Весна".

Впервые Витольд Ашурок был задержан вечером 9 августа, но через несколько дней был освобожден. 19 сентября активиста снова задержали и приговорили к 30 суткам административного ареста за участие в восьми митингах. Выйти на свободу Ашурку уже не удалось, поскольку против него были возбуждены уголовные дела.​

Витольд Ашурок – активист из небольшого города Березовка в Гродненской области. Член партии БНФ, координатор движения "За свободу". Не раз баллотировался в местные депутаты и парламент. Поднимал экологические вопросы: боролся против вредного производства стекловаты, вспоминает о нем правозащитный центр "Весна". Вместе с соратниками он устанавливал кресты на месте захоронения повстанцев 1863-1864 годов по всей Гродненской области.



Долгое время работал выдувателем на стеклозаводе, делал ремонт квартир.

Во время акций протеста после президентских выборов в 2010 году Витольд Ашурок получил свои первые 12 суток ареста. После выхода сразу вступил в партию БНФ, начал говорить по-белорусски.

"Вот уже три месяца я в тюрьме. И я внимательно прислушиваюсь к себе – не стал ли я менее свободен в интерьерах с толстыми стенами и железной дверью с "кормушкой"? Лишило ли меня здание бывшего иезуитского коллегиума свободы моих мыслей? – писал Витольд в письме в редакцию газеты "Новы час". – Мои враги забрали у меня возможность видеться с родными, с женой, с друзьями, но они не имеют возможности приставить милиционера к моим мыслям! Я по-прежнему свободен отличать черное от белого и любить свое Отечество Беларусь!"