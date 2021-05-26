Зависимый клан в День независимости

Грузинская судебная система сегодня пошла наперекор общественному мнению и рекомендациям западных партнеров. Несмотря на призывы отложить конференцию судей и избрание на ней четырех членов Высшего совета юстиции, представители грузинской Фемиды сделали ровным счетом наоборот. Выборы новых членов Высшего органа системы правосудия проходили на фоне громкой акции протеста против клановости в судебной системе.

«Позор, позор!» – одинокий голос активиста одноименного протестного движения Нодара Рухадзе пытался заглушить поздравительные аплодисменты более трех сотен судей, предназначенные четырем новоизбранным членам Высшего совета юстиции. Глас вопиющего активиста был единственным в здании Школы юстиции, где проводилась внеочередная, 29-я конференция судей. Больше никого из протестующих туда не впустили.

Но судьям еще с утра пришлось работать в неспокойной обстановке. Перед началом конференции у здания их уже ждала пара десятков активистов, представителей правозащитных НПО и оппозиционных партий. В руках они держали плакаты, которые гласили: «Долой судебные кланы!», «Клановость судебной системы должна закончиться!»

А через мегафон участники акции протеста призывали судей хотя бы в День независимости Грузии проявить внутреннюю свободу и не губить страну, не оставлять ее судебную систему в руках клана, дискредитировавшего себя еще во времена правления «Нацдвижения».

Протестующие требовали, чтобы избрание новых членов Совета юстиции было отложено на июль, пока парламент не примет новые правила подбора судей, как об этом сказано в соглашении Мишеля по выводу страны из кризиса. Призывы к этому были слышны всю неделю не только со стороны представителей гражданского сектора и оппозиции, но и от послов США и ЕС в Грузии. Последние прямо заявили, что проведение судебной реформы «является строгим условием оказания Грузии макрофинансовой помощи».

Но эти просьбы и призывы представители правящей «Грузинской мечты» и Высшего совета юстиции отклонили, объяснив отказ стремлением строго следовать закону, защищающему независимость судебной системы, которая, по их утверждению, абсолютно независима.

«Меня выбрал 281 судья, о каком клане может идти речь?» – не скрывал удивления новоизбранный член Совета юстиции, судья Гоча Абусеридзе. – Все эти разговоры о клане – демагогия».

«В судебной системе нет клана?» – добивался ответа активист Нодар Рухадзе от судьи, окруженного журналистами.

Абусеридзе поправил – не клан, а корпорация: «В судебной системе существует судебная корпорация, судом управляют судьи – это так».

Об этом твердили в течение дня и другие судьи, а председатель Высшего совета юстиции Нино Кадагидзе даже сочла постыдным говорить о клановости в системе, которая свободна и независима и стремится стать еще лучше. Нино Кадагидзе сказала и о том, почему совет не отложил конференцию:

«Перенос выборов (новых членов Совета) вызовет остановку работы судов первой и второй инстанций. Мы ведь все знаем, что планируемая реформа судебной системы, законопроект (о правилах назначения судей) сможет принять форму закона не за один месяц, но за три-пять месяцев. Я сообщила об этом нашим международным партнерам. Надеюсь, что они все поняли и уже по-другому смотрят на эти вопросы».

В знак протеста несудейский член Высшего совета юстиции Нази Джанезашвили отказалась принимать участие в выборах новых членов. По ее словам, все четверо – Леван Микаберидзе, Бадри Шония, Темур Гогохия, Гела Абусеридзе, не вызывают доверия, у них плохая репутация, а выбрали их потому, что они являются лицами, приближенными к главе апелляционного суда Михаилу Чинчаладзе и члену Совета юстиции Левану Мурусидзе. По их фамилиям в Грузии и именуют судебный клан.

«Судебная система и так парализована. Если не будут избраны четыре члена Совета, это никак не разрушит страну. Ее погубит то, что выбраны опять представители клана Мурусидзе-Чинчаладзе», – возмущалась Нази Джанезашвили.

И хотя большинство правозащитников сегодня прорыва не ждали, представитель НПО «Центр социальной справедливости» Гурам Имнадзе был расстроен тем, что «амбициозная реформа судебной системы», как она именуется в документе Мишеля, похоже, останется несбыточной мечтой:

«К сожалению, мы видим обратные процессы: внутри суда влиятельная маленькая группа продолжает расширять свою власть, а правительство, парламентское большинство не делает никаких реальных шагов для выполнения условий, заложенных в принятом 19 апреля документе (Мишеля)».

В ответ член Высшего совета юстиции судья Леван Мурусидзе обвинил профильные НПО в том, что они используют деньги международных доноров не по назначению:

«Они эти деньги используют для буллинга судей, на оказание морального давления, и везде, во всех СМИ ругают судей. Так независимости судебной системы не добиться. Суду нужно содействие, а не буллинг».

«Эта судебная система отравляет всю страну», – парировали оппоненты Мурусидзе, напоминая, что из-за сегодняшнего решения страна рискует лишиться финансовой помощи США и ЕС.

После сегодняшних выборов судейская часть Высшего совета юстиции в составе 15 человек полностью укомплектована. Но громкие дебаты все же ожидаются – в июне, когда парламент будет утверждать пятерых несудейских членов Совета юстиции.