Пополнение бюджета и возможное введение обязательной вакцинации в Абхазии

Правительство Абхазии провело сегодня заседание после долгого перерыва из-за пандемии COVID-19. Члены кабмина обсудили ход вакцинации, проблемы местного управления, контроль за использованием бюджетных средств и искали ответ на вопрос, где взять деньги на насущные нужды.

В повестке дня абхазского кабмина было 13 вопросов. Начали с внесения изменений в Правила дорожного движения и отменили доверенность на управление автомобилем для физических лиц, обосновав это тем, что институт доверенности не способствует борьбе с угоном автотранспорта и никак не влияет на безопасность дорожного движения.

Следующий вопрос касался структуры местных органов и приведения ее в соответствие с законодательством. Проблему озвучил мэр Сухума Беслан Эшба. Он пояснил, что закон определяет, какие подразделения входят в состав администрации, а их руководители являются ее должностными лицами. Но оказалось, что управления имеют статус юридических лиц, у которых в подчинении есть более мелкие муниципальные учреждения. Администрация г. Сухума сократила уже пять управлений, и этот процесс продолжается: объединив коммунальное управление с жилищным, создали департамент жилищно-коммунального хозяйства, образовали из двух управлений департамент экономики и транспорта, готовится ликвидация управлений здравоохранения, культуры и образования.

Премьер-министр Александр Анкваб поддержал изменения, напомнил об оптимизации штатов и заявил, что аппарат управления надо сократить примерно на 3000 человек:

«Надо избавляться от мини-хозяев в мини-организациях с мини-полномочиями, должно быть единообразие. Есть администрация, есть глава администрации, все остальные структуры, если они будут себя вести так, как это происходит сейчас, то эффективности не будет никакой, это и потеря средств. Хотим или не хотим, но оптимизацию штатов придется делать во всех сферах, не только в администрациях, всюду: в образовании, в культуре, в службах. Я могу назвать примерную цифру, которая будет говорить об эффективности работы. Кроме того, что лишние штаты, еще хуже, когда одни и те же люди работают в нескольких организациях. В итоге это приводит к цифре размером в три тысячи человек по скромным подсчетам. И нам придется к этому идти. Наскоком мы это делать не будем, но планомерно мы к этому придем. У нас даже в этом году есть цифра четыреста…»

Министр финансов и вице-премьер Владимир Делба сообщил, что у получателей бюджетных средств, которые выполняют работы по государственным контрактам, есть возможность их использовать на цели, непредусмотренные при выделении. В результате, обязательства не исполняются и начинаются судебные разбирательства. Бывают и такие случаи, когда средства выделяются предпринимателям для выполнения государственных задач, но при этом у них есть свои финансовые обязательства, например, по оплате налогов или погашению кредитов, и они направляют бюджетные средства на их погашение.

При финансировании госконтрактов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям откроют лицевые счета в управлении казначейства в Нацбанке. Суть в том, что государственные средства должны находиться в государственном банке, и только после санкционирования расходов направляться предпринимателям.

Недавно назначенный министром по налогам и сборам Джансух Нанба сообщил, что ведомство в ближайшее время приступит к взаимодействию с Российской Федерацией по программе гармонизации законодательства и разработки дорожной карты, в которой будут обозначены направления обмена опытом и технологиями. Основную ставку налоговики сделают на информационные технологии, в которых Абхазия серьезно отстает от России.

А премьер возложил на главного налоговика задачу пополнить бюджет финансами:

«Бюджету нужны дополнительные серьезные источники, потому что на этот час, на начало мая, неисполненных просьб, заявлений, писем министерств, ведомств, глав администраций, глав сел, граждан примерно на 841 млн рублей. Это те мероприятия, которые тоже являются неотложными, без денег это сделать невозможно. В республике горят жилые дома, тут много причин – нагрузки и неконтролируемый майнинг, много оползневых процессов, много сельских проселочных дорог, которые нужно срочно ремонтировать. Много искусственных сооружений, которые пришли в негодность, я имею в виду мосты и переходы, все это требует государственного подхода, поэтому мы возлагаем на министерство серьезные надежды».

«Мы знаем, где есть большие деньги, по абхазским меркам, и их надо на законном основании получать», – сказал Анкваб. А местами, где эти деньги есть, он назвал Гагру, в которой строится большое количество гостевых домов и гостиниц, а также Сухум.

В конце заседания Александр Анкваб отметил, что большинство присутствующих членов правительства не носят маски, и напомнил, что коронавирус никуда не ушел и ситуация в республике не простая:

«Зараженных на десять тысяч населения больше 610 человек, эти показатели значительно выше российских. Это говорит о том, что мы скученно проводим очень много мероприятий, вот, в частности, то, что мы делаем с вами сейчас. Мы должны продолжить выполнение распоряжения президента об ограничительных мерах. Ситуация непростая, летальность 1,6% от общего числа заразившихся. Выздоровление тоже достаточно высокое, если можно чему-то радоваться, то этому. Это примерно 96% на вчерашнее утро от общего числа заболевших. Мы исследовали за все это время благодаря нашим специалистам около 27% населения на предмет болезни».

Началась вакцинация, но ее темпы очень низкие, так как бытует мнение, что все хорошо, и она не нужна. Премьер-министр с этим не согласен и предположил, что, возможно, в будущем вакцинация станет обязательной.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия