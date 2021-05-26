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Власти Словакии одобрили применение российской вакцины «Спутник V»
Правительство Словакии одобрило использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Как отмечает словацкая пресса, первые прививки российской вакциной будут сделаны в Словакии в июне.
Ранее применение российской вакцины «Спутник V» было одобрено правительством Венгрии.
К настоящему времени в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. После регистрацию прошли «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Последней зарегистрировали однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт».
Другие новости дня
В Абхазии за сутки выявлено 30 случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 246 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 30 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 42 человека, 37 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 14 человек оценивается как тяжелое, 23 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 29 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 10 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 11, в Ткварчельской ЦРБ - 3.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15 248 человек. Зарегистрировано 230 летальных случаев. Выздоровели 14 480 человек.
В Минске подросток покончил с собой, обвинив в этом Следственный комитет
В Минске 17-летний подросток, который, по данным белорусского правозащитного центра «Весна», был фигурантом дела о «массовых беспорядках» во время прошлогодних протестов против режима Александра Лукашенко, покончил с собой.
В соцсетях Дмитрий Стаховский выложил предсмертную записку, в которой рассказал о моральном давлении из-за заведенного на него уголовного дела, обвинив в своей смерти следственный комитет. Подробностей он не сообщил, написав лишь, что его силы на исходе, и назвав свой поступок «тяжелым» и «ужасным» выбором.
По информации «Весны», подросток был сиротой и жил в общежитии, сотрудники которого и сообщили следователям, что он участвовал в акциях протеста.
- Массовые уличные протесты в Беларуси начались в августе прошлого года после президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Протестующие требовали его отставки и проведения новых выборов, обвиняя власти в невиданных фальсификациях и жестокости по отношению к участникам оппозиционных митингов.
- По данным правозащитников, при подавлении протестов погибли не менее восьми человек, более 30 тысяч белорусов подверглись репрессиям. Власти страны возбудили около тысячи уголовных дел против своих оппонентов, десятки людей получили длительные сроки заключения. После массовых репрессий уличные протесты фактически сошли на нет.
В Калифорнии произошло вооруженное нападение - есть жертвы
В Калифорнии в среду произошло вооруженное нападение - сообщается о «многих погибших». Нападавший убит.
Сообщения о стрельбе поступили в половине седьмого утра по местному времени. К месту стрельбы прибыли усиленные отряды полиции.
Несколько человек были убиты, и несколько получили ранения в среду в результате стрельбы на железнодорожной станции в Сан-Хосе, штат Калифорния, сообщил офис шерифа округа.
Заместитель шерифа округа Санта-Клара Рассел Дэвис рассказал журналистам о нескольких раненых и нескольких погибших. Мужчина, устроивший стрельбу, погиб.
Стрельба произошла около 14:00 по Гринвичу на станции легкорельсового транспорта, находящейся в ведении Транспортного управления долины Санта-Клара, недалеко от главного аэропорта города.
Город Сан-Хосе с населением около 1 миллиона человек находится в Кремниевой долине – глобальном центре технологических инноваций, где располагаются штаб-квартиры некоторых из крупнейших технологических компаний США.
Сотрудники завода «Боржоми» прекратили девятидневную забастовку
Сотрудники завода «Боржоми» прекратили девятидневную забастовку. Администрация предприятия удовлетворила требование забастовщиков о повышении заработной платы.
Компания также пообещал решить вопросы с оплатой сверхурочной работой и условиями труда.
По данным Общественного вещателя, переговоры между новым директором завода и сотрудниками продлились несколько часов. В процессе также приняли участие представители профсоюзов.
- Около 400 сотрудников заводов «Боржоми» объявили забастовку 18 мая. Протесту предшествовали переговоры с администрацией предприятия - новые условия трудовых договоров обсуждали в течение трех недель, однако достичь договоренности не удавалось. Демонстранты начали протест с того, что заблокировали въезды на территорию завода, а через несколько дней при поддержке профсоюзов провели в городе Боржоми протестное шествие.
- В настоящее время единственным производителем минеральной воды «Боржоми» является компания «IDS Borjomi Georgia», которая входит в состав «IDS Borjomi International», принадлежащей российской структуре Альфа-Групп (ранее - компания «Georgian Glass & Mineral Water Co»).
- В 2020 году было зафиксировано первое падение продаж «Боржоми» с 2016 года. По предварительным данным, выручка IDS Borjomi за прошлый год снизилась на 6,93%, до $470 млн.
- До 2012 года основным владельцем IDS Borjomi International был инвестиционный фонд бизнесмена Бадри Патаркацишвили Salford Capital Partners. Активами управляла вдова Патаркацишвили Ина Гудавадзе, после чего контрольный пакет акций компании приобрела российская «Альфа-групп». В 2019 году чистая прибыль компании IDS Borjomi составила 17,3 миллиона долларов.
В Грузии судьи избрали четырех членов Высшего совета юстиции
Сегодня на Конференции судей были избраны четыре новых члена Высшего совета юстиции Грузии - Бадри Шония, Темур Гогохия, Гоча Абусеридзе и Леван Микаберидзе, сообщает Общественный вещатель Грузии.
В голосовании принял участие 291 судья, участвовавший в конференции. Кандидатов поддержало подавляющее большинство участников конференции.
Новоизбранные члены Совета не согласны с оценками протестующих, по утверждению которых, они были избраны только потому, что «пользуются покровительством влиятельных групп судей». По словам новых членов Совета юстиции, выборный процесс был прозрачным, и кандидатуры выдвигали сами судьи.
24 июня истекает срок полномочий действующих четырех судей Совета юстиции - Дмитрия Гвритишвили, Васила Мшвениерадзе, Ираклия Шенгелия и Ираклия Бондаренко.
Параллельно с Конференцией судей сегодня прошел митинг перед Высшей школой юстиции. Демонстранты требовали отсрочки выборов членов Высшего совета юстиции, заявляя, что правительство пытается «усилить клан в судебной системе».
Швейцария опровергла слова Лукашенко о бомбе на борту самолета Ryanair
Правительство Швейцарии заявило в среду, что ему ничего неизвестно о якобы имевшей место угрозе самолету компании Ryanair, о которой Александр Лукашенко говорил как о причине, побудившей власти Беларуси принудить лайнер к посадке.
«Власти Швейцарии ничего не знают об угрозе заминирования самолета, выполнявшего рейс Афины-Вильнюс, – отмечается в заявлении швейцарского правительства. – Поэтому руководством Швейцарии не было сделано никаких заявлений властям Беларуси по этому вопросу», – говорится в документе.
По словам Лукашенко, сигнал о бомбе на борту самолета был получен из Швейцарии. Ранее в Департаменте по авиации заявляли, что угроза была подписана палестинской террорической группой ХАМАС. Позднее представители ХАМАС заявили, что не имеют отношения посадке самолета.
Напомним, что после приземления самолета в аэропорту Минска был арестован 26-летний журналист-диссидент Роман Протасевич.
США и их союзники осудили проведение президентских выборов в Сирии
США и ряд европейских стран выступили с заявлением в связи с проведением в Сирии президентских выборов. В нем отмечается, что Дамаск решил провести президентские выборы вне рамок, указанных в резолюции Совета Безопасности ООН.
Госдепартамент США назвал выборы президента Сирии как «несвободные и несправедливые». Заявление было сделано за день до того как сирийские избиратели отправились на участки.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в совместном заявлении с министрами иностранных дел Великобритании, Италии, Германии и Франции отметил, что выборы в Сирии признаны «нечестными», поскольку не проводятся под контролем ООН.
«Мы осуждаем решение режима Асада провести выборы вне рамок, описанных в резолюции Совета Безопасности ООН 2254, и мы поддерживаем голоса всех сирийцев, включая организации гражданского общества и сирийской оппозиции, которые осудили избирательный процесс как нелегитимный», – цитирует заявление "Голос Америки".
Авиарегулятор ЕС призвал избегать воздушного пространства Беларуси
Призыв адресован всем мировым авакомпаниям
Европейский авиационный регулятор в среду призвал все мировые компании избегать воздушного пространства Беларуси по соображениям безопасности после инцидента с бортом Ryanair.
"Обстоятельства, связанные с этими событиями, вызывают серьёзные сомнения по поводу соблюдения белорусскими властями правил международной гражданской авиации", - говорится в заявлении Европейского агентства авиационной безопасности. Ведомство подчёркивает, что советует как базирующимся в Европе, так и остальным перевозчикам, совершающим рейсы в страны ЕС, не использовать маршруты через Беларусь за исключением экстренных случаев.
"Действия, предпринятые Минском, создали повышенный риск для рейса Ryanair и вызвали вопросы относительно способности Беларуси оказывать безопасные авиационные услуги", - подчеркивает европейский регулятор.
Европейские авиакомпании начали менять маршруты своих лайнеров, чтобы они не заходили в пространство Беларуси, с 25 мая, отмечает Reuters. Это стало частью международной реакции на принудительную посадку в Минске 23 мая самолёта Ryanair, летевшего из Греции в Литву, и задержание одного из пассажиров рейса – белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича, а также его подруги Софьи Сапеги. На родине Протасевичу грозит, по меньшей мере, длительный тюремный срок по обвинению в организации массовых беспорядков.
США, Евросоюз и НАТО резко осудили разворот борта ирландского лоукостера. Некоторые мировые политики назвали произошедшее захватом самолёта на государственном уровне. Они призвали окружение Александра Лукашенко немедленно освободить задержанных. По итогам прошедшего в понедельник саммита ЕС лидеры блока рекомендовали европейским перевозчикам избегать перелетов над Беларусью. Другой санкционной мерой должен стать запрет для белорусских авиакомпаний на перелеты в воздушном пространстве Евросоюза и использование европейских аэропортов.
Полеты над Беларусью по основному коридору между Европой и Азией уже прекратили такие авиакомпании как Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT, Singapore Airlines.
Литва 26 мая объявила, что она по собственному решению закрывает своё воздушное пространство для белорусских авиаперевозчиков. Ранее об аналогичном шаге сообщили Латвия, Франция, Чехия, Швеция, Великобритания и Украина. Украинским авиакомпаниям по распоряжению правительства страны также будет запрещено выполнять полёты в белорусском воздушном пространстве.
Лукашенко, выступая 26 мая в парламенте Беларуси, назвал "абсолютной ложью" заявления о принуждение лайнера Ryanair к посадке белорусскими властями.
Первые 600 российских заключённых появятся на строительстве БАМа в июне
Первые 600 заключённых могут начать работу на строительстве Байкало-Амурской магистрали (БАМ) уже в июне. Подрядчики ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) начинают оформлять их на работы, которые не требуют высокой квалификации. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
Заключенные будут трудиться разнорабочими, бетонщиками и арматурщиками на стройках Восточного полигона. По данным издания, компания ООО "Промстрой" собирается привлечь на работы 100 осуждённых. Подрядчик заявил, что ведётся подписание договора с исправительным центром. Компания ООО "ТС Строй" с 15 июня обеспечит работой около 430 заключённых. На запрос журналистов "Коммерсанта" там не ответили. В РЖД информацию о подготовке первых осуждённых к работам отказались комментировать. Во ФСИН дать оперативный комментарий не смогли.
Опрошенные "Коммерсантом" эксперты сомневаются в том, что ФСИН готова к массовому применению труда заключённых на крупных стройках. Это повлечёт за собой крупные расходы на охрану осуждённых, их размещение и здравоохранение.
- Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников подтвердил готовность ведомства организовать трудовые лагеря для заключённых на крупных объектах, где не хватает рабочей силы. По его словам, "это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия, потому что этот человек уже будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, при желании с семьёй, получать достойную зарплату".
- В России примерно 188 тысяч заключённых имеют право попросить заменить неотбытую часть срока на принудительные работы. Те, кому назначили принудительные работы, могут работать в Ненецком автономном округе, на Таймыре, в Магаданской области, в Норильске и на строительстве Байкало-Амурской магистрали (БАМ).
- Идея привлечения заключённых к работам на крупных объектах обсуждается в России на разном уровне уже несколько лет. Российское законодательство разрешает труд заключённых за пределами исправительного учреждения, однако распространяет на осуждённых конституционные гарантии. Их труд должен оплачиваться, а им самим должна быть обеспечена изоляция и охрана.
Генерала Георгия Квинитадзе похоронили с воинскими почестями в Мтацминдском пантеоне
Главнокомандующего Вооруженными силами Первой Грузинской Республики, национального героя Грузии, генерала Георгия Квинитадзе похоронили с воинскими почестями в Мтацминдском пантеоне писателей и общественных деятелей.
Останки Георгия Квинитадзе были доставлены из Франции на родину 22 мая. Гроб был выставлен в кафедральном соборе Троицы, где состоялась гражданская панихида.
Память генерала почтили президент, премьер-министр, председатель парламента, члены правительства Грузии. Пришли и представители различных оппозиционных партий.
Георгий Квинитадзе родился 21 августа 1874 года. Военное образование получил в Тбилиси и Санкт-Петербурге. До образования Первой Республики Грузия, со второй половины 1917 года он активно участвовал в процессе формирования грузинской армии, внес большой вклад в основание Грузинской военной школы в 1919 году и был ее первым руководителем. С 1918 по 1921 год принимал активное участие в боевых действиях на различных фронтах. В ходе российско-грузинской войны 1921 года, 16 февраля, был повторно назначен главнокомандующим Вооруженными силами. После оккупации страны Советской Россией, генерал Квинитадзе вместе с другими членами правительства и военного командования отправился в эмиграцию. Он жил во Франции, где и скончался в 1970 году.
В Тбилиси протестуют против процесса избрания судей в Высший совет юстиции
Гражданские активисты и политики устроили в Тбилиси акцию протеста против процесса избрания судей в Высший совет юстиции. Собравшиеся на митинг перед Высшей школой правосудия говорят, что продолжающиеся процессы в судебной системе укрепляют «судебный клан».
Напомним: сегодня на внеочередной XXIX конференции судей предполагается избрание четырех судей Высшего совета юстиции Грузии и замещение судей-членов, чей срок работы в Совете подошел к концу.
По мнению собравшихся на акцию протеста, проводимое избрание судей противоречит документу об урегулировании политического кризиса, предложенному президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, один из пунктов которого касался системы правосудия. По словам лидера гражданского движения «Дроа» Елены Хоштария, документ предполагал полностью противоположное тому, что происходит сегодня на Конференции судей:
«После подписания документа у меня возникла иллюзия, что хотя бы процесс захвата системы правосудия будет остановлен. «Грузинская мечта» подписалась под тем, что этого [избрания четырех судей] не должно было произойти сейчас, должны были быть изменены правила и, соответственно, реформирован Совет юстиции», - заявила Хоштария.
Движение «Справедливость» также рассматривает избрание четырех внесудебных членов как нарушение условий соглашения. По словам его представителя Зуки Бердзенишвили, судебный «клан» пытается укрепить свои позиции с помощью правящей партии «Грузинская мечта».
На митинге также присутствовали представители политической партии «Лело».
На месте была мобилизована полиция, которая призывала активистов к соблюдению порядка.
Из абхазской концепции внешней политики исключены многоформатные переговоры с Грузией
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания 25 мая подписал указ о внесении изменения в «Концепцию внешней политики Республики Абхазия», утвержденную 4 декабря 2020 года.
Из концепции изъято следующее положение, которое касается урегулирования отношений с Грузией: «Республика Абхазия допускает возможность создания условий для формирования дополнительного формата многоуровневых переговоров между Грузией и Республикой Абхазия, в рамках которого появится возможность обсуждать с грузинской стороной вопросы, представляющие взаимный интерес, решение которых в рамках Международных Женевских дискуссий не представляется возможным».
С критикой этого положения и требованием его изъятия выступили абхазские оппозиционные силы.
Оппозиционеры предложили Бжания уйти в отставку, потому что «он проявил шаткость во внешней политике, которая истолкована Грузией как наша слабость и готовность сдать свою независимость».
На встрече с депутатами парламента 9 марта президент Аслан Бжания согласился убрать из концепции внешней политики слова о «многоуровневых переговорах с Грузией». Поводом для встречи с парламентариями стала поездка экс-помощника Бжания Бенура Квирая в Тбилиси. 2 марта в центре Сухуми собрались граждане, возмущенные «поездкой чиновников в Грузию и видео с тостом за врагов Абхазии». Они требовали от парламента «дать оценку действиям помощника президента и принять решение о полном запрете торгово-экономических отношений с Грузией».
Президент США поздравил народ Грузии с Днем независимости
Президент США Джо Байден поздравил Грузию с Днем независимости. Администрация грузинского правительства опубликовала официальное письмо Белого дома премьер-министру Ираклию Гарибашвили.
В послании говорится, что в качестве верного партнера Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать грузинский народ на пути демократического и экономического развития. Также в письме в очередной раз подчеркивается поддержка США территориальной целостности и суверенитета Грузии в рамках ее международно признанных границ.
«Господин премьер-министр! От имени американского народа хочу поздравить грузинский народ с Днем независимости 26 мая и пожелать ему счастья и здоровья.
В качестве преданного партнера Соединенные Штаты продолжат поддерживать грузинский народ на пути к более широкому демократическому и экономическому развитию, включая укрепление независимой судебной системы и всеобъемлющие демократические процессы. Мы будем поддерживать грузинский народ в его усилиях, направленных на то, чтобы избежать социальных и экономических последствий, вызванных пандемией коронавируса.
Празднование независимости грузинского народа — это не просто торжественная дата. Она отдает дань уважения истории и ценностям, которые заложены в характер нации. Эта дата также дает возможность заглянуть в будущее. Когда вы думаете о грузинских лидерах и гражданах на пути к укреплению независимости страны и евроатлантических устремлений, помните, что Соединенные Штаты поддерживают вас. Мы благодарны храбрым грузинским солдатам за их вклад в миссию НАТО в Афганистане, и мы продолжим поддерживать Грузию в процессе ее вступления в Альянс.
Мы также признаем важность внешних вызовов для Грузии. Страна продолжает с ними бороться. Сегодня я мысленно со всеми людьми, живущими в Абхазии и Южной Осетии во время российской оккупации. Соединенные Штаты по-прежнему твердо привержены территориальной целостности и суверенитету Грузии в пределах ее международно признанных границ. Примите наилучшие пожелания от меня лично по случаю Дня Независимости », — говорится в поздравительном письме Джо Байдена.
Лукашенко заявил, что сигнал о бомбе на борту Ryanair был из Швейцарии
Информация о минировании самолета компании Ryanair, который в воскресенье на пути из Афин в Вильнюс экстренно развернули и посадили в Минске, поступила из Швейцарии. Об этом 26 мая заявил в белорусском парламенте, не приводя подробностей, Александр Лукашенко.
Его слова приводит, в частности, близкий к пресс-службе Лукашенко telegram-канал «Пул первого».
Как сказал Лукашенко, самолет развернули возле БелАЭС. «А если бы вдруг системы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?» — отметил он, впервые комментируя ситуацию с принудительной посадкой борта ирландского авиаперевозчика. Также, по его словам, экипаж «советовался с хозяевами самолета и аэропортом в Вильнюсе, но принял решение приземлиться в Минске». Лукашенко назвал «абсолютной ложью» принуждение лайнера к посадке истребителем МиГ-29.
На встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления Лукашенко сказал, что был удивлен «столь скорой и болезненной» реакцией стран Запада на инцидент.
«Не успел самолет сесть в Минске, как посыпались написанные под копирку обвинения с Запада и запреты на полеты. Слишком уж быстро среагировали», — подчеркнул Лукашенко.
Ранее после инцидента директор Департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский говорил, что сообщение о бомбе на борту лайнера Ryanair поступило от лица «солдат ХАМАС». Текст на английском языке, по словам Сикорского, пришел на электронную почту Национального аэропорта Минск. В нем якобы отмечалось, что радикальная палестинская группировка требует от ЕС перестать поддерживать Израиль в ближневосточном конфликте, а бомба в самолете «взорвется над Вильнюсом». ХАМАС в тот же день, 24 мая, причастность к сообщению о минировании самолета отвергла. Группировка заявила, что не использует такие методы, передает «Немецкая волна».
Также, выступая в парламенте в среду, Александр Лукашенко заявил о «ледяной войне» в отношениях с Западом. «Мы оказались на передовой новой не холодной, уже ледяной войны. И выстоять может то государство, которое не поддастся гибридному давлению», — сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.
В связи с массовыми протестами в Беларуси после президентских выборов в августе прошлого года Лукашенко не раз заявлял, что эти выступления «срежиссированы западными кукловодами». В стране тем временем продолжаются протесты сторонников оппозиции. Их участники называют итоги президентских выборов сфальсифицированными в пользу Лукашенко, который баллотировался на шестой срок подряд.
- Самолет Ryanair экстренно посадили 23 мая в Минске после того, как белорусские авиадиспетчеры проинформировали экипаж о возможном взрывном устройстве на борту лайнера. Для сопровождения борта в небо по личному приказу Лукашенко был поднят истребитель. Информация о минировании впоследствии не подтвердилась.
- Глава Ryanair Майкл О'Лири в интервью ирландскому радио Newstalk заявил о перехвате пассажирского самолета его компании. Он также обвинил белорусские власти в «акте государственного пиратства».
- Летевший рейсом из Афин создатель оппозиционного информационного портала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после экстренной посадки был задержан. Была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе и гражданка России София Сапега. 25 мая стало известно, что она арестована на два месяца по обвинению в уголовном преступлении, но конкретная статья не указывается.
- Романа Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков в Беларуси. Он был внесен властями в список лиц, причастных к террористической деятельности, и объявлен в международный розыск. В последнее время блогер жил в Литве после того, как покинул Беларусь по соображениям безопасности. По словам летевших с ним из Греции в Литву пассажиров, узнав о развороте борта в Минск, он был крайне напуган и повторял, что ему грозит смертная казнь.
- США, Евросоюз и НАТО выразили возмущение случившимся. Инцидент на борту Ryanair стал одним из главных на саммите ЕС в Брюсселе в понедельник. Было принято решение ужесточить санкции против режима Александра Лукашенко, окружение которого правозащитники и западные политики обвиняют в преследовании политических оппонентов, подавлении свобод и серьезных нарушениях прав человека. Меры среди прочего подразумевают запрет на пользование европейскими аэропортами для белорусских авиакомпаний. Кроме этого, Совет ЕС призвал авиакомпании из Евросоюза огибать воздушное пространство Беларуси. Рекомендации последовали уже несколько перевозчиков.
Абхазский Верховный суд приступил к расcмотрению дела об убийстве на сухумской набережной
Сегодня Верховный суд самопровозглашенной республики Абхазия под председательством судьи Мимозы Цушба приступил к рассмотрению дела об убийстве Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и Доминики Акиртава.
Напомним: 22 ноября в Сухуми в центре набережной перед рестораном «Сан-Ремо» были убиты два криминальных авторитета – Алхас Авидзба и Астамур Шамба. Из подъехавшей машины вышли люди в масках и открыли по ним стрельбу. В результате Авидзба и Шамба погибли, была ранена и позже скончалась 22-летняя официантка ресторана Доминика Акиртава.
30 апреля 2021 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в Верховный суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении Эрика Чкадуа, Беслана Бганба, Дато Ахалая, Демура Ахалая и Аслана Блабба, которым инкриминируется совершение этого преступления. Их также обвиняют в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба, незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества. Помимо этого Эрик Чкадуа обвиняется в совершении хищений транспортных средств – автомашины марки «Мерседес-Бенц» и «Lexus GX», и незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.
В связи с этим убийством на политическую арену Абхазии вышел воевавший на Донбассе Ахра Авидзба, двоюродный брат одного из убитых, ставший впоследствии советником президента Аслана Бжания. Сейчас он арестован за незаконное хранение оружия и боеприпасов, заключен под стражу, в эти дни продолжается судебный процесс над ним и его охранниками.
В Тбилиси проходят мероприятия, посвященные Дню независимости Грузии
На площади Свободы в Тбилиси продолжаются мероприятия, приуроченные ко Дню независимости Грузии. На главной площади столицы расположились подразделения вооруженных сил, к населению страны обращаются первые лица страны.
На специальной церемонии 247 рекрутов приняли военную присягу. Параллельно с Тбилиси присягу приносили также в Сванетии, Аджарии, Самхе-Джавахетии, Кахетии и Мцхете.
До церемонии приведения к присяге собравшиеся почтили минутой молчания память главнокомандующего Вооруженными силами Первой Грузинской Республики, национального героя Грузии, генерала Георгия Квинитадзе. Его сегодня похоронят с военными почестями в Мтацминдском пантеоне писателей и общественных деятелей в Тбилиси.
В мероприятии на площади Свободы вместе с другими военными подразделениями участвуют и солдаты, вернувшиеся в Грузию из Афганистана, где они участвовали в миротворческой миссии.
Для предотвращения распространения коронавируса и из соображений безопасности народные гуляния на проспекте Руставели проводиться не будут.
В Грузии от коронавируса за сутки умерли еще 28 человек
За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 28 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сегодняшний день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 4 682 человека.
Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 39 697 тестов, из них 25 325 – на антигены и 14 372 – PCR. Выявлено 1 015 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сегодняшний день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет 340 330.
По состоянию на 25 мая дневной показатель положительности составляет 2.56%, за последние 14 дней - 3.77%, а за 7 дней - 3.71%.
За последние сутки выздоровел 1 151 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 321 928.
Из выявленных за сутки 1 015 новых случаев коронавируса 550 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 71, в Имеретии - 84, в Квемо Картли – 65, в Шида Картли - 35, в Гурии – 14, в Самегрело и Земо Сванетии – 102, в Кахетии – 46, в Мцхета-Мтианети - 28, в Самцхе-Джавахети – 12, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 8.
На данном этапе в Грузии 13 694 активных случая инфицирования коронавирусом. В больницах лечится 3 940 человек, на аппаратах искусственного дыхания 218 пациентов. В клинических гостиницах находится 672 человека. В настоящее время на самоизоляции находятся 25 253 человека, в том числе в Тбилиси – 16 327 лиц, в Аджарии – 2 034, в Имеретии – 1 640.
Байден отказался от новых санкций против "Северного потока – 2"
По мнению президента США, проект практически завершён, и введение санкций негативно отразится на отношениях с Европой
Президент США Джо Байден считает, что введение новых санкций против проекта "Северный поток-2" повредит отношениям США с европейскими партнерами. Газопровод уже практически достроен и штрафные меры на данном этапе стали бы "контрпродуктивными", отметил Байден. Президент США добавил, что он "с самого начала выступал против строительства "Северного потока-2", но "не может предписывать Германии, что ей делать, а что нет".
При этом, по словам Байдена, Вашингтон продолжит обсуждать с европейскими союзниками будущее этого проекта.
На прошлой неделе администрация США объявила, что не будет вводить санкции против оператора проекта компании Nord Stream2 AG и её генерального директора Маттиаса Варнига, давнего знакомого Владимира Путина. Вашингтон объяснил свою позицию "национальными интересами". 21 мая министерство финансов США объявило о санкциях в отношении некоторых компаний и судов, занятых в проекте.
Комментируя заявление президента Байдена об отказе от новых санкций против "Северного потока-2", сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что это решение станет подарком для Владимира Путина.
"Мне интересно, приедет ли Путин (на саммит лидеров двух стран) с праздничным тортом в ответ на многомиллиардный подарок, который сделал ему Байден, отказавшись от санкций против "Северного потока-2", - написал Круз в твиттере.
Саммит лидеров двух стран должен состояться 16 июня в Женеве.
Ранее группа из 14 сенаторов потребовала ужесточить санкции против организаций, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Строительство газопровода почти закончено. Недавно сообщалось, что по дну Балтийского моря осталось проложить около 80 километров труб. При этом более года газопровод не строился - после того, как США пригрозили санкциями, из проекта вышли компании-владельцы судов-трубоукладчиков. На подготовку российских судов потребовалось время.
- США и многие страны Евросоюза считают, что запуск газопровода усилит зависимость ЕС от России и позволит Москве оказывать большее давление на Украину, экономика которой сильно зависит от российского транзита газа.
- Россия, Германия и ряд других стран, компании которых изначально участвовали в строительстве, настаивают, что газопровод – исключительно коммерческий проект.
Карл Харцель: ЕС гордится тем, что является ближайшим партнером Грузии
Посол Европейского союза в Грузии Карл Харцель выпустил обращение в связи с Днем независимости Грузии, который отмечается 26 мая.
«Грузия выбрала европейский путь развития. С гордостью могу сказать, что у нас очень устойчивые отношения. Примером этому служат безвизовый режим, прямой доступ на рынок ЕС и рекордное количество грузинских студентов, которые получают образование в Европе. ЕС гордится тем, что является ближайшим партнером Грузии, особенно в условиях пандемии COVID-19, когда Евросоюз подтвердил, что настоящий друг познается в беде. Мы сегодня являемся частью повестки дня обновления Грузии, помогаем, в частности, фермерам, бизнесу и регионам в улучшении условий жизни граждан Грузии. Мы уже достигли многого, однако я надеюсь, что в последующие годы Грузия получит от нашего партнерства еще большую пользу. Да здравствует Грузия!» - говорится в заявлении посла.
В каких странах прекратили полеты над Беларусью и закрыли небо для "Белавиа"
Участники саммита ЕС приняли решение о запрете полетов на свою территорию для белорусских авиакомпаний. На саммите также рекомендовали европейским перевозчикам не летать над воздушным пространством Беларуси. О прекращении авиасообщения с Беларусью заявила и Украина. Полеты через Беларусь приостановила и сингапурская авиакомпания. Это реакция на принудительную посадку в Минске самолета компании Ryanair, на борту которого находился бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич.
Швеция
Власти Швеции рекомендовали своим авиакомпаниям прекратить полеты в воздушном пространстве Беларуси. Скандинавская авиакомпания SAS сообщила, что ее самолеты не будут входить в воздушное пространство Беларуси.
После сообщения властей Швеции, белорусский перевозчик "Белавиа" отменил все рейсы в Стокгольм и обратно с 26 мая по 30 октября 2021 года. Пассажиры могут изменить дату вылета либо вернуть стоимость билетов на рейсы, запланированные в эти даты, сообщает "Белавиа".
Великобритания
После принудительной посадки самолета Ryanair в Минске Британия первой из европейских стран закрыла небо для белорусского перевозчика "Белавиа". Британское правительство также потребовало от авиакомпаний избегать воздушного пространства Беларуси. Компания British Airways заявила о приостановке полетов.
Литва
Министр транспорта Мариус Скуодис заявил, что все самолеты, прибывающие в страну или улетающие из нее, не должны входить в воздушное пространство Белоруссии.
"МИД настоятельно рекомендует гражданам Литвы воздержаться от любых поездок в Беларусь и призывает всех граждан Литвы, находящихся в Беларуси, покинуть страну", – отметили в МИДе Литвы.
Литовская группа авиакомпаний Avia Solutions Group объявила об изменении маршрутов самолетов в обход Беларуси.
Польша
МИД Польши призвал запретить пролеты через Беларусь. Компания LOT решила отказаться от использования белорусского воздушного пространства. Во вторник компания отменила рейс в Беларусь. Самолет должен был вылететь в Минск из Варшавы.
Нидерланды
Премьер-министр Нидерландов заявил, что национальному перевозчику KLM следует прекратить полеты через воздушное пространство Беларуси. После этого KLM объявила о приостановке полетов.
Финляндия
О возможном запрете полетов над Беларусью заявила и глава правительства Финляндии Санна Марин. После этого финская авиакомпания Finnair сообщила, что приостанавливает полеты.
Франция
Власти рекомендовали своим авиакомпаниям не летать над Беларусью. Компания Air France приостановила полеты в белорусском воздушном пространстве. Также приостановлено разрешение на полеты "Белавиа".
Германия и Австрия
Канцлер Германии Ангела Меркель не исключила запрета на полеты белорусской авиакомпании "Белавиа". После этого немецкая компания Lufthansa заявила, что приостанавливает полеты в белорусском воздушном пространстве.
Австрийская Austrian Airlines, дочерняя компания Lufthansa, также решила приостановить полеты через воздушное пространство Беларуси.
Венгрия
Венгерская авиакомпания Wizz Air сообщила, что в понедельник их рейсы были перенаправлены в обход воздушного пространства Беларуси.
Латвия
В латвийской компании Air Baltic также заявили, что в понедельник их рейсы полетят в обход белорусского воздушного пространства.
Украина
Украина прекратит авиасообщение с Беларусью с полуночи 26 мая. В украинской авиакомпании МАУ сообщили, что будут выполнять решение правительства, а в случае прекращения авиасообщения компания должна будет пересмотреть рейсы в Вильнюс (Литва), а также в Хельсинки и Вааса (Финляндия).
"На внеочередном заседании правительство поручило Мининфраструктуры, Госавиаслужбе и ГП "Украэрорух" принять для этого необходимые меры", – сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль.
Украинским авиакомпаниям и самолетам также будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси, а пограничники должны будут прекратить оформление пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь.
Ранее президент Владимир Зеленский поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Беларусью и закрытия воздушного пространства Беларуси.
Сингапур
Авиакомпания Сингапура Singapore Airlines также перенаправляет часть своих авиарейсов, чтобы их маршруты не проходили через воздушное пространство Беларуси.
"В настоящий момент мы направляем по другим маршрутам наши рейсы в Европу, чтобы избегать белорусского воздушного пространства, и мы продолжим тщательно следить за ситуацией", – сказал представитель компании.
СК Беларуси: Причиной смерти в колонии оппозиционера Ашурка стало падение
Падение стало причиной возникновения травм головы у 50-летнего Витольда Ашурка, который умер в колонии, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
В ведомстве отметили, что просмотр записей с камеры наблюдения и опрос сотрудников колонии показал, что накануне осужденный упал и получил травмы в области лица. Так как ему стало хуже, были приняты меры по оказанию медпомощи. "Со слов сотрудников колонии, осужденный, разбив голову, жалоб на состояние здоровья не высказывал, отказался от помощи и госпитализации", – уточнили в СК.
Там добавили, что вскрытие признаков криминального характера смерти не выявило, для установления точной причины смерти сотрудники Госкомитета судебных экспертиз проводят комплексную судебную медэкспертизу.
Тело умершего в колонии политзаключенного Витольда Ашурка отдали родственникам, сообщает "Белсат".
Как рассказала Deutsche Welle подруга семьи Ольга Быковская, голова Ашурка была "замотана полностью, виден только рот, не видны даже глаза".
"Когда выдавали тело, брату пытались объяснить: "Ну вы сами понимаете, случайно уронили, когда доставали из холодильника", – сказала она.
По ее словам, родственники Ашурка отказались от дополнительных экспертиз. Они не доверяют результатам и хотят "достойно похоронить человека в краткие сроки".
О смерти Ашурка в шкловской колонии стало известно 21 мая. Предварительная причина смерти – остановка сердца. Ашурку было 50 лет. По словам родственников, последние две недели они не получали от заключенного писем, а на сердце он никогда не жаловался.
В январе Лидский районный суд приговорил Витольда Ашурка к пяти годам колонии общего режима. Его обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, и насилии либо угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. На тот момент это был самый строгий приговор для участников акций протеста в Беларуси.
Суд над Ашурком был закрытым, хотя поддержать активиста пришли десятки людей. Вначале такое решение было объяснено эпидемической ситуацией, затем – "государственной тайной", сообщал правозащитный центр "Весна".
Впервые Витольд Ашурок был задержан вечером 9 августа, но через несколько дней был освобожден. 19 сентября активиста снова задержали и приговорили к 30 суткам административного ареста за участие в восьми митингах. Выйти на свободу Ашурку уже не удалось, поскольку против него были возбуждены уголовные дела.
Витольд Ашурок – активист из небольшого города Березовка в Гродненской области. Член партии БНФ, координатор движения "За свободу". Не раз баллотировался в местные депутаты и парламент. Поднимал экологические вопросы: боролся против вредного производства стекловаты, вспоминает о нем правозащитный центр "Весна". Вместе с соратниками он устанавливал кресты на месте захоронения повстанцев 1863-1864 годов по всей Гродненской области.
Долгое время работал выдувателем на стеклозаводе, делал ремонт квартир.
Во время акций протеста после президентских выборов в 2010 году Витольд Ашурок получил свои первые 12 суток ареста. После выхода сразу вступил в партию БНФ, начал говорить по-белорусски.
"Вот уже три месяца я в тюрьме. И я внимательно прислушиваюсь к себе – не стал ли я менее свободен в интерьерах с толстыми стенами и железной дверью с "кормушкой"? Лишило ли меня здание бывшего иезуитского коллегиума свободы моих мыслей? – писал Витольд в письме в редакцию газеты "Новы час". – Мои враги забрали у меня возможность видеться с родными, с женой, с друзьями, но они не имеют возможности приставить милиционера к моим мыслям! Я по-прежнему свободен отличать черное от белого и любить свое Отечество Беларусь!"
Вашингтон призывает расследовать происхождение COVID-19
Официальные американские представители заявили во вторник о том, что Китай не был "полностью откровенным" во время работы международной комиссии, расследовавшей обстоятельства появления вируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекцию COVID-19, жертвами которой в мире стали уже более 3-х миллионов человек.
"Мы должны докопаться до сути происшедшего, вне зависимости от того, каким будет вывод, - подчеркнул советник Белого дома Энди Славитт. - Нам требуется полная открытость со стороны Китая. Нам нужна помощь со стороны ВОЗ в этом деле, и мы не ощущаем этой помощи в данный момент".
По официальной версии, источником заражения коронавирусом стало мясо диких животных, которые в свою очередь получили вирус от летучих мышей. Первоначальные подозрения о том, что вирус был объектом изучения в институте вирусологии в Ухане и он мог распространиться в результате неосторожного с ним обращения были отвергнуты подавляющим большинством экспертов и медицинскими властями в разных странах.
Эксперты Всемирной организации здравоохранения, посетившие Ухань в начале нынешнего года, также пришли к выводу, что наиболее вероятной была передача вируса от животных человеку. Между тем, стало известно, что прошлой осенью Госдепартамент США начал свое собственное расследование, связанное с поисками источника коронавируса. Как сообщает CNN, особый интерес Госдепартамента вызвал факт связи института вирусологии с китайской армией. Расследование было закрыто администрацией Джо Байдена, у которой были сомнения в обоснованности предварительных выводов. В воскресенье газета Wall Street Journal опубликовала информацию о докладе американской разведки, в котором говорится о сотрудниках института в Ухане, госпитализированных с симптомами COVID-19 в ноябре 2019 года. Официальный Пекин датирует первые заражения концом декабря 2019 года.
Советник Белого дома по вопросам медицины Энтони Фаучи считает наиболее вероятной версию перехода вируса от животного к человеку, но, по его словам, "расследование должно быть проведено".
В Абхазии подтверждено 53 случая инфицирования коронавирусом
За прошедшие дни тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 404 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 53 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находится 41 человек, 37 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 13 человек оценивается как тяжелое, 24 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 29 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 10 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 18, в Ткварчельской ЦРБ - 3.
По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15 218 человек. Зарегистрировано 230 летальных случаев. Выздоровели 14 430 человек.
- Оперштаб призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Мэр Телави покинул пост главы окружной организации «Грузинской мечты»
Мэр Телавского муниципалитета (регион Кахети) Шота Нареклишвили покинул пост председателя окружной организации правящей партии «Грузинская мечта». Он объяснил свое решение тем, что не собирается вновь баллотироваться на этот пост на предстоящих осенью выборах в органы местного самоуправления, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Я больше не собираюсь баллотироваться на пост мэра. Поэтому у партии должна быть возможность проводить процесс с учетом интересов своего кандидата. А нового председателя изберут на съезде партии. Однако, мне пока не известно, когда состоится съезд», - заявил Нареклишвили.
Обязанности председателя окружной организации Телави временно будет исполнять первый заместитель губернатора Кахети Платон Калмахелидзе.
«Нареклишвили покинул пост председателя на основании личного заявления. Я буду исполнять обязанности председателя до тех пор, пока организация не выберет нового на съезде», - заявил Калмахелидзе.
- Нареклишвили был избран на пост мэра Телави в 2017 году, а с 2018 года является председателем окружной организации «Грузинской мечты» в Телави.
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